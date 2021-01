Kritika jaderného kufříku sílí. Je to nebezpečný přežitek, varují experti

Když Donald Trump opouštěl v den inaugurace nového prezidenta Bílý dům, měl stále v moci jaderný kufřík. Odborníci se shodli, že se jedná o zastaralý a nebezpečný přežitek.

Trump se slavnostního uvedení do funkce Joea Bidena neúčastnil a ve středu ráno nastoupil ve Washingtonu do prezidentského vrtulníku, aby odlétl na vojenskou základnu Andrews a poté do rodinného sídla na Floridě. I přesto, že od středečního poledne měly mít USA novou hlavu státu, vojenský asistent Trumpovi do helikoptéry donesl jaderný kufřík.

V tu chvíli měl odcházející prezident stále pravomoc nařídit jaderný útok, napsal web Business Insider. Pravomoc mu vypršela právě až v poledne, kdy kódy a komunikační nástroje pro vedení jaderného konfliktu aktivovali pro kufřík nového prezidenta.

Celá záležitost podle Business Insideru znepokojuje experty. Ti tvrdí, že jaderný kufřík, který začali prezidenti používat během studené války, již není nutný.

"Celé je to o tom, že prezident v případě překvapivého útoku Ruska musí být nyní schopen nařídit odpálení stovek jaderných zbraní během několika minut," řekl Jeffrey Lewis, expert na jaderné zbraně z Istitutu pro mezinárodní otázky v Middlebury. "Celý systém velení a kontroly je pokřivený, aby se dala taková nepravděpodobná situace vyřešit," tvrdí Lewis.

William Perry, bývalý ministr obrany prezidenta Billa Clintona, je silným zastáncem změny tohoto systému. "Opravdu si myslíme, že by jakýkoli prezident měl mít božskou moc, aby okamžitě způsobil globální ničení?" položil si řečnickou otázku Perry.

"Nyní by mělo být jasné, že žádný člověk by neměl mít sám o sobě moc zničit naši civilizaci. Taková nekontrolovaná autorita je nedemokratická, zastaralá, zbytečná a extrémně nebezpečná," napsal bývalý ministr obrany. "Je čas se zbavit jaderného kufříku," dodal Perry.