Trump slibuje, Putin porušuje. Kreml zkoumá, jak daleko může zajít v této hře

Ukrajina čelí jednomu z největších útoků této zimy. Rusko v noci na úterý vypálilo desítky střel a stovky dronů na energetickou síť, zatímco teploty v Kyjevě klesají k minus 24 stupňům. Úder přišel jen několik dní poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dohodl týdenní příměří. Podle Kyjeva Moskva schválně využívá mráz k teroru civilistů.
Ukrajina prožila noc plnou explozí. Ruská armáda v noci na 3. února spustila masivní nálet, který mířil především na elektrárny a teplárny po celé zemi. Podle informací listu Kyiv Independent a ukrajinského letectva vyslalo Rusko do útoku celkem 71 raket a 450 dronů. Tento útok ukončil krátké období klidu, při kterém se Moskva údajně zavázala na energetickou síť neútočit.
Tato vlna násilí přichází jen krátce po optimistických slovech amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten koncem ledna prohlásil, že s ruským vůdcem o situaci osobně mluvil a dojednal dočasný klid zbraní.
„Zavolal jsem prezidentu Putinovi a on souhlasil – mají tam stejnou vlnu mrazů jako my. A Ukrajina je chladná země, je tam větší zima než v průměru v Kanadě nebo ještě víc. Zeptal jsem se ho, jestli by na období jednoho týdne nepřestal střílet, a on s tím souhlasil,“ řekl americký prezident.
Realita v ulicích měst je ale úplně jiná. Rusko podle ukrajinských politiků naopak využilo nejchladnější dny k tomu, aby zvýšilo tlak na obyvatelstvo. V Kyjevě meteorologové naměřili extrémních minus 24 stupňů Celsia. Východní část hlavního města musela kvůli poškození infrastruktury přejít na nouzové odstávky proudu. Ještě horší je situace v Charkově, kde úřady po zásahu energetiky musely vypustit vodu z topného systému u více než 800 budov, aby potrubí v mrazu nepopraskalo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na noční hrůzy uvedl, že Rusko si raději vybírá teror namísto diplomacie. „Bez tlaku na Rusko tato válka neskončí. Moskva si právě teď volí eskalaci,“ napsal Zelenskyj na sociální sítě. Podobně se vyjádřil i ministr zahraničí Andrij Sybiha, podle kterého Vladimir Putin pouze čekal na prudký pokles teplot, aby mohl pokračovat v útocích na obyčejné lidi v té nejkrutější zimě.
V úterý na tiskové konferenci při příležitosti návštěvy generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Kyjevě se Zelenskyj k ruským útokům znova vyjádřil: „Trump požádal o týdenní pauzu od útoků na energetickou a kritickou infrastrukturu. Začalo to v pátek večer. Rusko to v pondělí večer porušilo. Buď předefinovalo pojem „týden“, nebo vsadilo na válku během nejchladnějších dnů, kdy na velké části Ukrajiny budou teploty pod –20 °C,“ řekl.
Zatímco se lidé v Kyjevě schovávali v metru, ruské střely dopadaly na obytné domy, školky i administrativní budovy. Podle dostupných informací utrpělo v hlavním městě zranění nejméně pět lidí, další raněné hlásí Charkov a Kyjevská oblast. Ukrajinská protivzdušná obrana sice dokázala většinu dronů a raket zneškodnit, ale nejméně 27 střel a 31 bezpilotních letounů prošlo a zasáhlo své cíle na 27 místech po celé zemi.