První místo je jasné. Trump sestavil žebříček nejlepších prezidentů v historii USA

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek zveřejnil na své sociální síti Truth Social žebříček amerických prezidentů. Ty rozdělil do šesti skupin od nejlepších po nejhorší. Do pozice historicky nejlepšího lídra Spojených států pasoval sám sebe. Až do další kategorie se dostali první americký prezident George Washington, Abraham Lincoln či Franklin Delano Roosevelt.
Trump umístil prezidenty do šesti kategorií – nejlepší, skvělí, téměř skvělí, průměrní, podprůměrní a zklamání. Do žebříčku však zdaleka nezahrnul všechny předchozí hlavy státu.
Z kompletního seznamu čítajícího 45 jmen jich vynechal hned 11. Do žebříčku se tak nedostali dřívější republikánští prezidenti Ronald Reagan, George H. W. Bush ani jeho syn George W. Bush nebo demokrat John F. Kennedy.
Vrcholnou kategorii si vyhradil současný šéf Bílého domu jen pro sebe. Až do druhé kategorie, tedy skvělých prezidentů, zamířila slavná jména jako Washington, Lincoln, Roosevelt nebo jeden z otců zakladatelů Thomas Jefferson. Ty doplnili prezident z let 1829 až 1837 Andrew Jackson a Woodrow Wilson, jenž je spojený se vznikem samostatného Československa.
Jako téměř skvělé určil druhého prezidenta USA Johna Adamse, Jamese Polka, Grovera Clevelanda a Theodora Roosevelta. V kategorii průměrných skončilo hned 12 prezidentů. Po bok Billa Clintona se zařadilo mnoho prezidentů z 19. či ze začátku 20. století. Byli to například James Madison, James Monroe a William McKinley, kterého v roce 1901 ve funkci zastřelil atentátník.
Skupinu „podprůměrných“ tvoří spíše méně známá jména. Jako nepříliš povedená Trump vyhodnotil například prezidenství Zacharyho Taylora, který ve funkci strávil jen 16 měsíců, či obvykle nejhůře hodnoceného šéfa Bílého domu Jamese Buchanana.
Jenže hůře než Buchanan ve zveřejněném žebříčku dopadla hned pětice prezidentů. Jako zklamání Trump nazval působení svého předchůdce Joea Bidena. Stejně „ocenil“ dalšího demokrata Baracka Obamu. Trump zcela negativně vyhodnotil i počínání Jimmyho Cartera. Zbylá dvě místa obsadili generál Severu z občanské války Ulysses Grant a Warren Harding, jehož dvouleté prezidentství je spjaté s korupčními skandály.
Trumpovo řazení se značně liší od žebříčku z roku 2024 sestaveného 154 odborníky na prezidentskou funkci, kteří dosud jsou nebo dříve byli členy Americké asociace politických věd. Ti současnou hlavu státu označili za nejhoršího prezidenta americké historie, zatímco třeba Obama obsadil sedmou nejlepší příčku a Biden pozici čtrnáctou.
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