Trump sníží stavy amerických vojáků v Německu, stáhne se jich téměř deset tisíc

Prezident Spojených států Donald Trump nařídil stáhnout z Německa 9500 ze stávajících 34 500 amerických vojáků. S odvoláním na nejmenované americké vládní činitele to napsal deník The Wall Street Journal, podle kterého vojáci odejdou do září. Agentura Reuters tvrdí, že část vojáků bude přemístěna do Polska a dalších spojeneckých zemí, zbytek se vrátí do vlasti.

Součástí stažení vojsk má být i omezení maximálním počtu amerických vojáků, kteří mohou naráz v Německu pobývat. Podle nových ustanovení nebude moci stav kontingentu se započítáním trvale či dočasně rozmístěných vojáků a střídajících vojáků překročit hranici 25 tisíc mužů a žen ve zbrani. Stávající praxe podle WSJ umožňuje dočasné navýšení počtu až na 52 tisíc vojáků. Jeden z amerických činitelů řekl WSJ, že o možnosti výrazně snížit vojenskou přítomnost v Německu americká vláda diskutovala od loňského září a že Trumpovo rozhodnutí nijak nesouvisí s tím, že německá kancléřka Angela Merkelová se kvůli epidemické situaci rozhodla odmítnout pozvánku šéfa Bílého domu na washingtonský summit skupiny hospodářsky nejvyspělejších států G7. Trump nicméně Německo, které je členem Severoatlantické aliance, dlouhodobě kritizuje za to, že nedostatečně investuje do armády. Berlín loni přislíbil, že do roku 2031 německé výdaje na obranu dosáhnou dvou procent HDP, jak se NATO dohodlo. V květnu americká velvyslankyně ve Varšavě Georgette Mosbacherová na okraj sporu o jaderné zbraně mezi Spojenými státy a Německem poznamenala na twitteru, že "pokud chce Německo zmenšit jaderný potenciál NATO a oslabit alianci, pak příslušné síly a prostředky možná přijme Polsko, které alianční povinnosti plní vzorně, uvědomuje si rizika a je na východním křídle NATO". Rusko vyjádření velvyslankyně kritizovalo