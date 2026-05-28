Trump si nebere servítky s vlastním spojencem. Pohrozil, že ho „vyhodí do povětří“

Seznam států, kterým americký prezident Donald Trump pohrozil vojenským úderem, se opět rozšířil o další jméno. Během úterního zasedání vlády adresoval Trump mimořádně ostrou výhrůžku na účet Ománu, který patří mezi dlouhodobě spojence Spojených států na Blízkém východě. Pokud země nebude postupovat podle představ Washingtonu, hrozí jí podle prezidenta „vyhození do povětří“.
Americký prezident pohrozil svému spojenci krátce poté, co deník The New York Times informoval o tom, že se Írán snaží přesvědčit Omán, aby podpořil mechanismus vybírání poplatků od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Ten je už od zahájení americko-izraelské války blokován Teheránem.
„Průliv bude otevřený pro všechny. Nikdo ho nebude kontrolovat. My nad ním budeme dohlížet. Budeme ho hlídat. Ale nikdo ho nebude ovládat. To je součást jednání, která vedeme,“ prohlásil Trump během úterního zasedání vlády.
„Jsou to mezinárodní vody a Omán se bude chovat jako všichni ostatní, jinak je budeme muset vyhodit do povětří. Oni tomu rozumí. Budou v pohodě,“ dodal téměř familiárním tónem.
Pětimilionová absolutní monarchie v Perském zálivu přitom dlouhodobě udržuje se Spojenými státy úzké vojenské i ekonomické vazby. V současném konfliktu navíc Omán sehrává roli diplomatického prostředníka a sám se stal terčem íránských útoků.
Bílý dům bezprostředně neupřesnil, zda nešlo o pouhé přeřeknutí. Americké ministerstvo zahraničí však následně videozáznam s Trumpovým varováním sdílelo na sociálních sítích, což naznačuje že se administrativa od ostré rétoriky šéfa Bílého domu nijak nedistancuje.
Trumpův seznam se dál rozrůstá
Podle stanice CNN je Omán již patnáctou zemí, které Trump během svých dvou prezidentských období buď přímo pohrozil útokem, nevyloučil vojenský zásah na jejím území nebo na ni skutečně zaútočil.
Jen během současného mandátu americký prezident nařídil údery v sedmi zemích - v Íránu, Iráku, Nigérii, Somálsku, Sýrii, Venezuele a Jemenu. Tato bilance navíc nezahrnuje operace proti údajným pašeráckým plavidlům v Karibiku a Tichomoří, při nichž bylo zasaženo téměř 60 lodí a o život přišlo přes 190 lidí.
Dalším sedmi státům pak Washington letos vojenskou konfrontací pohrozil, případně ji nevyloučil. Na tomto seznamu figuruje Kanada, Kolumbie, Kuba, Grónsko (autonomní součást Dánska), Mexiko, Panama a nově právě Omán.
Trump obviňuje Írán ze zdržování jednání
Trump s ostrý výpadem na účet Ománu přišel v době stagnujících snah o dosažení mírové dohody s Íránem. Deník The Guardian připomíná, že prezident během středečního jednání obvinil Teherán ze záměrného zdržování, přičemž Írán se podle něj snaží přečkat až do listopadových voleb do amerického Kongresu.
Když navíc Trump o víkendu naznačil, že dohoda s Íránem je na dosah, narazil na odpor z vlastních řad. Republikánští jestřábi, kteří patřili k hlavním zastáncům rozhodnutí rozpoutat po boku Izraele válku proti Teheránu, prezidenta podrobili ostré kritice.
Zásadní nesouhlas vyjádřil například předseda senátního výboru pro ozbrojené síly Roger Wicker, který spekulace o možném šedesátidenním příměří označil za katastrofu. „Všechno, čeho bylo dosaženo v rámci operace Epic Fury, by přišlo vniveč,“ uvedl senátor na sociálních sítích.
