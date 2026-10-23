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Zahraničí

Trump se raduje. Z Ruska do USA vyplul první tanker, veze 40 tisíc tun nafty

ČTK
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Z Ruska vyplul do Spojených států první tanker naložený 40 000 tunami nafty, do New Yorku by měl doplout 7. listopadu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na data společnosti LSEG.

Ropný tanker, ilustrační foto.
Ropný tanker, ilustrační foto.Foto: REUTERS – Manon Cruz
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Americký prezident Donald Trump ve snaze snížit ceny nafty před listopadovými volbami do Kongresu podnikl několik kroků, včetně zrušení části sankcí proti Rusku.

Stalo se tak po Trumpově telefonátu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, se kterým se dohodl, že Rusko dodá naftu na americký a světový trh.

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