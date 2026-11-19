Donald Trump, Si Ťin-pching a Vladimir Putin se ve čtvrtek setkali v čínském Šen-čenu, jejich první společná schůzka trvala zhruba hodinu a půl. Deklarace, která z ní vzešla, má čtyři body a kritizuje Mezinárodní trestní soud, věnuje se reformě OSN, energetické spolupráci a jadernému odzbrojování. A zatímco se zprvu spekulovalo o tom, že si chtějí rozdělit svět, výsledek vypadá jako pravý opak.
„Tři země se zapojí do dialogu o snížení jaderného rizika a prevenci jaderného šíření,“ píše se v takzvaném Mírovém prohlášení, podle něhož si americký, čínský i ruský lídr uvědomují, že jaderná válka by neměla vítěze. „Nikdy nesmí být rozpoutána,“ dodává dokument.
Jak ale připomíná agentura AP, žádné konkrétní závazky k omezení svých jaderných arzenálů země nepřijaly.
Zároveň se dvě supervelmoci a Rusko shodly i na kritice Mezinárodního trestního soudu (ICC). V dokumentu se uvádí, že „soud a podobné instituce nesmějí zneužívat své pravomoci“.
Právě na Moskvu se přitom ICC v posledních letech zaměřuje. Na ruského prezidenta rok po začátku války na Ukrajině vydal zatykač kvůli podezření z odpovědnosti za nezákonné deportace ukrajinských dětí.
Rozdělit si svět na tři sféry vlivu
Čínský summit byl ostře sledovanou událostí. Spekulovalo se totiž o tom, že akce vzniklá z podnětu Moskvy může být „novou Jaltou“. Tedy návratem k rozdělování sfér vlivu mezi nejmocnější státy světa bez ohledu na zájmy menších zemí.
Právě na jaltské konferenci v únoru 1945 se Josif V. Stalin, Franklin D. Roosevelt a Winston Churchill dohodli na poválečném uspořádání Evropy.
Tuto možnost hodně skloňovala ruská média a šéfa Kremlu se na možnost rozdělení světa zeptal i jeden z ruských novinářů, když na něj ve veřejné části křičel: „Vladimire Vladimiroviči, je to podobné Jaltě 2.0?“, načež bylo vidět, že se Putin pousmál. Otázku nechal bez odpovědi.
Podobnou představu o uspořádání světa by podle analytiků mohli mít všichni tři státníci. Jenže to naráží na problém: v jejich prohlášeních se sice hovoří o novém, multipolárním světě a formálně odmítají terminologii hegemonie. Pro každého z nich to však znamená něco jiného.
„Nová Jalta“ se tak podle ruského ekonoma a sociologa Vladislava Inozemceva jeví spíše jako jejich zbožné přání než jako realistická možnost.
„V roce 1945 se Sovětský svaz, USA a Británie po vítězství ve druhé světové válce, v níž bojovaly proti společnému nepříteli, spojily. Dnes se nejenže nacházejí na opačných stranách různých konfliktů a sporů, ale zdá se, že se také neshodují v názoru na to, jak by měl svět fungovat,“ vysvětluje ve čtvrtečním komentáři pro televizi Al-Džazíra.
Ruský politolog Vladimir Pastuchov si zase všiml nerovného postavení jednotlivých účastníků. Zatímco Donalda Trumpa čínský prezident Si Ťin-pching osobně přivítal na letišti, na Putina čekal „pouze“ Cai Čchi, jeden z nejvýše postavených čínských politiků.
„Kreml si přeje, aby světu vládla trojka, zatím je to ale spíše dva plus jeden,“ poznamenal.
(Ne)mocná Evropa
Že se jednalo zcela bez Evropy, si všimli i představitelé zemí ze starého kontinentu. Třeba francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot zpochybnil význam samotného summitu: podle něj se tři prezidenti v zásadních otázkách neshodnou.
A připomněl, že obraz tří prezidentů nelze považovat za fotografii tří největších světových mocností. „Tři největší mocnosti světa jsou samozřejmě Spojené státy, Čína a Evropská unie,“ prohlásil.
Velmi užitečný summit
To, že se „nová Jalta“ nekonala, se promítlo i do samotného Mírového prohlášení. To totiž obsahuje obecné formulace o světové bezpečnosti, neřeší však konkrétně Ukrajinu ani evropské bezpečnostní uspořádání.
Sám Putin přesto summit označil za velmi užitečný a uvedl, že diskuse probíhala ve velmi otevřeném duchu a umožnila účastníkům lépe se pochopit. „Jen Bůh ví, co bude dál, ale přál bych si, aby vzájemné porozumění přetrvalo,“ řekl ruský prezident na tiskové konferenci.
Méně pozitivně už hovořil jeho podřízený, dlouholetý ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ten se po jednání zdráhal hodnotit jeho výsledky. Na otázku novináře, zda se rozhovory podařily, se na něj obořil: „Jednání vedl prezident. Proč se ptáte mě, zda se podařila?“ Později ale atmosféru schůzky popsal jako „teplejší než ulice Šen-čenu“.
Co se však skutečně řešilo za zavřenými dveřmi, zůstane otázkou, kterou umí zodpovědět jen účastníci samotní. Nic neříkající společné prohlášení totiž může být ve skutečnosti kouřovou clonou skutečné podstaty jednání.
Putin přesto naznačil, za jakých podmínek je Moskva ochotna o nové evropské bezpečnostní architektuře jednat. Rusko podle něj nehodlá nic obětovat, je však připraveno hledat kompromisy. Ty podle ruského prezidenta budou možné až ve chvíli, kdy „všechny strany pochopí realitu v terénu“.
Zároveň odmítl návrat k bezpečnostnímu uspořádání z počátku 90. let, kam patří i nedávno skloňované téma požadavku na návrat NATO do stavu z roku 1997 (tedy i bez Česka, Polska či pobaltských států).
Ostré vzkazy směrem k Ukrajině
Putin se po summitu obrátil také přímo k Ukrajině a pohrozil jí bolestivou odvetou za opakované útoky na Krymský most, který spojuje okupovaný poloostrov s ruskou pevninou.
„Věřím, že naše reakce bude mnohem bolestivější než to, co kyjevský režim udělal s mostem,“ prohlásil ruský prezident. Zároveň odmítl, že by most byl strategicky významný a sloužil k zásobování ruské armády. Označil jej za čistě civilní stavbu a tvrdil, že se po něm už dlouho nepřepravuje vojenská technika, munice ani ropné produkty.
Putin zároveň prohlásil, že Ukrajina sice žádá o příměří, po útocích na Krymský most ale Moskva s Kyjevem vyjednávat nebude. Podle svých slov dříve zvažoval možnost zastavit ruské útoky na cíle v Černém moři a energetickou infrastrukturu, nyní však tuto možnost považuje za uzavřenou.
Krymský most se stal terčem ukrajinských sil už potřetí během jednoho týdne.