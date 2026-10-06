Trump si už prý volební spoty nebude platit z eráru, ale ze svého a z fondu republikánů

Americký prezident Donald Trump po kritice financování reklamních televizních spotů, ve kterých vystupuje a které dosud hradil z peněz daňových poplatníků, chce videa příště platit za svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou). Trump to oznámil v noci na úterý na své sociální síti Truth Social.
Trump videa označuje za vlastenecká a považuje je za propagaci „skvělých Spojených států“ a oslavu nynějšího zlatého věku, které podle Trumpa USA za jeho prezidentství zažívají. Ve svém příspěvku uvedl, že jejich proplácení z veřejného rozpočtu je běžnou věcí, přesto se kvůli kritice "radikální levice" rozhodl platit je ze svého a z účtů MAGA.
Agentura Reuters poznamenala, že kritika vůči klipům přichází krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v Kongresu USA většinu.
Stanice CNN minulý týden v sobotu informovala o tom, že Trumpova vláda vytvořila nejméně 13 videí ve stylu kampaně a že tyto reklamy, které zatím nebyly všechny odvysílány, používá k propagaci prezidenta a jeho politiky.
Jedno z videí například shrnuje americká tažení proti Venezuele a Íránu, další nese název Bůh stvořil Trumpa, v jiném zase prezident prohlašuje, že USA nikdy nebudou komunistickou zemí, a další se vrací k soutěži Ultimate Fighting Championship (UFC) ve smíšených bojových uměních v aréně postavené u Bílého domu na Trumpovy 80. narozeniny.
Reuters napsal, že odborníci na etiku a také zákonodárci z řad demokratů i republikánů se ke spotům vyjadřují kriticky, a to právě kvůli využívání peněz daňových poplatníků. V listopadu se navíc konají volby, ve kterých by podle průzkumů mohli Trumpovi republikáni ztratit většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu.
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