Trump ukazuje na viníky debaklu. Demokraté teď mohou vytáhnout těžký kalibr

V úterních amerických volbách, tzv. midterms, rozhodli voliči o obsazení všech křesel ve Sněmovně reprezentantů a jedné třetině Senátu. Podle předběžných výsledků voleb to vypadá, že demokraté získají většinu v obou a republikánům hrozí drtivá prohra. Popisujeme, co to znamená pro prezidenta Donalda Trumpa, který už uznal výsledky. Zároveň přišel se sérií svérázných vysvětlení pádu republikánů.
Podle projekce výsledků voleb agentury Associated Press (AP) získali demokraté k 8:20 středoevropského času 224 křesel ve 435členné Sněmovně reprezentantů a republikáni 134 křesel, přičemž 77 křesel je stále volných.
Podle údajů AP demokraté ve volbách do Sněmovny reprezentantů USA dosud vybojovali zpět 25 křesel od republikánů.
Trumpova reakce
Trump už v noci listu The New York Times (NYT) řekl, že je „rozhodně ochoten“ uznat výsledky voleb a že se „pravděpodobně na něčem dohodne“. Jenže zároveň pohrozil tím, že může vetovat demokratickou legislativu, kdy v příspěvku na své sociální síti Truth Social sdílel červenou kšiltovku s nápisem „veto“.
Okamžitě také přišel s různými bizarními vysvětleními. „Fox News nese za tyto ztráty odpovědnost tím, že neustále a důsledně dává prostor ‚demokratické‘ opozici – a co hůř, i jiným,“ napsal nad ránem v dalším příspěvku na síti Truth Social.
Podle něj by republikáni v polovičních volbách do Kongresu drtivě vyhráli, kdyby jeho jméno bylo na hlasovacím lístku. „Moje jméno na volebním lístku nebylo. Kdyby bylo, vyhráli bychom drtivě!“ napsal dále Trump.
Úředník Bílého domu dříve poskytl televizi CNN podobné vysvětlení porážky. Řekl, že Trumpovi příznivci jdou k volbám právě v době, kdy je na volebním lístku i samotný prezident.
V rozhovoru s televizí Fox News Trump také uznal, že za volební porážku republikánů mohla jeho válka proti Íránu. „Myslím, že to byl zčásti Írán, ale zároveň lidé rozuměli důležitosti toho, co jsem s Íránem udělal,“ prohlásil s tím, že lidé sice s jeho kroky souhlasí, ale nechtěli nést krátkodobé následky, jako je platit více za benzin, čemuž rozumí.
„Myslím, že z historického hlediska budu hodnocen jako někdo, kdo udělal správnou věc. Kvůli tomu jsme ale zažili nepříliš příjemný večer,“ doplnil.
Co teď bude?
Drtivá většina předvolebních průzkumů odhadovala, že volby pro Donalda Trumpa dobře nedopadnou. A experti očekávají, že kvůli tomu druhá polovina jeho prezidentského mandátu bude mnohem složitější.
Opozice totiž může blokovat jeho legislativní návrhy, komplikovat schvalování nominací do vysokých funkcí a využívat kontrolu kongresových výborů k vyšetřování kroků administrativy. Trump tak bude muset počítat s mnohem silnějším politickým protivníkem.
Amerikanista Kryštof Kozák v této souvislosti pro deník Aktuálně.cz zmiňuje především možnost dalšího impeachmentu, který by demokraté mohli prosadit ve Sněmovně reprezentantů. Byť by bylo jeho dokončení kvůli potřebné dvoutřetinové většině v Senátu prakticky nemožné. I samotné řízení by však mohlo Trumpa politicky výrazně poškodit.
Hrozí mu také možná vyšetřování. „Demokraté se bezesporu zaměří na korupci, na obohacování členů Trumpovy rodiny, podivné investice a podobně. Rozhodně kolem toho budou neustálé spory a administrativu to bude zatěžovat. Budou v defenzivě,“ popsal Kozák.
Dalším bojištěm bude financování federálních úřadů, zejména imigračního úřadu ICE, jehož rozpočet mohou demokraté blokovat. V zahraniční politice se mohou pokusit omezit financování války s Íránem a více prosazovat podporu Ukrajiny.
Podívejte se na Spotlight s amerikanistou Kryštofem Kozákem, kde hovoří o současné situaci v USA:
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