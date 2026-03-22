Reklama
Reklama
Trump v pondělí pošle imigrační agenty na americká letiště. Mají pomoci s bezpečností

ČTK

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že v pondělí pošle agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE) na americká letiště. Mají pomoci zaměstnancům Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA), kteří mají bezpečnostní kontroly na letištích běžně na starost.

Reaganovo národní letiště, Washington DC, USA. Ilustrační fotoFoto: Reuters
Reklama

Kontroverzním vysláním imigračních agentů pohrozil Trump už v sobotu v případě, že demokraté v Kongresu okamžitě neschválí financování příslušných úřadů zajišťujících bezpečnost letišť.

V pondělí se agenti ICE vydají na letiště, aby pomohli „skvělým agentům TSA, kteří zůstali v práci“, napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Obvinil přitom údajně „levicově radikální“ demokraty z toho, že se zaměřují pouze na ochranu zločinců, kteří vstoupili do USA nelegálně.

Agenti TSA kvůli částečnému omezení financování vládních úřadů, takzvanému shutdownu, pracují bez nároku na plnou mzdu a mnozí z nich se nahlásili na nemocenskou. Na letištích se tvoří fronty a lety se zpožďují.

Situace vznikla v důsledku několikatýdenního sporu mezi republikány a demokraty o další financování ministerstva vnitřní bezpečnosti, pod které spadá jak ICE, tak TSA.

Reklama
Reklama

Agenti ICE nejsou speciálně vyškoleni pro zajišťování bezpečnosti letišť. ICE navíc hrál ústřední roli v kontroverzních zásazích Trumpovy administrativy proti přistěhovalcům v amerických městech. V Minnesotě nedávno imigrační agenti smrtelně postřelili americké občany Renée Goodovou a Alexe Prettiho.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama