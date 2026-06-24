Trump „své“ mistrovství zatím vyseděl. Bílý dům podle bulváru vylekaly fanouškovské chorály

Podívejte se na australské fanoušky mistrovství světa, jejichž proti-trumpovský chorál se stal virálem.
Australané mu zpívají, že je sexuální delikvent, Angličané skandují o Epsteinových spisech. Donald Trump se na mistrovství světa, které se zčásti koná ve Spojených státech, zatím téměř neobjevuje. Bílý dům to svádí na vytíženost a „showmanství“ Trumpa. Ovšem bulvár za tím vidí něco, co by se nestalo poprvé.
Měl to být „Trumpův šampionát“. Letošní mistrovství světa ve fotbale, které se pořádá v USA, v Mexiku a v Kanadě, od začátku provázely pochyby o tom, nakolik mu americký prezident vtiskne politický rozměr a využije jej pro vlastní propagaci.
Jde o typickou taktiku prezidenta, který své narozeniny oslavil tím, že nechal před Bílým domem pořádat zápasy MMA. Trump si zároveň, jak shrnuje rozsáhlý text The New York Times, udržuje nadstandardní vztahy s Giannim Infantinem, prezidentem světové fotbalové konfederace FIFA.
Jak si ale všímají prestižní zahraniční média Politico a Telegraph, Donald Trump během prvních 11 dní turnaje zůstal až podezřele neviditelný. „Zatímco jeho politická rozhodnutí prostupují celým turnajem – od zákazů cestování pro fanoušky z určitých zemí až po opatření, kvůli nimž íránský tým trénuje pouze v Mexiku – prezident sám zůstává nápadně nepřítomný,“ píše Telegraph.
Trumpovi lidé jeho nepřítomnost vysvětlují dvěma důvody. Prezident má být vytížený vyjednáváním míru s Íránem, summitem skupiny zemí G7 a přípravami na oslavy Dne nezávislosti 4. července. Situaci také ovšem vysvětlují Trumpovým „showmanstvím“.
„Rád lidi napíná, víte?“ uvedl pro Telegraph Andrew Giuliani, šéf pracovní skupiny Bílého domu pro fotbalové mistrovství. Objevit by se tak, podle zdrojů blízkých prezidentovi, mohl až při samotném finále.
Nicméně podle bulvárního deníku Daily Mirror skutečný důvod může být jinde. Zdroje americké mutace deníku s informacemi z Bílého domu tvrdí, že v Trumpově týmu probíhá panická snaha prezidenta „ochránit“ před fotbalovými chorály, které se strefují do jeho vazeb na Jeffreyho Epsteina.
„Je tlustý… Má hemoroidy… Je v Epsteinových spisech!“
Virálně se v posledních dnech šíří videa zejména australských fanoušků, kteří na různých místech skandují popěvek: „We Aussie boys are on a bender, Donald Trump is a sex offender.“ („My australští kluci jsme na tahu, Donald Trump je sexuální delikvent.“) Podobné pokřiky mají podle médií používat také Novozélanďané a Skoti.
Ještě výrazně urážlivější je chorál fanoušků Anglie. „He's fat… with piles… he's in the Epstein files… Trump the c… Trump the c…“ („Je tlustý, má hemoroidy, je v Epsteinových spisech, Trump je k… Trump je k…“), mají skandovat Angličané. Zatím však mimo stadiony, kde by jim podle pravidel FIFA, jak píše bulvární deník The Sun, hrozilo okamžité vyhození.
„Jeho tým se hekticky snaží zabránit tomu, aby byl prezident osobně vystaven podobným chorálům. To zahrnuje i vyhýbání se zápasům, kterých se účastní týmy z anglicky mluvících zemí,“ shrnul jeden ze zdrojů obavy z fanouškovských urážek.
Nešlo by o první takový případ. Jen před pár týdny vybučeli Trumpa basketbaloví fanoušci, když nečekaně navštívil zápas newyorských Knicks, kteří letos zažívají historicky úspěšnou sezonu. Prezidentova návštěva totiž vedla k řadě bezpečnostních omezení, dlouhým frontám, extra výdajům a podle fanoušků oslovených médii „naprosto zabila atmosféru“.
Dosavadní průběh šampionátu tak, především kvůli nepřítomnosti Trumpa a jeho politiky, pozitivně glosuje i Politico. „Žádné zátahy ICE (imigrační a celní úřad USA), žádné neohrabané policejní zásahy, jaké občas trápí fanoušky v západní Evropě, ani žádné hádky mezi Trumpem a lídry některé ze soutěžících zemí (což se, samozřejmě, může změnit kdykoliv),“ dodal web.