Zahraničí

Trump uvedl, že ruší Bidenovy příkazy podepsané automatickým perem

ČTK ČTK
před 9 minutami
Republikánský americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti napsal, že ruší exekutivní příkazy svého demokratického předchůdce Joea Bidena podepsané automatickým perem. Podle agentury AFP jsou právní důsledky prezidentova prohlášení v tuto chvíli nejasné. Trump tvrdí, že jde o "přibližně 92 procent" dokumentů s Bidenovým podpisem.
Donald Trump a Joe Biden.
Donald Trump a Joe Biden. | Foto: Reuters

Trump bez důkazů tvrdí, že úředníci Bidenovy administrativy mohli podpis svého šéfa použitím automatického pera falšovat a podnikat významné kroky, o kterých prezident nevěděl. V této souvislosti současný prezident zpochybnil i platnost milostí a dalších dokumentů. V nové galerii bývalých prezidentů na kolonádě západního křídla Bílého domu místo Bidenova portrétu nechal Trump dokonce vystavit fotografii automatického pera píšícího Bidenovo jméno.

"Veškeré dokumenty podepsané ospalým Joem Bidenem s pomocí automatického pera, což je přibližně 92 procent z nich, se tímto ruší a pozbývají platnosti. Automatické pero nesmí být použito, pokud k tomu není výslovně udělen souhlas prezidentem Spojených států," uvedl Trump na své síti Truth Social a s tím, že "radikální levicoví šílenci" Bidenovi uzmuli prezidentství.

Související

Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa

USA, Donald Trump, Jižní Korea, návštěva

"Tímto ruším všechny exekutivní příkazy a vše ostatní, co nepodepsal přímo křivý Joe Biden, protože lidé, kteří obsluhovali automatické pero, tak učinili nelegálně. Joe Biden se na procesu automatického pera nepodílel, a pokud tvrdí, že ano, bude obviněn z křivé výpovědi," dodal Trump.

Právní důsledky tohoto prohlášení, a zejména otázka, zda má prezident pravomoc zrušit příkazy svého předchůdce, nebo zda použití podpisového stroje, nazývaného také automatické pero, je důvodem k neplatnosti, nejsou v tuto chvíli podle agentury AFP jasné.

Z republikánského tábora se již dlouho šíří spekulace, zda demokrat Biden byl v 82 letech na konci svého prezidentství ještě schopen plnit své úkoly a skutečně sám rozhodoval a podepisoval všechny dokumenty. Používání automatického pera Bidenovou administrativou vyšetřuje také příslušný výbor Sněmovny reprezentantů vedený republikány.

Biden Trumpova obvinění již dříve odmítl jako "směšná a nepravdivá". "Dovolte mi jedno ujasnit: během svého prezidentství jsem rozhodoval já," uvedl v prohlášení. "Rozhodoval jsem o milostech, dekretech, zákonech a oznámeních," dodal.

 
Mohlo by vás zajímat

Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

Armaniho firmu povedou jeho partner, příbuzní i profesionální manažeři

Armaniho firmu povedou jeho partner, příbuzní i profesionální manažeři

Putin si před jednáním s Witkoffem diktuje podmínky. Evropské obavy jsou prý „směšné“

Putin si před jednáním s Witkoffem diktuje podmínky. Evropské obavy jsou prý „směšné“
2:38

Rozjeli věrnostní program, ale hlásili se tam lidi. Ryanair ho pro velký zájem ruší

Rozjeli věrnostní program, ale hlásili se tam lidi. Ryanair ho pro velký zájem ruší
zahraničí Aktuálně.cz Obsah podpis Joe Biden Donald Trump USA zákon milost politika

Právě se děje

před 9 minutami
Trump uvedl, že ruší Bidenovy příkazy podepsané automatickým perem

Trump uvedl, že ruší Bidenovy příkazy podepsané automatickým perem

Podle agentury AFP jsou právní důsledky prezidentova prohlášení v tuto chvíli nejasné.
Aktualizováno před 10 minutami
Pastrňák je zraněný, skončila jeho dlouhá série. Mimo jsou také Zacha a Blümel

Pastrňák je zraněný, skončila jeho dlouhá série. Mimo jsou také Zacha a Blümel

David Pastrňák vynechal zápas Bostonu proti Rangers, skončila tak jeho série 298 utkání v NHL za sebou. Bruins bez trojice Čechů propadli.
Aktualizováno před 46 minutami
Policie nalezla v domě ředitele Správy železnic přes 80 milionů korun

Policie nalezla v domě ředitele Správy železnic přes 80 milionů korun

Šéf SŽ Jiří Svoboda následně sdělil, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho předků.
před 48 minutami
Mladší Kaše sestřelil Brno hattrickem za deset minut, bratr čtyřikrát asistoval

Mladší Kaše sestřelil Brno hattrickem za deset minut, bratr čtyřikrát asistoval

Poslední Litvínov v hokejové extralize jasně přehrál Brno. Třinec ukončil dlouhou sérii porážek a Sparta prohrála na ledě Českých Budějovic.
Aktualizováno před 1 hodinou
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

ŽIVĚ
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Armaniho firmu povedou jeho partner, příbuzní i profesionální manažeři

Armaniho firmu povedou jeho partner, příbuzní i profesionální manažeři

Uvedla to pátek agentura AP. Do správní rady skupiny byl jmenován například Marco Bizzarri, bývalý výkonný ředitel firmy Gucci.
před 1 hodinou
Šéf mosteckého báňského úřadu Matz po dění kolem osudu lomu rezignoval

Šéf mosteckého báňského úřadu Matz po dění kolem osudu lomu rezignoval

Matz v řízení ohledně energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače postupoval nestandardně a byl podjatý.
Další zprávy