Trump zahájil obchodní válku. Uvalil cla na Mexiko, Kanadu i Čínu, ty slibují odvetu

Americký prezident Donald Trump v sobotu podle očekávání podepsal nařízení, které zavádí cla ve výši 25 procent na dovoz zboží z Kanady a Mexika a deset procent nad rámec stávajících cel na dovoz z Číny. V případě Kanady učinily Spojené státy výjimku u energií, na něž platí desetiprocentní clo. Kanada, Mexiko i Čína bezprostředně poté avizovaly odvetná opatření. Peking chce podat stížnost k WTO.

Cla vstoupí v platnost v úterý. Dovozní poplatky budou podle Bílého domu platit do doby, než Kanada, Mexiko a Čína pokročí v opatřeních proti pašování drogy fentanyl do Spojených států.

Kanada v odvetě za americká cla zavede cla ve výši 25 procent na dovoz z USA v hodnotě 155 miliard kanadských dolarů (asi 2,6 bilionu korun), prohlásil Trudeau v noci na neděli na tiskové konferenci. Uvedl, že od úterý půjde o zboží za 30 miliard kanadských dolarů a za 21 dnů má následovat zboží za 125 miliard.

Trudeau zpochybnil Trumpovu argumentaci ohledně fentanylu. "Méně než jedno procento fentanylu mířícího do Spojených států pochází z Kanady. Méně než jedno procento nelegálních migrantů mířících do Spojených států pochází z Kanady," uvedl. Dodal, že to neznamená, že by nebylo co zlepšovat, ale "obchodní akce proti Kanadě není nejlepší způsob, jak můžeme skutečně spolupracovat na záchraně životů".

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová oznámila, že v reakci na Trumpova cla pověřila ministra hospodářství zavedením celních i dalších opatření na obranu národních zájmů. Zároveň uvedla, že kategoricky odmítá nařčení ze strany Bílého domu, že by mexická vláda byla spolčena s drogovými kartely.

Peking uvedl, že na cla odpoví odpovídajícími opatřeními. Zároveň Čína hodlá také podat stížnost ke Světové obchodní organizaci (WTO), dodalo čínské ministerstvo obchodu. V obchodních válkách nejsou žádní vítězové a Čína podnikne nezbytná protiopatření, varovalo zároveň čínské ministerstvo zahraničí. "Fentanyl je americký problém," dodala diplomacie s tím, že čínská strana v rozsáhlé protidrogové spolupráci s Američany dosáhla "pozoruhodných výsledků".

"Zvýšení cen vás možná překvapí"

Uvalením přísných cel, na Kanadu, Mexiko a Čínu americký prezident Donald Trump zahájil novou obchodní válku, napsala na svém webu americká televize CNN. O globální obchodní válce ve svém textu hovoří také server britského listu Financial Times. Komentátorka tohoto listu potom dává začátek druhého Trumpova období do souvislosti s celkovým kulturním posunem - slušnost podle ní vyšla z módy a začíná éra "bez přetvářky".

"Cla jsou ústředním bodem Trumpovy ekonomické strategie a součástí snahy o zvýšení daňových příjmů a ochranu pracovních míst," připomněl server listu USA Today. Trump také opakovaně používal cla jako nástroj k vyjednávání, kdy hrozil jejich zavedením, aby dosáhl konkrétních ústupků v jiných oblastech, dodal list.

"Nyní je možná vhodná doba na koupi auta. Cestou můžete přibrat nějaká rajčata, náklaďáčky nebo tequilu," zahajuje server listu The Wall Street Journal svůj velký přehled zboží, které Američanům v příštích měsících zdraží. "Zvýšení cen těchto položek vás možná překvapí," avizuje WSJ.

Podle agentury AP by cla, pokud zůstanou v platnosti, mohla způsobit výrazné zhoršení inflace, ačkoliv Trump v předvolební kampani sliboval snížení cen potravin, benzinu, bydlení, automobilů i dalšího zboží.

Stanice Fox News dává na hlavní stránce svého webu prostor reakcím a odvetným opatřením představitelů dotčených zemí, zejména ze strany Kanady. "Bude to mít skutečné důsledky pro lidi, pro pracující na obou stranách naší hranice," cituje stanice kanadského premiéra Justina Trudeaua.