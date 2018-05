AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Evropské země stále nedávají dostatek peněz na obranu v rámci pravidel Severoatlantické aliance, což se "bude řešit". Prohlásil to dnes americký prezident Donald Trump během jednání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Vztahy Spojených států s NATO jsou podle šéfa Bílého domu dobré. USA jsou zdaleka nejdůležitějším přispěvatelem do obranných kapacit aliance a Trumpovým zásadním tématem při jednáních v rámci NATO jsou právě výdaje dalších zemí. Členové by podle aliančních zásad měli věnovat na obranu dvě procenta svého HDP, což však plní kromě USA jen hrstka zemí. Česko patří mezi státy, které dávají na obranu nejmenší podíl HDP, okolo jednoho procenta.

autor: ČTK | před 2 hodinami