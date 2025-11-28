Trump uvedl, že ruší Bidenovy příkazy podepsané automatickým perem

Trump bez důkazů tvrdí, že úředníci Bidenovy administrativy mohli podpis svého šéfa použitím automatického pera falšovat a podnikat významné kroky, o kterých prezident nevěděl. V této souvislosti současný prezident zpochybnil i platnost milostí a dalších dokumentů. V nové galerii bývalých prezidentů na kolonádě západního křídla Bílého domu místo Bidenova portrétu nechal Trump dokonce vystavit fotografii automatického pera píšícího Bidenovo jméno.
"Veškeré dokumenty podepsané ospalým Joem Bidenem s pomocí automatického pera, což je přibližně 92 procent z nich, se tímto ruší a pozbývají platnosti. Automatické pero nesmí být použito, pokud k tomu není výslovně udělen souhlas prezidentem Spojených států," uvedl Trump na své síti Truth Social a s tím, že "radikální levicoví šílenci" Bidenovi uzmuli prezidentství.
"Tímto ruším všechny exekutivní příkazy a vše ostatní, co nepodepsal přímo křivý Joe Biden, protože lidé, kteří obsluhovali automatické pero, tak učinili nelegálně. Joe Biden se na procesu automatického pera nepodílel, a pokud tvrdí, že ano, bude obviněn z křivé výpovědi," dodal Trump.
Právní důsledky tohoto prohlášení, a zejména otázka, zda má prezident pravomoc zrušit příkazy svého předchůdce, nebo zda použití podpisového stroje, nazývaného také automatické pero, je důvodem k neplatnosti, nejsou v tuto chvíli podle agentury AFP jasné.
Z republikánského tábora se již dlouho šíří spekulace, zda demokrat Biden byl v 82 letech na konci svého prezidentství ještě schopen plnit své úkoly a skutečně sám rozhodoval a podepisoval všechny dokumenty. Používání automatického pera Bidenovou administrativou vyšetřuje také příslušný výbor Sněmovny reprezentantů vedený republikány.
Biden Trumpova obvinění již dříve odmítl jako "směšná a nepravdivá". "Dovolte mi jedno ujasnit: během svého prezidentství jsem rozhodoval já," uvedl v prohlášení. "Rozhodoval jsem o milostech, dekretech, zákonech a oznámeních," dodal.