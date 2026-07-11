„Trump souhlasil.“ Nové sankce proti Rusku jsou blízko, oznámili američtí senátoři

Čtyři američtí senátoři Richard Blumenthal, Lindsay Graham, Roger Wicker a Jeanne Shaheenová v pátek prohlásili, že dospěli prezidentem Donaldem Trumpem k dohodě o prosazení masivních sankcí proti Rusku. Balík sankcí, jež se mají týkat i zemí profitujících z obchodu s Ruskem, je už připraven asi rok, ale šéf Bílého domu se dosud neměl k jeho podepsání.
„Jsme hrdí, že můžeme prohlásit, že jsme dosáhli dohody s prezidentem Trumpem a můžeme se posunout vpřed. Jsme velmi spokojeni s pokrokem, kterého jsme v tomto ohledu dosáhli a návrh zákona bude předložen Kongresu k hlasování velmi brzy,“ uvedla čtveřice senátorů v prohlášení. Bílý dům to ovšem dosud nijak nekomentoval.
Republikánský senátor Graham za Jižní Karolínu, který patří mezi nejhorlivější spojence Ukrajiny a má dobré vztahy i s Trumpem, prohlásil, že tato legislativa dá americkému prezidentovi nové nástroje, kterými bude možné vyvinout další tlak na Rusko. Samotný balík sankcí byl přitom vypracován republikánskými i demokratickými zákonodárci.
Obsahem balíku jsou sankce proti zemím, které obchodují s Ruskem, včetně nákupčích a přeprodejců energetických surovin. Právě zisky z prodeje energetických surovin přináší Kremlu tolik potřebné peníze k financování války, která na Ukrajině zuří už pátým rokem.
Problém legislativy, jak podotýká agentura Reuters, může být v načasování. Bílý Dům kvůli rostoucím cenám energií v důsledku v důsledku amerických útoků na Írán zrušil embargo na ropu a energetické suroviny z Ruska. Tato výjimka ale podle agentury Reuters vypršela 17. června a prozatím nebyla obnovena.
Americký prezident Trump se mezitím setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským na summitu NATO v Ankaře. Setkání probíhalo v přátelském duchu, což je v příkrém kontrastu s ostudnou schůzkou v lednu 2025 v Bílém Domě, kdy Trump a viceprezident J. D. Vance označili prezidenta napadené země za nevděčného.
Ukrajina na summitu získala slib od Trumpa, že jí bude poskytnuta licence na výrobu nejnovější verze antiraket do systémů MIM-104 Patriot (PAC-3MSE). Touto licencí nyní disponuje mimo USA jenom japonská firma Mitsubishi. Donald Trump v Ankaře také prohlásil, že si přeje ukončit válku a že má dobré vztahy jak s Moskvou, tak s Kyjevem.
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