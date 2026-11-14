Trump se ve čtvrtek setká s prezidenty Ruska a Číny, tématem budou jaderné zbraně

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek setká s prezidenty Číny a Ruska Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters to uvedla mluvčí Bílého domu Olivia Walesová. Trilaterální jednání se podle ní mimo jiné zaměří na omezení jaderných zbraní.
Tématem rozhovorů bude i Írán, jednání o Ukrajině se nepředpokládá, píší agentury AP a AFP s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Schůzka se bude konat na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v jihočínském Šen-čenu.
Vysoce postavený americký činitel stanici CNN sdělil, že se ohledně jaderných zbraní neočekává žádná dohoda. „Popsal bych to jako jakýsi vstupní bod, první rozhovor, přinejmenším na úrovni nejvyššího vedení těchto zemí,“ dodal.
Žádná bilaterální schůzka Trumpa a Putina se podle zdroje Reuters neplánuje. Japonská agentura Kjódó napsala, že Trump se během své asijské cesty nesetká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.
Na cestě do Číny Trumpa doprovodí také americký miliardář Elon Musk, napsal Reuters s tím, že schůzky prezidentů nebude účasten.
Agentura AP setkání označila za bezprecedentní, dodala však, že podle analytiků bude její význam spíše symbolický, protože očekávání, že povede k nějakému významnému průlomu, jsou nízká.
Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinské drony zapálily strategický ruský přístav Usť-Luga na Baltu
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
„Války už mají plné zuby,“ říká sociolog. Průzkum ukázal, co si většina Rusů přeje
Válka proti Ukrajině, trvající skoro pět let, připravila Rusy o víru ve světlou budoucnost. V průzkumu nezávislého sociologického střediska Levada více než polovina dotázaných, 52 procent, uvedla, že do budoucnosti hledí „spíše s obavami a úzkostí“.
Před 35 lety přivedli Satana. Teď míří do Prahy, aby taje devadesátek znovu oživili
Letfield, Orbital, Underworld. Pro mnohé jsou právě tyhle tři elektronické projekty dodnes zhmotněním toho, jak pulzovala taneční hudba – a vlastně i tehdejší život – v 90. letech. Teď se tohle trio setká na jednom pódiu. Těžko dopředu říct, co všechno se v noci na neděli stane v pražském klubu Roxy, nicméně je jasné, že se bude cestovat časem. Až do míst, kde se rodila elektronická muzika.
KVÍZ: Vídáte je skoro každý den. Poznáte 30 obyčejných věcí z opravdu neobyčejné blízkosti?
Na první pohled byste ten snímek klidně zařadili do atlasu cizích planet. Pak si všimnete jediné hrany, pravidelné řady nebo drobné změny barvy a před očima se vám složí věc, kterou dobře znáte. Čeká vás třicet fotografií zblízka a u každé tři možnosti. Věřili byste prvnímu dojmu, nebo byste se raději podívali ještě jednou? Zkuste si, kolik detailů dokážete rozluštit.
„SPD poškozuje koalici.“ Babišův poslanec se tvrdě opřel do Okamury kvůli báchorce o manévrech
Napětí ve vládní koalici houstne. Mohou za to poslední slova šéfa hnutí SPD Tomia Okamury o tom, jak to bylo s pozváním české armády na vojenské cvičení v Polsku. Premiérovo následné vyjádření totiž posloužilo jako důkaz, že Okamura neříkal pravdu. A z hnutí ANO se teď kvůli tomu začínají na adresu SPD ozývat silná slova.
ŽIVĚ Costa představil pět zemí, které Evropu zastoupí při jednáních o Ukrajině
Evropu budou při jednáních o Ukrajině zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Spojené království a představitelé unijních institucí, uvedl v pátek podle agentury Reuters na závěr neformální summitu v Dublinu předseda Evropské rady Costa. Tématem summitu měla být umělá inteligence, avšak debata se rychle stočila k Ukrajině a zejména k otázce evropského zástupce pro mírové rozhovory s Ruskem.