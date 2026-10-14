Američané utahují šrouby Ukrajině, eso z rukávu vytáhl už i miliardář Musk

Včera šokoval prezident Volodymyr Zelenskyj svět tím, že Američané přestali sdílet s Ukrajinci zpravodajské informace o přilétajících ruských raketách. Ve středu přišla další rána – Elon Musk omezil některé služby Starlinku. Ten je přitom pro ukrajinské vojáky kriticky důležitý. Donald Trump tak zvyšuje tlak na Kyjev, aby přestal útočit na ruské rafinerie.
Se zprávou o omezení Starlinku přišel bývalý poradce ministra obrany Serhij Sternenko. Kvůli omezení provozu terminálů Starlink podle něj „byla narušena řada důležitých misí“. Rychlost bezpilotních letadel využívajících Starlink byla omezená. Tuto informaci později potvrdil poradce prezidenta Ukrajiny Serhij Beskrestnov, známý pod přezdívkou Flash.
„Potvrzuji, že SpaceX dnes večer zavedla omezení rychlosti na terminálech Starlinku během pohybu,“ napsal Flash. Podle něj to znamená, že terminály Starlinku na Ukrajině přestanou fungovat, když se terminál pohybuje rychlostí 160 km/h.
Ukrajinská armáda využívá terminály Starlink namontované přímo na bezpilotních letounech pro navádění na cíle v ruském týlu. Většina těchto dronů létá rychlostí mezi 180 a 300 km/h. Pokud při této rychlosti přestal Starlink fungovat, operátoři s ním ztratili spojení. Podle posledních zpráv se navíc rychlost, během které starlink funguje, snížila až na 60 km/h.
„Naše obranné síly neobdržely žádné varování před takovým omezením a to vedlo k narušení řady misí. Je zřejmé, že tento čin nemůže být náhoda a souvisí se současnou politickou situací,“ zdůraznil Beskrestnov.
Naráží tím na tlak Trumpovy administrativy na Ukrajinu. Trump žádá od Kyjeva zastavení ukrajinských útoků na ruské rafinerie. Washington tvrdí, že tyto útoky zvyšují světové ceny ropy a ohrožují globální trhy. „To, co teď žene ceny benzinu a nafty nahoru, už není Hormuzský průliv. Jsou to ruské rafinerie vyhazované do povětří Ukrajinou“, napsal Trump pátého října.
O pět dní později vyzval Ukrajince: „Můžete si s Ruskem dělat, co chcete, ale neútočte na ty rafinerie, protože tím vzniká globální problém.“ A obvinil Zelenského, že „chce dělat problémy světu“. „Chce dělat problémy našim farmářům a rančerům s naftou, protože Rusko dodává velkou část nafty do celého světa,“ uvedl doslova.
Ukrajinský prezident požadavek Washingtonu odmítl. Zdůraznil, že rafinerie jsou finančním motorem ruské válečné mašinerie. Kritizoval také „naftovou dohodu“ mezi USA Ruskem, podle které dodá Moskva Američanům přibližně tři miliony tun nafty, které by pomohly srazit vysoké ceny nafty před doplňovacími volbami do kongresu 3. listopadu. Se sarkasmem reagoval také na Trumpem vyhlášené energetické příměří, o kterém nevěděl, a odmítl jeho výzvy, aby odstoupil.
Odplata přišla vzápětí. V pondělí 12. října se v Kyjevě rozezněly sirény varující před vzdušným útokem až těsně před dopadem pěti balistických raket. Obvykle přitom sirény zazní o několik minut dříve, což civilistům dá čas na odchod do krytu. Důvod prozradil prezident Zelenskyj vzápětí. „Došlo k obzvláště zbabělému úderu na Kyjev – pět raket zasáhlo civilní infrastrukturu. Bohužel jsme od našich partnerů ohledně tohoto úderu neobdrželi žádné varování.“
Spojené státy totiž jako jediné disponují sítí satelitů s infračervenými senzory, které v reálném čase detekují tepelnou stopu startujících ruských balistických raket (Iskander, Kinžal) i střel s plochou dráhou letu (Kalibr, Ch-101).
USA poskytují Kyjevu i data z radarů a satelitů o vzletu ruských bombardérů Tu-95MS a Tu-160 ze základen Olenja či Engels ještě předtím, než odpálí rakety.
Letouny včasné výstrahy AWACS a průzkumné drony (RQ-4 Global Hawk) operující nad Černým mořem a v polském a rumunském vzdušném prostoru také mapují dráhy letu ruských dronů a raket a předávají data přímo ukrajinskému velení.
