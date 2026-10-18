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Zahraničí

Trump tlačí na Ukrajinu, aby se vzdala Rusku, uvedl Zelenskyj

ČTK,Zahraničí
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s agenturou Bloomberg tvrdí, že se jeho americký protějšek Donald Trump snaží vyvinout tlak na Ukrajinu, aby se vzdala Rusku. Zelenskyj tím podle agentury eskaloval přes týden trvající spor s šéfem Bílého domu.

US President Trump participates in a bilateral meeting with Ukraine's President Zelenskiy during the 81st United Nations General Assembly in New York City
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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Ukrajinský prezident zároveň v neděli pro agenturu Bloomberg uvedl, že předložil nový návrh, v němž by vyhověl Trumpově žádosti o zastavení útoků na ruské rafinerie výměnou za dodávky dalších amerických protiletadlových raket Patriot.

Zelenského návrh přichází v době, kdy se vztahy mezi americkým a ukrajinským prezidentem výrazně zhoršují.

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Trump tlačí na Ukrajinu, aby přestala útočit na ruskou energetickou infrastrukturu, a zároveň se dohodl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na dodávkách ruské nafty na americké a světové trhy. Kyjev se obává, že tím Moskva získá další příjmy na financování války.

Kyjev viní Washington

Zelenskyj také tento týden na sociálních sítích napsal, že ukrajinská armáda nedostala od americké strany včasné varování o vypálených ruských balistických raket, které pak dopadly na Kyjev.

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V neděli ve vysílání americké stanice NBC řekl, že znovu dostává informace od Spojených států ohledně vypálení ruských balistických raket prostřednictvím satelitní sítě Starlink.

Tento týden rovněž mluvil o významných omezeních ve využívání satelitního systému Starshield, které pro ukrajinskou armádu poskytuje americká společnost SpaceX Elona Muska.

Zelenskyj později dodal, že omezení pocházejí od americké vlády a SpaceX se jimi řídila, uvedl v neděli Zelenskyj.

Americká administrativa se proti těmto obviněním ohradila.

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