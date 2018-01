Trump se ve svém poselství pokusil usmířit rozdělenou Ameriku. Ale nejspíš marně

před 6 hodinami

Ve své první Zprávě o stavu unie Donald Trump vyzval opoziční demokraty ke spolupráci na imigrační reformě a obnově americké infrastruktury. Najít shodu ale bude nesmírně těžké, Trumpův plán má zásadní odpůrce na obou stranách politického spektra.

Washington - Americký prezident Donald Trump v noci na středu přednesl svoji první Zprávu o stavu unie. Pokusil se překlenout ostré politické rozdělení americké společnosti a vyzval opoziční demokraty, aby s ním spolupracovali na klíčových zákonech, které by v tomto roce chtěl prosadit.

Především jde o imigrační reformu, v rámci které by takzvaní snílci, kteří přišli do USA ilegálně jako malé děti s rodiči, dostali možnost získat americké občanství. Dohromady se jedná o 1,8 milionu mladých lidí.

Další Trumpovou prioritou, ve které však také potřebuje najít shodu s demokraty, je program investic do obnovy americké infrastruktury. Do toho by mělo jít nejméně 1,5 bilionu dolarů.

Výzva k jednotě

"Vyzývám nás všechny, abychom dali stranou naše rozdíly, našli společnou půdu a sdružili se v jednotě, kterou potřebujeme k výsledkům pro náš lid, jímž jsme byli zvoleni, abychom mu sloužili," uvedl Trump.

V zahraničí a bezpečnostní politice Trump apeloval na Kongres, aby zrušil rozpočtová omezení z roku 2013 a "plně financoval naše vojsko". Zároveň oznámil, že nechává otevřenou věznici na Guantánamu.

"Po celém světě čelíme nebezpečným režimům, teroristickým skupinám a rivalům, jako jsou Čína a Rusko, kteří ohrožují naše zájmy, naši ekonomiku a naše hodnoty," prohlásil Trump.

Pohled do sálu, kde jeho slovům ve většině případů aplaudovali jen republikáni, zatímco demokraté měli kamenné tváře, však výmluvně ukázal, jak dramatické až nesmiřitelné je po prvním roce Trumpova prezidentství politické rozštěpení Kongresu i celé společnosti.

Výčet "historických" úspěchů

Jak Bílý dům předem avizoval a jak je pro tyto výroční bilanční projevy amerických prezidentů typické, Donald Trump vypočítal, čeho všeho jeho administrativa v uplynulých dvanácti měsících dosáhla.

Trump přitom zůstal věrný svému stylu, kdy na svoji vlastní adresu nešetří superlativy a mluví o historických úspěších.

"Toto je náš nový americký moment. Nikdy nebyl lepší čas začít žít americký sen," uvedl Trump. Mezi svými úspěchy na prvním místě vyjmenoval reformu daní, která snížila daňovou zátěž amerických korporací z 35 na 21 procent.

"Přesně tak, jak jsem slíbil americkému lidu, přijali jsme největší daňové škrty a reformu v americké historii," prohlásil prezident.

Trump vyzdvihl rekordně nízkou nezaměstnanost a také to, že "po letech a letech stagnace platů konečně vidíme jejich růst". Upozornil rovněž na robustní nárůst akciového trhu a také na své tažení proti regulacím, jež zavedl jeho předchůdce v Bílém domě Barack Obama.

"V našem nasazení učinit Washington zodpovědným jsme během prvního roku odstranili vice regulací než kterákoli administrativa v historii," prohlásil prezident.

Pochlubil se i tím, že jmenoval konzervativního soudce Neila Gorsuche do Nejvyššího soudu USA a že svými konzervativními kandidáty rychle obsazuje i volná místa na nižších instancích americké justice.

Rekordně neoblíbený prezident

Svoji první Zprávu o stavu unie ovšem Trump přednesl jako nejméně oblíbený americký prezident od 2. světové války. Pouze necelých 40 % jej nyní hodnotí kladně, což je méně, než měli po prvním roce v úřadě všichni jeho předchůdci.

"Dnes večer napřahuji otevřenou dlaň k práci se členy obou stran, demokraty i republikány, k ochraně našich občanů jakéhokoli původu, barvy a víry," vyzval Trump demokraty, aby s ním spolupracovali na imigrační reformě.

Výměnou za občanství pro "snílky" však prezident požaduje výrazné přitvrzení imigrační politiky do USA. Zrušení takzvané loterie o "zelené karty", ukončení dosavadní praxe, kdy za lidmi usazenými v USA přicházejí příbuzní, a postavení zdi na hranici s Mexikem.

Podle washingtonského think-tanku CATO Institute by se uplatněním zmíněných opatření snížila legální imigrace do USA o 44 %.

Najít shodu ale bude nesmírně těžké, Trumpův plán má zásadní odpůrce na obou stranách politického spektra. Pro demokraty dosud byla Trumpem požadovaná zpřísněná opatření nepřijatelná. A řada republikánů zase označuje možnost získání občanství pro snílky ze nepřípustnou "amnestii" pro ty, kdo porušili zákon.

Rozpolcený Kapitol

Tento zásadní rozpor bylo vidět i přímo na Kapitolu, kde prezident před společným shromážděním obou komor Kongresu přednesl svůj osmdesát minut dlouhý projev.

Více než padesát demokratických zákonodárců si pozvalo na projev jako své hosty právě snílky, aby ukázali, že za nimi neochvějně stojí. V reakci na to na druhé straně požádal jeden z republikánských kongresmanů policii na Kapitolu, aby zkontrolovala všechny hosty a zatkla případné "ilegální cizince".

V pasáži o zahraniční a bezpečnostní politice, které tvořila čtvrtinu času celého projevu, Trump vyzdvihl úspěšné tažení proti Islámskému státu.

"Jsem hrdý, že mohu oznámit, že koalice proti Islámskému státu osvobodila takřka 100 procent území v Iráku a v Sýrii, které ještě před nedávnem drželi zabijáci," prohlásil Trump.

Mezi hosty, které na projev pozval osobně Trump, byli rodiče amerického studenta Otto Warmbiera, který zemřel v USA po návratu ze severokorejského vězení.

Podle prezidenta jde o "mocné svědectví toho, jakou hrozbou" je Severní Korea pro "náš svět". Trump zopakoval, že Pchjongjang se musí vzdát svého jaderného programu.

Dvě verze amerického snu

"Lidé si vysnili tuto zem. Lidé vybudovali tuto zem. A jsou to lidé, kteří činí Ameriku znovu velkou," připomněl Trump v závěru svého projevu ústřední motto své vítězné prezidentské kampaně z roku 2016 i prvního roku svého prezidentství.

Někteří demokratičtí zákonodárci ovšem jeho řeč bojkotovali a na Kapitol vůbec nepřišli. Šlo o protest proti Trumpovu způsobu vládnutí.

Prezident Trump se v projevu pokusil podat ruku přes politické příkopy, ale ty se v uplynulých dvanácti měsících prohloubily více, než si moderní historie USA pamatuje.