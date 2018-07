Trump poslal spojencům v NATO ostrý dopis. Zvyšte armádní výdaje, už ztrácíme trpělivost, píše

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Podle deníku The New York Times směřoval dopis do dvanácti zemí, které patří do NATO. Kompletní seznam příjemců ale není potvrzený.

New York - Americký prezident Donald Trump zaslal spojencům z několika zemí Severoatlantické aliance ostře formulovaný dopis, ve kterém jim vyčetl nízké zbrojní výdaje. Připojil pohrůžku, že USA ztrácejí trpělivost. O psaní informoval deník The New York Times. Trumpův dopis směřoval v červnu například do Německa, Belgie, Norska, Kanady, Itálie, Portugalska nebo Španělska. Trump v dopisu varuje, že po víc než roce stížností, že spojenci neplní závazky kolektivní obrany, mohou USA zvažovat reakci. Zahrnovat by mohla změny v rozsahu americké vojenské přítomnosti ve světě, napsal newyorský list. "Ve Spojených státech je patrné zklamání, že někteří spojenci nedodržují své sliby," napsal Trump německé kancléřce Angele Merkelové. Znepokojena prý není jen vláda, ale i Kongres. Na summitu v roce 2014 ve Walesu se státy NATO zavázaly, že na vojenské výdaje budou vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu. Velká část spojeneckých zemí včetně České republiky ale dosud tento závazek neplní. V podobném tónu jako dopis Merkelové je podle The New York Times formulován dopis kanadskému premiérovi Justinu Trudeauovi, norské premiérce Erně Solbergové nebo belgickému premiérovi Charlesi Michelovi. Dopisů bylo údajně rozesláno dvanáct, úplný seznam příjemců ale v médiích chybí. Noví členové NATO ze střední a východní Evropy v publikovaných výčtech nejsou. Trump chce s Putinem mluvit mezi čtyřma očima, spojenci jsou nervózní. Nám to vyhovuje, tvrdí Kreml číst článek Schůzka s Putinem mezi čtyřma očima Američtí spojenci s nervozitou hledí i na nadcházející summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem. Podle televizní stanice CNN chce prezident USA se svým ruským protějškem v úvodu jednat jen mezi čtyřma očima. Podobně vyjednával i s Kim Čong-unem, se kterým se setkal v Singapuru. Trump hodlá podle televize demonstrovat svou přezíravost vůči diplomatickým konvencím a zároveň okázale ignorovat obavy amerických spojenců, že jeho schůzka s Putinem odstartuje nepředvídatelný vývoj. Možnost jednání státníků v nejužší sestavě připustil i kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Setkání mezi čtyřma očima podle něj Moskvě "absolutně" vyhovuje. "Putin se cítí dobře v jakémkoli prostředí, které je pohodlné pro jeho partnery. Nevylučujeme, že bude-li potvrzena předběžná dohoda, uskuteční se na počátku (summitu) setkání obou prezidentů mezi čtyřma očima," řekl kremelský mluvčí. Video: V červnu proběhla v Singapuru schůzka Donalda Trumpa a Kim Čong-una. Podívejte se, co si lídři řekli V Singapuru proběhla schůzka Donalda Trumpa a Kim Čong-una. Podívejte se, co si lídři řekli | Video: Reuters | 01:39