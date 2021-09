Zastavte krádež, hřímá Trump. Řečmi o volebním podvodu se chystá na další kandidaturu

Od prezidentských voleb v USA uplynul bezmála rok, ale poražený Donald Trump stále tvrdí, že mu vítězství bylo ukradeno. Myslí si to i většina jeho voličů. Podle amerických politologů čelí demokracie v USA hrozbě, že rozdělená společnost zcela ztratí důvěru ve spravedlivé volby.

Donald Trump zatím nepotvrdil, že bude v roce 2024 znovu kandidovat na prezidenta, ale jeho veřejná vystoupení to stále více naznačují. A jeho ústředním motivem je právě tvrzení o ukradených volbách.

"Nezapomínáme na volby 2020. Na nejzkorumpovanější volby v historii naší země. Na nejzkorumpovanější volby v historii většiny zemí, které ovšem budou následovány ještě slavnějším vítězstvím v listopadu 2024," vyhlásil Trump ve svém sobotním projevu v Georgii.

Bývalý prezident výsledek loňských voleb nikdy neuznal, naopak je od samotné volební noci neustále zpochybňuje. Jeho tým podal proti výsledku desítky neúspěšných žalob, soudy je vesměs shodily ze stolu jako neodůvodněné. V několika klíčových státech si vynutil přepočítávání hlasů, v některých i opakovaně. Ani tyto audity neodhalily žádné větší pochybení, které by změnilo výsledek nebo naznačovalo vědomou snahu o zfalšování voleb.

Trump už ovšem mezitím přesvědčil svoji voličskou základnu, že bojovný slogan "zastavte krádež" (stop the steal), se kterým letos 6. ledna stovky jeho příznivců zaútočili na Kongres, je heslem oprávněného občanského vzdoru proti nespravedlivým volbám.

Na cestě k autoritářství

Podle průzkumu pro televizi CNN sedm z deseti republikánských nebo k republikánům tíhnoucích voličů nevěří, že současný demokratický prezident Joe Biden vyhrál volby spravedlivě. Takřka 70 procent těchto voličů si myslí, že americká demokracie je ohrožena.

O ohrožení americké demokracie mluví i politologové, ale z jiného důvodu než Trumpovi voliči. "Demokracie závisí na tom, že ti, kdo prohráli jedny volby, stále věří procesu a sbírají podporu, aby mohli v příštích volbách vyhrát," vysvětluje Nate Persily, profesor ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii.

Podle něj, jak uvedl pro list Washington Post, je současná situace na hraně. "Pokud jsme vstoupili do fáze, kdy je zde nedůvěra k samotnému volebnímu procesu, kdy lidé prostě volbám nevěří, tak můžeme být na cestě k autoritářství," míní.

Mezi americkými politology a komentátory není s těmito obavami zdaleka sám. "Pochyby o integritě voleb jsou jako smrtelný virus, který prostupuje tělo politiky. A ve výsledku může nakazit a oslabit demokracii jako takovou," píše Gerald Seib, politický analytik konzervativního listu Wall Street Journal.

Nedůvěru ve spravedlivé volby lze v USA zaznamenat po obou stranách politického spektra. Stacey Abramsová, demokratická kandidátka na guvernérku Georgie, stále neuznala svoji porážku z voleb 2018. Tvrdí, že republikáni z hlasování protizákonně vyřadili statisíce jejích potenciálních voličů. Trump ale podle politologů a komentátorů používá zpochybňování voleb jako standardní politický nástroj. Od samotného začátku své prezidentské kampaně v roce 2016 tvrdil, že může být nebo opravdu je obětí volebních podvodů.

Po prohře v úvodních republikánských primárkách v Iowě v únoru 2016 Trump na adresu svého vítězného soupeře, senátora Teda Cruze, vyhlásil: "Ted Cruz Iowu nevyhrál, ukradl ji. Jen proto získal o tolik více hlasů, než se předpokládalo. To je špatně."

A dokonce i ve vítězných prezidentských volbách 2016, kdy porazil Hillary Clintonovou, viděl podvody. Prohlásil, že "hlasovaly miliony ilegálních imigrantů". Trump tehdy vyhrál v rámci amerického volebního systému volitelů, na počet všech odevzdaných hlasů ale za Clintonovou o bezmála tři miliony hlasů zaostal.

Stovky hlasů navíc

Nyní je podle politologů už zcela zřejmé, že pokud bude Donald Trump v roce 2024 znovu kandidovat, bude svoji kampaň prezentovat jako spravedlivé tažení za napravení obrovské křivdy, která se mu stala v loňských prezidentských volbách.

