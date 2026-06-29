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Trump uzavřel dohodu o těžbě wolframu v Kazachstánu. Vydělávat na ní budou jeho synové

ČTK

Synové amerického prezidenta Eric Trump a Donald Trump mladší profitují z dohody o těžbě wolframu v Kazachstánu, kterou jejich otec Donald Trump loni uzavřel s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Píše o tom deník The New York Times (NYT).

Donald Trump junior se svým otcem
K oficiálnímu podpisu dohody o těžbě mezi USA a Kazachstánem došlo 6. listopadu, šest dní po investici Trumpových synů a jejich obchodních partnerů, což v té době nebylo veřejně oznámeno. (Americký prezident Donald Trump se svým synem Donaldem Trumpem mladším)Foto: Reuters
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Dohoda dává skupině amerických investorů s vazbami na šéfa Bílého domu přístup k jedné z největších netknutých zásob tohoto kovu, jenž Spojené státy potřebují k výrobě raketových hlavic, stíhacích letounů nebo počítačových čipů.

Když se loni v září americký ministr obchodu Howard Lutnick sešel s Tokajevem v hotelu v New Yorku, prezident Trump se ke schůzce připojil telefonicky. Muži odsouhlasili dohodu, která dává dosud jen málo známé americké společnosti přístup ke kazašským zásobám wolframu.

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Trumpova administrativa předtím schválila předběžné žádosti o federální financování ve výši až 1,6 miliardy dolarů (34 miliard Kč) pro tuto společnost, která se nyní jmenuje Kaz Resources. Firma plánuje těžbu ve středoasijské zemi odstartovat.

Příležitost v dohodě nespatřili jen Trump s Lutnickem, ale také jejich synové. Brzy se zapojili do podnikání s partnery zapojenými do dohody. Pokračují tak v praxi vlastního obohacování, která je typická pro Trumpovu druhou administrativu a nemá v americké historii obdoby, píše NYT.

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Investoři ze společnosti Dominari Securities, která sídlí v mrakodrapu Trump Tower v New Yorku a jejímiž spoluvlastníky jsou Eric Trump a Donald Trump mladší, se spojili s dalšími partnery a získali 20procentní podíl ve firmě spojené s projektem v Kazachstánu. Došlo k tomu jen několik týdnů po jednání mezi Washingtonem a Astanou v New Yorku.

Ve stejné době investiční společnost Cantor Fitzgerald, ovládaná Lutnickovou rodinou pod dohledem jeho synů Brandona a Kylea Lutnickových, pomohla jednomu z hlavních investorů spolupracujících na kazašské dohodě s Dominari Securities získat 210 milionů dolarů (4,5 miliardy Kč) nového kapitálu pro související subjekt. Cantor Fitzgerald z podobných transakcí získává miliony dolarů na poplatcích.

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K oficiálnímu podpisu dohody o těžbě mezi USA a Kazachstánem došlo 6. listopadu, šest dní po investici Trumpových synů a jejich obchodních partnerů, což v té době nebylo veřejně oznámeno.

Nejedná se o ojedinělý případ. NYT z federálních dokumentů zjistil, že Trumpova či Lutnickova rodina mají vazby na 14 společností, které aktivně spolupracují s federální vládou na dohodách o těžbě, včetně té s Kazachstánem. Všechny z těchto firem podle listu buď přímo profitovaly z nabídky finanční pomoci od Trumpovy administrativy, nebo čekají na vyřízení žádostí o povolení ministerstvem obchodu, na něhož Lutnick dohlíží.

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Částka, kterou Trumpova těmto firmám poskytla, či to zvažuje, přesáhla 8,9 miliard dolarů (189,5 miliardy Kč), vyplývá z veřejných prohlášení firem a vlády.

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