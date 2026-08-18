Trump ukázal mapu, na níž si přivlastnil Hormuz. Další zemi pohrozil bombardováním

Americký prezident Donald Trump v úterý zveřejnil mapu, na které je Hormuzský průliv – hlavní dějiště války s Íránem – označen jako „nové území USA“. Podle Trumpových opakovaných vyjádření mají Spojené státy nad průlivem „naprostou kontrolu“. Stalo se tak krátce poté, co Írán oznámil, že klíčová námořní trasa zůstane uzavřená poté, co bez dohody vypršela 60denní lhůta pro vyjednávání s USA.
Americký prezident v úterý zveřejnil na své sociální síti Truth Social mapu, na níž je strategická vodní cesta mezi Íránem a Ománem vyznačena jako americké území. Navázal tím na své výroky z minulého týdne, kdy poprvé pohrozil, že průliv Spojené státy převezmou.
Trump o anexi Hormuzského průlivu začal mluvit už v pátek během projevu na Long Islandu. „Docela brzy prohlásím Hormuzský průliv za území Spojených států,“ řekl tehdy. V pondělí pak v oválné pracovně uvedl, že se mu tento nápad zamlouvá.
„Líbí se mi myšlenka prohlásit ho za naše území,“ řekl Trump v pondělí novinářům. „Máme úplnou kontrolu nad průlivem,“ dodal.
„Írán by mohl být na obtíž“
Americký prezident nicméně připustil, že Írán může situaci komplikovat. A to například nastražením min. „Mohou být na obtíž, mohou dát do vody minu a lidé nemají rádi miny u svých lodí za miliardy dolarů,“ uvedl Trump.
Hormuzský průliv je jednou z nejdůležitějších námořních cest na světě. Na začátku války jím podle odhadů procházela přibližně pětina světové přepravy ropy a zkapalněného zemního plynu a denně jím proplouvalo více než 130 lodí. O tomto víkendu však podle údajů společnosti Kpler průlivem proplulo pouze pět nákladních lodí, zatímco o předchozím víkendu jich bylo 31, píše agentura Reuters.
Írán Trumpova tvrzení ostře odmítl. Náměstek ministra zahraničí Kazem Gharibabadi uvedl, že Hormuzský průliv „byl íránský, je íránský a zůstane íránský“. V jiné reakci prohlásil, že průliv „nelze zabrat tweetem, letadlovou lodí, vydáním rozkazu ani předvolebním projevem“.
Teherán zároveň trvá na tom, že o otevření a uzavření průlivu bude rozhodovat Írán. Podle íránských představitelů musí Spojené státy před obnovením lodní dopravy mimo jiné ukončit blokádu íránských přístavů, zrušit sankce a uvolnit zmrazený íránský majetek. Teherán požaduje také kompenzaci za válečné škody.
Žádná jednání a drahá ropa
Trump v úterý dodal, že mezi Spojenými státy a Íránem žádná jednání neprobíhají ani nejsou naplánována, napsal na síti Truth Social.
Mezi Íránem, Ománem a USA byla v posledních týdnech podle médií připravována dohoda upravující provoz v průlivu. Jednání se však dostala do problémů. Trump navíc podle agentury AP v rozhovoru s reportérem Fox News pohrozil Ománu bombardováním, pokud by podle něj bránil snahám o znovuotevření průlivu.
Ceny ropy v reakci na selhání jednání poprvé od konce července překonaly hranici 90 dolarů. V úterý ráno se obchodovala kolem 91,63 dolaru za barel ropy Brent. Analytici uvádějí, že růst cen ropy signalizuje, že investoři začínají počítat s „delším uzavřením“ Hormuzského průlivu.
Ceny energií mohou podle znalců čelit „dvojité ráně“ kvůli souběhu s pokračující válkou Ruska proti Ukrajině, napsal například server Guardian.
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