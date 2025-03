Trump to s Grónskem myslí smrtelně vážně, říká generál Šedivý. Dánsku radí jedno

Grónsko, jež by rád získal prezident USA Donald Trump, navštívil v pátek viceprezident J. D. Vance se svou ženou. Trump následně pohrozil, že Evropa musí americké převzetí Grónska pochopit. "Od původních vyjádření, kdy si všichni mysleli, že jsou spíše nadnesená, tak se nyní zdá, že Trump to myslí smrtelně vážně," hodnotí situaci pro Aktuálně.cz Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu AČR.

Prezident USA Donald Trump k páteční návštěvě Grónska ze strany svého viceprezidenta J. D. Vance poznamenal následující: "Evropa převzetí Grónska pochopí, nebo jim to budeme muset vysvětlit." Co si lze pod tímto prohlášením reálně představit?

Zaprvé je potřeba říct, že americký prezident Donald Trump má občas mylné představy o Evropě a jaké jsou v ní nálady, což je podle mě zcela zřejmé. Stejně tak je ale jasné i to, že naznačuje použití síly. Už v minulosti jednou řekl, že nevylučuje vojenský, nebo ekonomický nátlak. Právě použití jedné z těchto dvou alternativ lze z jeho slov předvídat.

Proč je Grónsko, které je autonomní součástí Dánska, přičemž Kodaň má na starosti obrannou i zahraniční politiku ostrova, pro Trumpa tak moc důležité?

Grónsko je v první řadě výjimečné svojí polohou. Jde o ostrov, který leží tak, že je důležitý pro monitoring námořní dopravy i pohybu válečných lodí, především Ruska. A také ponorek, které jsou vysílány do Severního ledového a Atlantského oceánu. To je zásadní pro možnou reakci v případě, kdyby došlo k nějakému konfliktu.

Za druhé se Grónsko nachází na trasách balistických a hypersonických raket, které by mohly být směřovány směrem na USA, a to nejenom z Ruska, ale i z Číny. Američané od roku 1953 mají na základně v Pituffiku, dříve známé pod názvem Thule, svoje protiraketové systémy a senzory.

Za třetí má Grónsko velmi pravděpodobně obrovské zásoby ropy a plynu a především drahých kovů a zemin, které jsou potřeba v současných elektronických technologiích. Důsledkem globálního oteplování se možnost těžby stále více otevírá. Stejně tak se otevírají námořní cesty a přístup do Atlantského oceánu. Důvodů je tam tedy dost, ale to není omluva, aby USA vyhrožovaly svému spojenci v rámci Severoatlantické aliance.

Z Trumpových slov se však zdá, že to s anexí Grónska myslí opravdu vážně. Je ale vůbec reálné, aby k něčemu takovému skutečně došlo?

Co se týče vojenské síly v oblasti, tak USA mají v Grónsku již zmiňovanou jednu základnu a na ní příliš vojáků není. Ti, kteří tam jsou, obsluhují zejména zmiňované protiraketové systémy a letiště, které se u základny nachází. Američané by tak museli provést přesun svých vojsk pravděpodobně z kontinentální části USA, nebo z Aljašky. Máte však pravdu, že postup, který Trump naznačuje, začíná dnes být skutečně poměrně vážný.

Od původních vyjádření, kdy si všichni mysleli, že jsou spíše nadnesená, tak se nyní zdá, že Trump to myslí smrtelně vážně. Pokud by použil sílu, v praxi by to znamenalo, že spojenec použije sílu proti spojenci, což je velmi nevšední. Na druhou stranu by se tak nestalo poprvé. Podobná situace byla třeba před několika lety mezi Tureckem a Řeckem a Francie tehdy demonstrativně zasáhla svými letadly Rafale. Tehdy nicméně nad všemi státy byly USA. Nyní by to bylo tak, že nejsilnější chce získat část teritoria na úkor slabšího - bez rozhodčího.

Jak by nyní Dánsko mělo postupovat?

Z mého úhlu pohledu není důvod, proč by Američané nemohli využívat teritorium Grónska k vlastním obranným potřebám. Ostatně od 50. let minulého století funguje smlouva o obranné spolupráci a Američané dnes mají v Evropě řadu základen a systémů protiraketové obrany a funguje to. Cesta pro Dánsko je začít jednat s Američany o tom, co přesně potřebují z hlediska zajištění bezpečnosti. A najít způsob, aby se jejich požadavkům dalo vyhovět. Obrana USA je přeci obranou celé Severoatlantické aliance i Dánska a Grónska.

Kdybychom to vztáhli na celou Evropu, co by měla v této situaci udělat jako celek?

Postoj Evropy musí být jednotný a podporovat Dánsko, protože jinak si Trump může za chvilku vzpomenout, že sebere část jiného státu. A nepředpokládám, že bychom chtěli válčit s USA.

Od viceprezidenta J. D. Vance zaznělo, že se Dánsko o Grónsko v posledních letech špatně staralo. Co si o tom myslíte vy?

Určitá nespokojenost v Grónsku existuje. Panují tam debaty, zda má být ostrov plně nezávislý na Dánsku, nebo ne, o čemž by Gróňané mohli rozhodnout v referendu, když budou chtít. Jde ale především o věc Grónska a Dánska, nikoliv USA.

