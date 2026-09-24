Trump vítá Si Ťin-pchinga. Nad hlavou mu proletěl B-1B, čínský prezident nehnul brvou

Americký prezident Donald Trump vítá čínského prezidenta Si Ťin-pchinga během jeho státní návštěvy v USA.
Červený koberec, vojenské pocty a nad hlavami obou prezidentů strategický bombardér B-1B Lancer. Donald Trump připravil pro Si Ťin-pchinga velkolepé přivítání, které mělo ukázat sílu Spojených států. Čínského prezidenta ale neohromil, jeho tvář zůstala téměř bez výrazu. Za pompézními kulisami dvojici čekají tvrdá jednání o clech, Tchaj-wanu, technologiích a Íránu.
Už samotné přivítání ukázalo, že návštěva Si Ťin-pchinga ve Washingtonu nebude jen obyčejným diplomatickým summitem. Trump si na kulisách dal záležet.
Na letecké základně Andrews přivítal čínského prezidenta osobně. Následovaly vojenské pocty a nad hlavami obou mužů proletěl americký strategický bombardér B-1B Lancer.
Záběry přitom zachycují zajímavý kontrast. Trump na dění kolem sebe výrazně reaguje, zatímco Si Ťin-pching zůstává klidný, téměř bez výrazu. Americký prezident chtěl před kamerami ukázat čínskému protějšku vojenskou sílu Spojených států, ale čínský prezident show přijal se stoickým klidem.
Podobně výraznou roli hrály vojenské kulisy i při Trumpově loňském setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Také tehdy byla demonstrace americké vojenské síly součástí diplomatického poselství.
Trump přivítal prezidenta Si už při jeho středečním večerním příletu. Podle stanice C-SPAN šlo o první případ za posledních 11 let, kdy americký prezident osobně přivítal zahraničního státníka přímo na základně Andrews. Naposledy se tak stalo v roce 2015, kdy Barack Obama vítal papeže Františka.
Pro Siho je návštěva mimořádná také tím, že ve Washingtonu je na oficiální návštěvě poprvé po více než deseti letech. Po příletu uvedl, že Spojené státy a Čína by měly být „partnery, nikoli rivaly“.
Hlavní hra se odehraje za zavřenými dveřmi
Velký průlom se od setkání prezidentů neočekává. Největší šanci na konkrétní výsledek má obchod.
Obě země podle amerického ministra financí Scotta Bessenta prodlouží současné obchodní příměří do 10. ledna. Jednat se má také o clech nebo o zemědělských produktech. Trump navíc chce, aby Čína splnila závazek nakoupit 200 letadel Boeing.
Si Ťin-pching ale přijíždí do Washingtonu s vlastními kartami. Čínský zahraniční obchod roste a Peking kontroluje významnou část světových dodávek vzácných zemin, klíčových pro moderní technologie.
Nejcitlivějším tématem zůstává Tchaj-wan. Podle zdrojů Reuters bude Si tlačit na zastavení amerických dodávek zbraní ostrovu. Trump přitom po květnovém summitu označil pozastavený zbrojní balíček pro Tchaj-wan v hodnotě zhruba 14 miliard dolarů za „velmi dobrý vyjednávací trumf“.
Řeč přijde také na válku s Íránem. Washington chce, aby Peking využil svého vlivu na Teherán. Čína ale zatím nedává najevo, že by byla ochotna na svého partnera výrazně tlačit.