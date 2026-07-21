Trump uvalí 50procentní cla na kanadské produkty. Jsou odpovědí na diskriminaci

Spojené státy uvalí dodatečná 50procentní cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump podpisem tří dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky, píše agentura Reuters.
Trump při zavedení nových cel využil článku 338 zákona o clech z roku 1930. Budou se týkat daného zboží bez ohledu na to, zda je zahrnuto v dohodě o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA). Podle Reuters se vztahují mimo jiné na cement, víno, nábytek či oděvy, ale také na hokejky, rybářské pruty a paruky. Výjimku mají kritické minerály, potaš, energie, ryby a zboží, na které se již vztahují cla na základě článku 232 obchodního zákona z roku 1962.
Podle amerického obchodního zmocněnce Jamiesona Greera Kanada pokračuje - „na rozdíl od jiných partnerů a spojenců“ - v odvetných opatřeních proti Washingtonu, který se snaží o vyvážení obchodní bilance a ochranu amerického průmyslu v sektorech důležitých pro národní bezpečnost.
Bílý dům uvedl, že Kanada uvalila na automobily dovážené z USA cla a kvóty, přičemž tak neučinila v případě vozidel z jiných zemí. Většina kanadských provincií podle něj také pozastavila prodej amerických alkoholických nápojů. Dovoz amerických automobilů do Kanady v uplynulém roce klesl o 22 procent, dovoz alkoholických nápojů o 81 procent, uvedl podle Reuters Bílý dům.
Trumpovo rozhodnutí přichází podle agentury AFP jen několik dní poté, co prezident pohrozil severnímu sousedu zvýšením cel kvůli kouři šířícímu se z hořících kanadských lesů. Podle agentury AP může krok vyvolat novou vlnu ekonomického chaosu, nárůst inflace a další zhoršení vztahů mezi oběma státy.
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