Jeho tvrzení o ukradených volbách není podepřeno žádnými důkazy, ale to je pro Trumpa a většinu jeho voličů naprosto bezpředmětné. Naposledy se to ukázalo minulý pátek, kdy byly zveřejněny výsledky přepočítávaní hlasů v okrese Maricopa v Arizoně. Joe Biden byl od roku 1996 první demokrat, který v Arizoně loni vyhrál. A klíčem k poměrně těsné výhře byl právě lidnatý volební okres Maricopa, kam patří město Phoenix. Trumpův tým si po volbách nejdříve vyžádal oficiální přepočet, ale když i ten potvrdil původní výsledky, najali republikáni letos na jaře soukromou firmu Cyber Ninjas z Floridy.

Po pěti měsících podrobného šetření, kdy se ručně přepočítávalo přes 2,1 milionu odevzdaných hlasů, musela i republikány placená společnost minulý pátek konstatovat, že Biden nejen vyhrál, ale analýza mu navíc ještě přidala několik stovek hlasů navíc.

Pro Trumpa to však byl jen impuls k dalšímu vystoupení o ukradených volbách. "Audit odhalil podstatné a nevyvratitelné důkazy podvodu. A dokud nebudeme vědět, jak a proč se to stalo, naše volby už nikdy nebudou bezpečné," stojí v exprezidentově pátečním prohlášení.

Donald Trump se opírá o některé závěry auditu, který zpochybňuje věrohodnost desítek tisíc odevzdaných hlasů. Podle volební komise okresu Maricopa, složené z republikánů i demokratů, jde ale o jednoduše vyvratitelné spekulace.

Šéf volební komise, republikán Stephen Richer, vydal vlastní zprávu, ve které nejen odmítá pochyby o platnosti hlasů, ale navíc kritizuje ty republikány, kteří podporují Trumpovu snahu o zvrácení výsledků prezidentských voleb. Podle ní "mnozí politici jednoduše udělají cokoliv, aby si udrželi úřad". Richer tím naráží na to, že naprostá loajalita k Trumpovi - a tedy i k jeho tvrzením, že mu byly ukradeny volby - se stala pro většinu jeho voličů principiálním testem, zda mohou danému politikovi věřit a případně ho volit.

Ojedinělá kritika

Jasně se to ukazuje v soubojích republikánských kandidátů, kteří se chtějí v nejbližších volbách (například v listopadu 2022 do Kongresu) ucházet o politické funkce. "Arizona musí oficiálně zrušit výsledky voleb 2020. Musíme provést forenzní audit v celé zemi," vyhlašuje republikán Eric Greitens z Missouri, který chce příští rok kandidovat do Senátu.

Jeho kolega Josh Mandel, který chce do Senátu za Ohio, tvrdí, že volební podvody se staly i tady. "Ve státech, jako je Ohio, kde Trump jasně vyhrál, by vyhrál ještě zdaleka více, kdyby demokraté nepodváděli," zdůrazňuje republikán Mandel.

Trump stranu pevně ovládá, ze známějších republikánských politiků se proti jeho tvrzení o ukradených volbách veřejně postavilo jen několik málo osobností, například kongresmanka z Wyomingu Liz Cheneyová.

"Ve světě soudních výnosů, ve světle přepočtů, ve světle toho všeho, co stále potvrzuje, že nešlo o podvod, my přispíváme k podkopávání našeho systému. A to je opravdu vážné a nebezpečné," kritizovala Cheneyová před několika dny v televizi CBS svoji vlastní stranu.

V současné Republikánské straně je ale Cheneyová opravdu výjimkou, zatímco Trumpův tlak na zpochybnění výsledku voleb neustává a z jeho pohledu vede k úspěchu - je to téma, které se stalo součástí politiky republikánů a rezonuje jeho voličskou základnou.

V některých klíčových státech, kde Trump loni prohrál (jako jsou Pensylvánie a Wisconsin) a kde se výsledky už jednou či vícekrát přepočítávaly ihned po volbách, teď republikáni aktuálně spustili nové prověřování. A dokonce i tam, kde Trump loni zvítězil, hodlají republikáni výsledky znovu přezkoumávat.

V Texasu, kde Trump zvítězil o šest procentních bodů, republikánský guvernér Greg Abbot čerstvě oznámil, že nechá přepočítat výsledky ve čtyřech okresech. "Texasané vědí, že v některých jejich okresech, se staly volební podvody," uvedl k tomu Abbot.

Matt Matterson, který měl v letech 2018 až 2020 na americkém ministerstvu pro vnitřní bezpečnost dohled nad volbami - a za Trumpovu administrativu tak dozoroval i loňské prezidentské volby -, o žádném ukradeném hlasování nic neví.

"Tvrzení o podvodech jsou nepodložená. Už jen samotná existence těchto falešných obvinění nahlodává důvěru v demokratický proces," varuje Matt Matterson pro list Washington Post.

Video: Záběry z lednového útoku Trumpových příznivců na Kapitol