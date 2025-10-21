Zahraničí

"Je přímo tam." Trump nevěděl, že jeho kritik je ve stejné místnosti. Pálil ostrými

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 12 minutami
"Já vás taky nemám rád. A pravděpodobně nikdy mít rád nebudu," řekl americký prezident Donald Trump australskému velvyslanci Kevinu Ruddovi v zasedací místnosti Bílého domu. Předtím vůbec nevěděl, že právě Rudd s ním sedí v jedné místnosti.
"Já vás také nemám rád a nikdy mít nebudu," řekl Trump australskému velvyslanci | Video: Reuters

Po Trumpově ostré poznámce se po celé přeplněné místnosti začal rozléhat smích, jakoby se tím uvolnil ventil v australské vládě a diplomatických kruzích, píše The Guardian.

Po celý rok kritici z řad konzervativců katastroficky předpovídali, že Trump uvrhl Austrálii do diplomatické izolace, protože ho rozzuřily kritické komentáře Rudda z roku 2021. Video, kde nynější velvyslanec v USA o Trumpovi říká, že je "vesnický idiot", se znovu objevilo v listopadu 2024, kdy Rudd získal velvyslanecký post.

Související

Novinář asi nevěřil svým očím. Trumpova mluvčí si za reakcí na úrovni základky stojí

karoline leavitt
0:34

Když ale Trump viděl Rudda tváří v tvář v Bílém domě, zdálo se, že americký prezident australského politika vůbec nepoznává a ani si jeho komentáře nepamatuje. Trump zahrnul australského premiéra Anthonyho Albanese chválou a udržoval si k němu při schůzce pozitivní přístup.

"Pokud Trumpa Ruddovy předchozí kritiky trápily, jeho chování nic takového neprozrazovalo. Trump, jak je známo, není typ člověka, který by mlčel, když se cítí uražen. Ale zdálo se, že si Rudda - s jeho charakteristickými sněhově bílými vlasy a upraveným vousem - sedícího necelé dva metry od něj, ani nevšiml," hodnotí The Guardian.

Situaci ale "rozsekl" australský novinář, který se Trumpa zeptal na Ruddovy předchozí výroky. "Řekl něco velvyslanec?" odpověděl Trump. "Nic o něm nevím. Pokud řekl něco špatného, možná by se měl omluvit… ale neříkejte mi to," dodal.

Trump se poté obrátil na Albanese, který se celé situaci smál, a trochu žertovným tónem se Australana zeptal: "Kde je? Pořád pro vás pracuje?" Premiér se rozhlédl a ukázal prstem přes stůl: "Je přímo tam."

Související

Premiérka, která jede svou cestou: metal, motorky a konzervatismus

Japonsko, ministerská předsedkyně, Sanae Takaichi, životopis, motorka, bicí
14 fotografií

Všechny pohledy se obrátily k Ruddovi, který dosud mlčel a téměř nepozorovaně seděl zády k novinářům. "Řekl jste něco špatného?" zeptal se Trump.

Rudd se ozval a začal říkat: "Než jsem přijal tuto funkci, pane prezidente…", ale Trump ho přerušil. "Já vás také nemám rád a pravděpodobně nikdy mít rád nebudu," řekl za hlasitého smíchu v místnosti a okamžitě přešel k další otázce. 

O půl hodiny později bylo slyšet, jak se australský velvyslanec prezidentovi omlouvá. Podle novinářů, kteří byli v tu chvíli v místnosti, Trump Ruddovi řekl "všechno je odpuštěno".

Bizarní video amerického prezidenta. "Král Trump" bombarduje demonstranty výkaly (celý článek s videem zde)

Trump v AI videu na demonstranty shazuje hroudy výkalů | Video: X/xerias_x
 
Mohlo by vás zajímat

Summit Trumpa a Putina v brzké době nebude, oznámil zdroj z Bílého domu

Summit Trumpa a Putina v brzké době nebude, oznámil zdroj z Bílého domu

Jak sejmout "levné" ruské zabijáky. Ukrajinci jsou mistři triků proti dronům

Jak sejmout "levné" ruské zabijáky. Ukrajinci jsou mistři triků proti dronům
0:15

Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

Novinář asi nevěřil svým očím. Trumpova mluvčí si za reakcí na úrovni základky stojí

Novinář asi nevěřil svým očím. Trumpova mluvčí si za reakcí na úrovni základky stojí
0:34
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Donald Trump USA

Právě se děje

před 12 minutami
"Je přímo tam." Trump nevěděl, že jeho kritik je ve stejné místnosti. Pálil ostrými
0:36

"Je přímo tam." Trump nevěděl, že jeho kritik je ve stejné místnosti. Pálil ostrými

Když ale Trump viděl Rudda tváří v tvář v Bílého domu, zdálo se, že americký prezident australského politika vůbec nepoznává.
Aktualizováno před 28 minutami
"Další léčka vlády nachystaná na občany." Havlíček mluví o kolapsu zdravotnictví

ŽIVĚ
"Další léčka vlády nachystaná na občany." Havlíček mluví o kolapsu zdravotnictví

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 33 minutami
Úkaz z Česka. Kocumová 25 let po konci kariéry vozí medaile a dál "demoluje tělo"

Úkaz z Česka. Kocumová 25 let po konci kariéry vozí medaile a dál "demoluje tělo"

Zuzana Kocumová musela kariéru ukončit už ve 21 letech kvůli genetické vadě imunity. O pětadvacet let později je legendou úplně jiného odvětví.
Aktualizováno před 49 minutami
Summit Trumpa a Putina v brzké době nebude, oznámil zdroj z Bílého domu

ŽIVĚ
Summit Trumpa a Putina v brzké době nebude, oznámil zdroj z Bílého domu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Manželce se rozsvítí hlava jako semafor." Havlíček líčí svá rána i jednání o vládě
1:18

"Manželce se rozsvítí hlava jako semafor." Havlíček líčí svá rána i jednání o vládě

Karel Havlíček prozradil svůj recept na to, jak vydržet bez dovolené mnohaměsíční kampaň i povolební vyjednávání.
před 1 hodinou
Jak sejmout "levné" ruské zabijáky. Ukrajinci jsou mistři triků proti dronům
0:15

Jak sejmout "levné" ruské zabijáky. Ukrajinci jsou mistři triků proti dronům

Ukrajinci proti ruským strojům používají nejrůznější způsoby obrany, na internetu se občas objevují nejrůznější videa takovýchto "vynálezů".
před 2 hodinami
Pirátská poslankyně v nejistotě. Porazila Hrnčíře z SPD, ale hlasy se mají přepočítat

Pirátská poslankyně v nejistotě. Porazila Hrnčíře z SPD, ale hlasy se mají přepočítat

"Nadprůměrný pirátský výsledek někomu leží v žaludku," napsala poslankyně Lenka Martínková Španihelová (Piráti).
Další zprávy