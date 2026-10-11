Trump vyhlásil energetické příměří. Zelenskyj však o ničem nevěděl

Americký prezident Donald Trump v neděli na své síti Truth Social oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou začíná s okamžitou platností platit energetické příměří. Podle něj s ním souhlasily obě válčící strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však reagoval, že o žádné takové dohodě neví. Kyjev je podle něj připraven příměří přijmout, pokud tak učiní i Moskva, která se zatím nevyjádřila.
„Oznámení tohoto energetického příměří pro mě bylo novinkou. Pokud ho však Rusové přijmou, Ukrajina s ním bude souhlasit,“ citoval Zelenského novinář serveru Axios Barak Ravid na sociální síti X.
„Pokud to prezident Trump vyjednal s Putinem – prosím, sdělte nám, kdy příměří začne – jsme připraveni a přijmeme ho,“ dodal ukrajinský prezident.
Ukrajinský prezident později na síti X uvedl, že jednal o energetickém příměří s šéfem NATO Markem Ruttem, kanadským premiérem Markem Carneym a finským prezidentem Alexem Stubbem. „Ukrajina toto příměří podporuje a je důležité, aby jej podpořilo i Rusko. Čekáme na podrobnosti z americké strany,“ napsal Zelenskyj. „Ukrajina vždy plně podporuje kroky směřující k deeskalaci a ochraně lidských životů a rozhodnutí nezbytná k ukončení války a zajištění trvalého míru,“ dodal.
Trump příměří oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň vyzval obě strany, aby jej neporušovaly. Žádné bližší podrobnosti však neuvedl a není tak jasné, za jakých podmínek má klid zbraní fungovat.
Šéf Bílého domu v posledních dnech ostře kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie. V sobotu prohlásil, že Zelenskyj by s nimi „měl sakra přestat“. Kvůli sporům o tuto otázku dokonce uvedl, že je načase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta.
Zelenskyj na Trumpova slova reagoval prohlášením, že o ukrajinském vedení rozhodují sami Ukrajinci. Zároveň zopakoval, že Kyjev je připraven zastavit útoky na ruské rafinerie, pokud Moskva přestane útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Podle ukrajinského prezidenta musí být jakékoli kroky ke zmírnění konfliktu vzájemné a podložené skutečnými zárukami.
Trumpovo oznámení přichází pouhé dva dny poté, co americký prezident informoval o dohodě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na dodávkách nafty. Rusko má podle Trumpa okamžitě dodat na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v listopadu dalších 500 tisíc tun a následně ještě jeden milion tun.
Americký prezident si od zvýšení dodávek slibuje pokles cen pohonných hmot před listopadovými volbami do Kongresu. Z jejich zdražování v poslední době viní právě ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, nikoli válku s Íránem, kterou Spojené státy a Izrael zahájily na konci února.
Uzavření Hormuzského průlivu v důsledku tohoto konfliktu přitom výrazně zasáhlo světové dodávky ropy. Podle průzkumu ze začátku října, na který upozornila agentura AP, přisuzuje 65 procent Američanů vyšší ceny pohonných hmot Trumpově politice.
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