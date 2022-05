Trump vsadil na další celebritu. Slavný televizní doktor prověří jeho skutečnou sílu

Jaký by mohl mít Donald Trump důvod, aby před letošními listopadovými volbami do Senátu podpořil kandidáta muslimského vyznání, který v minulosti hájil právo žen na potrat a veřejně chválil bývalou první dámu Michelle Obamovou? Zní to jako záhada nebo chyták. Ale podle amerických médií je odpověď zcela zřejmá.

Kandidát do republikánských primárek Mehmet Oz. | Foto: ČTK

Lékař Mehmet Oz, kterého bývalý prezident podpořil před úterními republikánskými primárkami ve volbách do amerického Senátu, je televizní celebritou. Zná ho celá Amerika. A to Trumpovi, který měl vlastní pořad The Apprentice a vždy ho přitahoval showbyznys, imponuje.

"Jeho show je skvělá. Je na obrazovce. Je v ložnicích všech těch žen, kterým říká, co je dobré a špatné," zněla Trumpova slova chvály na Ozovu adresu na jeho nedávném předvolebním shromáždění v Pensylvánii.

Dnes jedenašedesátiletý lékař měl už za sebou úspěšnou praxi kardiochirurga, když v roce 2009 začal uvádět Show Dr. Oze (The Dr. Oz Show), ve které radil především ženám s jejich zdravotními problémy. Pořad se v USA stal jednou z nejsledovanějších televizních talkshow, vysílanou během dne.

Oz si zval známé tváře, například herečky - a jiní slavní lidé si zase zvali jeho. Oprah Winfreyová, někdejší megastar amerického televizního showbyznysu, jej měla ve svém pořadu takřka šedesátkrát a přiřkla mu přezdívku "Doktor Ameriky".

"Dr. Oz má za sebou nesmírně úspěšnou kariéru v televizi. A teď kandiduje, aby zachránil zemi," vyzývá Trump republikánské voliče, aby mu v úterních primárkách v Pensylvánii dali svůj hlas. Vítěz republikánského souboje se pak v listopadu ve volbách do Senátu utká s demokratickým soupeřem.

Hlasování v Pensylvánii jsou v USA letos jedním z nejsledovanějších střetů. Právě souboj o tamní křeslo může rozhodnout, zda si demokraté prezidenta Joea Bidena v Senátu udrží svoji dosavadní křehkou většinu, nebo o horní komoru amerického Kongresu přijdou.

Americké média proto republikánským primárkám věnují mimořádnou pozornost. Donald Trump po celých Spojených státech v těchto vnitrostranických zápasech celkem podpořil více než stovku kandidátů. Na některých klíčových soubojích - jak platí právě v Pensylvánii - se podle tisku ukáže, jaká je exprezidentova aktuální síla a zda má stále důvěru republikánské voličské základny. Pokud by si to Trump potvrdil, výrazně by se tím zvýšily jeho ambice, aby se v prezidentských volbách 2024 pokusil vrátit do Bílého domu.

S "křupanem" to vyšlo

Bývalý prezident patrně věří, že status celebrity je ten nejlepší vklad, který kandidáti mohou do kampaně mít. Před dvěma týdny v republikánských primárkách v Ohiu se mu to potvrdilo. V početném poli republikánských uchazečů vsadil na J. D. Vance, který v roce 2016 proslul jako autor bestsellerové autobiografické knihy Hillbilly Elegy, ve které Americe - a především překvapeným demokratům - vysvětlil, kdo jsou a odkud se berou Trumpovi voliči. Ještě tehdy ho sice Vance považoval za politického podvodníka, ale po svém loňském vstupu do kampaně tuto kritiku opakovaně odvolal.

Trump mu odpustil a jeho podpora byla pro Vance rozhodující: nejprve v průzkumech zaostával, s posvěcením bývalého prezidenta ale své soupeře přeskočil a vyhrál.

Podle amerických médií bude ovšem Pensylvánie mnohem těžší zkouškou. Pro Trumpa i pro jím posvěceného kandidáta Mehmeta Oze, kterého opět vyzdvihuje jako všeobecně známou tvář a zdůrazňuje dlouhodobě vysokou sledovanost jeho televizní show.

