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Zahraničí

Trump uvalí 50procentní cla na kanadské produkty. Jsou odpovědí na diskriminaci

ČTK

Spojené státy uvalí dodatečná 50procentní cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump podpisem tří dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky, píše agentura Reuters.

U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office at the White House in Washington
Bílý dům uvedl, že Kanada uvalila na automobily dovážené z USA cla a kvóty, přičemž tak neučinila v případě vozidel z jiných zemí. Většina kanadských provincií podle něj také pozastavila prodej amerických alkoholických nápojů. (Americký prezident Donald Trump)Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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Trump při zavedení nových cel využil článku 338 zákona o clech z roku 1930. Budou se týkat daného zboží bez ohledu na to, zda je zahrnuto v dohodě o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA). Podle Reuters se vztahují mimo jiné na cement, víno, nábytek či oděvy, ale také na hokejky, rybářské pruty a paruky. Výjimku mají kritické minerály, potaš, energie, ryby a zboží, na které se již vztahují cla na základě článku 232 obchodního zákona z roku 1962.

Podle amerického obchodního zmocněnce Jamiesona Greera Kanada pokračuje - „na rozdíl od jiných partnerů a spojenců“ - v odvetných opatřeních proti Washingtonu, který se snaží o vyvážení obchodní bilance a ochranu amerického průmyslu v sektorech důležitých pro národní bezpečnost.

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Bílý dům uvedl, že Kanada uvalila na automobily dovážené z USA cla a kvóty, přičemž tak neučinila v případě vozidel z jiných zemí. Většina kanadských provincií podle něj také pozastavila prodej amerických alkoholických nápojů. Dovoz amerických automobilů do Kanady v uplynulém roce klesl o 22 procent, dovoz alkoholických nápojů o 81 procent, uvedl podle Reuters Bílý dům.

Trumpovo rozhodnutí přichází podle agentury AFP jen několik dní poté, co prezident pohrozil severnímu sousedu zvýšením cel kvůli kouři šířícímu se z hořících kanadských lesů. Podle agentury AP může krok vyvolat novou vlnu ekonomického chaosu, nárůst inflace a další zhoršení vztahů mezi oběma státy.

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