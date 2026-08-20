Trump slaví spornou analýzu o volbách. Odborníci zpochybňují její závěry

Bývalí představitelé amerického úřadu pro sčítání lidu (USCB), statistici a obhájci volebních práv upozorňují na neobvyklou a nepodepsanou zprávu, která se tento týden objevila na webu úřadu a podle níž v prezidentských volbách v roce 2020 hlasovaly desítky tisíc lidí, aniž by byly občany Spojených států.
Zatímco prezident Donald Trump, kterého v těchto volbách porazil demokrat Joe Biden, si analýzu na sociální síti Truth Social pochvaloval, odborníci ji zpochybňují a varují před politickým tlakem na USCB, informuje ve čtvrtek stanice CNN.
Úřad pro sčítání lidu podle Trumpa po přezkoumání 128 milionů záznamů o jednotlivých voličích prokázal, že ve volbách v roce 2020 nelegálně volilo více než 24 000 lidí, kteří nejsou Američany. "Vyhrál jsem volby!" napsal v úterý Trump a zopakoval tak své nepodložené tvrzení, že výsledek voleb ovlivnily volební podvody. Číslo podvodných hlasů podle něj ještě vzroste poté, co analytici přezkoumají zbývající záznamy o 32 milionech voličů.
"Teprve začínáme," uvedl ministr obchodu Howard Lutnick, pod jehož úřad USCB spadá. Dodatečná analýza podle něj "nejspíš odhalí další desítky tisíc nelegálních voličů".
I kdyby byla zpráva přesná, 24 000 voličů představuje méně než 0,02 procenta přibližně 160 milionů hlasovacích lístků, které voliči v roce 2020 odevzdali. Biden zvítězil v celostátním lidovém hlasování s náskokem více než sedmi milionů hlasů.
Zjištění zveřejněná na webu USCB by neovlivnila výsledek ani v těch amerických státech, kde byl souboj nejtěsnější, poznamenala CNN. V Arizoně, kde podle nové analýzy k volbám přišlo 1100 lidí bez amerického občanství, Biden zvítězil o 10 457 hlasů. V Georgii, kde jich údajně hlasovalo 400, měl demokrat náskok 11 779 hlasů. Zpráva zároveň neuvádí, pro jakého kandidáta voliči bez občanství hlasovali, a ani to uvést nemůže, protože hlasování je tajné.
Analýza se objevila v době rostoucích obav, že USCB čelí politickému tlaku. Úřad dosud vedený kariérními statistiky tradičně fungoval nezávisle na Bílém domě. Trumpova administrativa do něj však letos dosadila skupinu analytiků z konzervativního think tanku America First Policy Institute, který je spřízněný s prezidentem, uvedli tři bývalí činitelé USCB.
Nová zpráva, označená jako "předběžná analýza", okamžitě vzbudila znepokojení mezi bývalými vysokými představiteli USCB. Zveřejnění dokumentu bez uvedení jmen autorů či spolupracovníků je podle nich velmi neobvyklé a mohlo by značit, že kmenoví zaměstnanci se na ní nepodíleli.
Vrchní výzkumník USCB v letech 2016 až 2022 John Abowd uvedl, že statistický výsledek zprávy je příliš malý na to, aby jej šlo odlišit od běžných chyb při párování údajů z různých databází a aby mohl být považován za definitivní důkaz o existenci voličů bez amerického občanství. Systémy pro propojování záznamů podle něj mohou generovat falešné shody, a to i v případě, že jsou dobře navrženy. Z 128 milionů analyzovaných záznamů představuje 24 000 údajných voličů bez občanství přibližně 0,019 procenta.
"Šokovalo a zděsilo mě, že se dokument tohoto druhu objevil na webových stránkách úřadu pro sčítání lidu. Jedná se o zjevný výtvor analytiků Bílého domu a ministerstva obchodu," uvedl bývalý ředitel USCB Robert Santos, který byl ve funkci od roku 2022 do své rezignace v prvních dnech po Trumpově nástupu do prezidentského úřadu loni v lednu.
Trumpova vláda v měsících před klíčovými volbami do Kongresu zesiluje snahu najít důkazy na podporu prezidentova tvrzení o rozšířených volebních podvodech v USA. V projevu v hlavním vysílacím čase Trump minulý měsíc oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalují "šokující" slabiny a zranitelnost volebního systému vůči vměšování zahraničními aktéry.
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