"To je jako průzkum veřejného mínění, znamená to, že vás lidé mají rádi," tvrdí Trump. Jenže problém je, že zdaleka ne všem republikánům se Oz líbí, mnohým je naopak dost podezřelý.

Turecký agent?

Lékař je po svých rodičích, imigrantech z Turecka, muslimského vyznání. Kromě amerického má i turecké občanství, a aby ho získal, sloužil nějaký čas v tamní armádě. Dokonce i Trumpův bývalý ministr zahraničí Mike Pompeo před ním varoval coby před možným bezpečnostním rizikem.

V očích republikánů Ozovi přitěžují i jeho někdejší postoje. Jako veřejně známá osobnost se v minulosti zastával práva žen na interrupce, a naopak varoval před neomezeným vlastnictvím zbraní. Nyní se to snaží napravit, když se v jednom ze svých předvolebních spotů už prezentoval jako nadšený střelec. Jeho konkurenti ale útočí právě na tyto slabiny.

Bývalý finančník Dave McCormick, kterého průzkumy v republikánských primárkách dlouho favorizovaly, se ve svých předvolebních spotech do Oze v kampani trefoval jako do "hollywoodského liberála", tedy levičáka, který si v roce 2013 do své show pozval tehdejší první dámu USA Michelle Obamovu.

Jen dva týdny před hlasováním se pro Oze i McCormicka navíc objevila nová výzva v podobě vzestupu do té doby podceňované ultrakonzervativní kandidátky Kathy Barnetteové. Jednapadesátiletá černoška využila aktuální situace, kdy se Nejvyšší soud USA podle informací webu Politico chystá zrušit ústavní právo na potraty.

Nebezpečně radikální Kathy

Barnetteová byla vždy bezvýhradným odpůrcem interrupcí, a to i v případě těhotenství po znásilnění. Nyní prozradila, že ona sama byla takovým dítětem. K čtyřminutovému videu o svém životě, která dala na Twitter, napsala: "Jsem vedlejším produktem znásilnění. Má matka mě počala, když jí bylo jedenáct. Ve světě levičáckých představ bych se nikdy nenarodila."

V posledních průzkumech veřejného mínění se Barnetteová dotáhla na vedoucího Oze a McCormicka už přeskočila. Především pro televizního lékaře se v kontrastu s jeho někdejšími názory na potraty stala takovou hrozbou, že Trump před ní voliče už varuje. "Kathy Barnetteová nikdy nebude schopna vyhrát ve všeobecných volbách proti radikálním levicovým demokratům," prohlašuje exprezident. Nyní na ni vytáhl i to, že v roce 2020 podporovala vztyčení sochy k poctě rodiny Baracka Obamy ve Washingtonu.

"To není dobré. To není kandidátka, která staví Ameriku nade vše," tvrdí Trump. Podle něho je "Mehmet Oz ten jediný, kdo může v Pensylvánii snadno porazit bláznivé lunatické demokraty".

V posledních dnech před úterními primárkami Trump svoji podporu pro Oze ještě jen posílil. Nahrál výzvu, která se voličům v Pensylvánii ozývá z telefonů. "Lidé ho mají rádi, jinak by jeho pořad nevydržel osmnáct let," zdůrazňuje bývalý prezident ještě jednou Ozovu úspěšnou televizní show.

Podle amerických médií ovšem nelze s jistotou předpovědět, kdo z úterních primárek vzejde jako vítěz. Pokud to bude Mehmet Oz, bude to i Trumpova výhra. V opačném případě by byla porážka horší pro samotného exprezidenta než pro kandidáta, kterého podpořil.

"Nasazení, se kterým Donald Trump do republikánských primárek v Pensylvánii vložil svoji osobní prestiž, je větší než ve všech ostatních soubojích před volbami 2022," zdůraznil deník New York Times, že tento americký stát bude skutečně důležitým indikátorem Trumpova vlivu a síly mezi republikánskými voliči.

