"Je přímo tam." Trump nevěděl, že jeho kritik je ve stejné místnosti. Pálil ostrými

Po Trumpově ostré poznámce se po celé přeplněné místnosti začal rozléhat smích, jakoby se tím uvolnil ventil v australské vládě a diplomatických kruzích, píše The Guardian.
Po celý rok kritici z řad konzervativců katastroficky předpovídali, že Trump uvrhl Austrálii do diplomatické izolace, protože ho rozzuřily kritické komentáře Rudda z roku 2021. Video, kde nynější velvyslanec v USA o Trumpovi říká, že je "vesnický idiot", se znovu objevilo v listopadu 2024, kdy Rudd získal velvyslanecký post.
Když ale Trump viděl Rudda tváří v tvář v Bílém domě, zdálo se, že americký prezident australského politika vůbec nepoznává a ani si jeho komentáře nepamatuje. Trump zahrnul australského premiéra Anthonyho Albanese chválou a udržoval si k němu při schůzce pozitivní přístup.
"Pokud Trumpa Ruddovy předchozí kritiky trápily, jeho chování nic takového neprozrazovalo. Trump, jak je známo, není typ člověka, který by mlčel, když se cítí uražen. Ale zdálo se, že si Rudda - s jeho charakteristickými sněhově bílými vlasy a upraveným vousem - sedícího necelé dva metry od něj, ani nevšiml," hodnotí The Guardian.
Situaci ale "rozsekl" australský novinář, který se Trumpa zeptal na Ruddovy předchozí výroky. "Řekl něco velvyslanec?" odpověděl Trump. "Nic o něm nevím. Pokud řekl něco špatného, možná by se měl omluvit… ale neříkejte mi to," dodal.
Trump se poté obrátil na Albanese, který se celé situaci smál, a trochu žertovným tónem se Australana zeptal: "Kde je? Pořád pro vás pracuje?" Premiér se rozhlédl a ukázal prstem přes stůl: "Je přímo tam."
Všechny pohledy se obrátily k Ruddovi, který dosud mlčel a téměř nepozorovaně seděl zády k novinářům. "Řekl jste něco špatného?" zeptal se Trump.
Rudd se ozval a začal říkat: "Než jsem přijal tuto funkci, pane prezidente…", ale Trump ho přerušil. "Já vás také nemám rád a pravděpodobně nikdy mít rád nebudu," řekl za hlasitého smíchu v místnosti a okamžitě přešel k další otázce.
O půl hodiny později bylo slyšet, jak se australský velvyslanec prezidentovi omlouvá. Podle novinářů, kteří byli v tu chvíli v místnosti, Trump Ruddovi řekl "všechno je odpuštěno".