Bez těchto informací jsou Ukrajinci závislí na vlastních radarech, které vidí cíle až v momentě, kdy se dostanou nad radarový horizont. U balistických raket to může být i jen desítky sekund před dopadem. Kyjev disponuje i akustickou sítí tisíců mikrofonů a akustických senzorů rozmístěných po celé Ukrajině (na stožárech mobilních operátorů, elektrických sloupech či střechách), které podle charakteristického zvuku motoru identifikují drony nebo střely s plochou dráhou letu.
Ukrajinští občané také hlásí průlety raket nebo dronů na mobilní aplikaci ePPO. Ukrajinská rozvědka také monitoruje komunikaci na ruských vojenských letištích. Žádný z ukrajinských systémů ale nedokáže nahradit satelity, které z oběžné dráhy vidí masivní tepelný zážeh raketového motoru okamžitě při opuštění odpalovacího zařízení.
Omezení informací a systému Starlink může být ze strany Trumpa zdvižený varovný prst, aby Zelenskyj souhlasil s jeho požadavky. Američané mají dost možností, jak tlak ještě stupňovat. USA poskytují Ukrajině přesné souřadnice pro přesné údery na ruské cíle. Dodávají jim satelitní snímky bojiště v reálném čase.
Zachycují komunikaci ruského velení, pilotů a jednotek přímo v poli. Předávají data o pohybech ruských vojsk. Tohle všechno dokážou evropští spojenci NATO nahradit jen částečně a něco vůbec.
Stejně tak neexistuje plnohodnotná náhrada za Starlink, na kterém je ukrajinská armáda závislá pro komunikaci jednotek a navádění dronů. Evropský systém OneWeb sice už na Ukrajině za finanční podpory Německa funguje, ale jeho kapacita je mnohem menší, než jakou má Starlink.
Vlastní ukrajinský systém UASAT je ještě v plenkách a konkurenční projekt od Amazonu teprve prochází fází testování.
Viní ho z „válečných zločinů“. Ukrajinec stojí před soudem za útok na Nord Stream
V německém Hamburku za velkého zájmu médií začal ve středu soud s ukrajinským občanem Serhijem K., který čelí obžalobě z válečných zločinů kvůli podezření z útoku na plynovody Nord Stream. Podle agentury DPA se před budovou konaly dvě menší demonstrace. Termín verdiktu není znám. Očekává se nejdříve v roce 2027, přinejmenším do února chce soud případ projednávat. Ukrajinec účast na útoku popřel.
Slavná Slovenka ostře tepe „rozmazlené“ tenistky. Zážitek se Šwiatekovou ji šokoval
Tenisová asociace WTA se topí v alarmujících finančních potížích, bez mohutných dotací od arabských šejků hrozí ženskému tenisu bankrot. Pokud bude současný trend pokračovat, může se do červených čísel dostat už příští rok. Podle bývalé špičkové hráčky a tenisové funkcionářky Slovenky Daniely Hantuchové jsou na vině i současné zhýčkané hvězdy.
Cizinci z jihovýchodu Evropy zneužili ukrajinské uprchlíky a Česko okradli o miliony
Kriminalisté ukončili vyšetřování případu čtyř lidí, kteří podle nich podvodně získali téměř 2,8 milionu korun určených na podporu domácností ubytovávajících ukrajinské uprchlíky. Dva muži a dvě ženy podle vyšetřovatelů peníze získali prostřednictvím téměř 750 žádostí, které podávali bez vědomí více než 70 ukrajinských žen.
Spletla si Trumpa s manželem. „Horší to být nemohlo,“ dobírají si média novou mluvčí
Nová tisková mluvčí Bílého domu měla v úterý první vystoupení před novináři. Podle médií ale Katie Zachariová v nové roli příliš neobstála. Někteří novináři její premiéru označují za katastrofální a upozorňují i na to, že šlo o jeden z nejkratších a nejrozpačitějších tiskových brífinků, co zažili. Média zároveň připomínají i minulost nové mluvčí, která dříve často sdílela konspirační teorie.
Krčmář se vysmál Slavii za ostudu v Baku. Na sociálních sítích to okamžitě schytal
Zpackaný výkon fotbalistů Slavie v úterním utkání Ligy mistrů v ázerbajdžánském Baku si na sociálních sítích náležitě vychutnal biatlonista Michal Krčmář, který je známý svou náklonností k barvám rivalské Sparty. "Karma je zdarma," napsal stříbrný medailista v olympijských her 2018.