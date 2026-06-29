Trump uzavřel dohodu o těžbě wolframu v Kazachstánu. Vydělávat na ní budou jeho synové

Synové amerického prezidenta Eric Trump a Donald Trump mladší profitují z dohody o těžbě wolframu v Kazachstánu, kterou jejich otec Donald Trump loni uzavřel s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Píše o tom deník The New York Times (NYT).
Dohoda dává skupině amerických investorů s vazbami na šéfa Bílého domu přístup k jedné z největších netknutých zásob tohoto kovu, jenž Spojené státy potřebují k výrobě raketových hlavic, stíhacích letounů nebo počítačových čipů.
Když se loni v září americký ministr obchodu Howard Lutnick sešel s Tokajevem v hotelu v New Yorku, prezident Trump se ke schůzce připojil telefonicky. Muži odsouhlasili dohodu, která dává dosud jen málo známé americké společnosti přístup ke kazašským zásobám wolframu.
Trumpova administrativa předtím schválila předběžné žádosti o federální financování ve výši až 1,6 miliardy dolarů (34 miliard Kč) pro tuto společnost, která se nyní jmenuje Kaz Resources. Firma plánuje těžbu ve středoasijské zemi odstartovat.
Příležitost v dohodě nespatřili jen Trump s Lutnickem, ale také jejich synové. Brzy se zapojili do podnikání s partnery zapojenými do dohody. Pokračují tak v praxi vlastního obohacování, která je typická pro Trumpovu druhou administrativu a nemá v americké historii obdoby, píše NYT.
Investoři ze společnosti Dominari Securities, která sídlí v mrakodrapu Trump Tower v New Yorku a jejímiž spoluvlastníky jsou Eric Trump a Donald Trump mladší, se spojili s dalšími partnery a získali 20procentní podíl ve firmě spojené s projektem v Kazachstánu. Došlo k tomu jen několik týdnů po jednání mezi Washingtonem a Astanou v New Yorku.
Ve stejné době investiční společnost Cantor Fitzgerald, ovládaná Lutnickovou rodinou pod dohledem jeho synů Brandona a Kylea Lutnickových, pomohla jednomu z hlavních investorů spolupracujících na kazašské dohodě s Dominari Securities získat 210 milionů dolarů (4,5 miliardy Kč) nového kapitálu pro související subjekt. Cantor Fitzgerald z podobných transakcí získává miliony dolarů na poplatcích.
K oficiálnímu podpisu dohody o těžbě mezi USA a Kazachstánem došlo 6. listopadu, šest dní po investici Trumpových synů a jejich obchodních partnerů, což v té době nebylo veřejně oznámeno.
Nejedná se o ojedinělý případ. NYT z federálních dokumentů zjistil, že Trumpova či Lutnickova rodina mají vazby na 14 společností, které aktivně spolupracují s federální vládou na dohodách o těžbě, včetně té s Kazachstánem. Všechny z těchto firem podle listu buď přímo profitovaly z nabídky finanční pomoci od Trumpovy administrativy, nebo čekají na vyřízení žádostí o povolení ministerstvem obchodu, na něhož Lutnick dohlíží.
Částka, kterou Trumpova těmto firmám poskytla, či to zvažuje, přesáhla 8,9 miliard dolarů (189,5 miliardy Kč), vyplývá z veřejných prohlášení firem a vlády.
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