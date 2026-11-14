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Trump se ve čtvrtek setká s prezidenty Ruska a Číny, tématem budou jaderné zbraně

ČTK
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Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek setká s prezidenty Číny a Ruska Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters to uvedla mluvčí Bílého domu Olivia Walesová. Trilaterální jednání se podle ní mimo jiné zaměří na omezení jaderných zbraní.

US President Trump attends a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery
Na cestě do Číny Trumpa doprovodí také americký miliardář Elon Musk, napsal Reuters s tím, že schůzky prezidentů nebude účasten.Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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Tématem rozhovorů bude i Írán, jednání o Ukrajině se nepředpokládá, píší agentury AP a AFP s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Schůzka se bude konat na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v jihočínském Šen-čenu.

Vysoce postavený americký činitel stanici CNN sdělil, že se ohledně jaderných zbraní neočekává žádná dohoda. „Popsal bych to jako jakýsi vstupní bod, první rozhovor, přinejmenším na úrovni nejvyššího vedení těchto zemí,“ dodal.

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Žádná bilaterální schůzka Trumpa a Putina se podle zdroje Reuters neplánuje. Japonská agentura Kjódó napsala, že Trump se během své asijské cesty nesetká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Na cestě do Číny Trumpa doprovodí také americký miliardář Elon Musk, napsal Reuters s tím, že schůzky prezidentů nebude účasten.

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Agentura AP setkání označila za bezprecedentní, dodala však, že podle analytiků bude její význam spíše symbolický, protože očekávání, že povede k nějakému významnému průlomu, jsou nízká.

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