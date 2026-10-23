Trump se raduje. Z Ruska do USA vyplul první tanker, veze 40 tisíc tun nafty

Z Ruska vyplul do Spojených států první tanker naložený 40 000 tunami nafty, do New Yorku by měl doplout 7. listopadu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na data společnosti LSEG.
Americký prezident Donald Trump ve snaze snížit ceny nafty před listopadovými volbami do Kongresu podnikl několik kroků, včetně zrušení části sankcí proti Rusku.
Stalo se tak po Trumpově telefonátu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, se kterým se dohodl, že Rusko dodá naftu na americký a světový trh.
Budeme hrát ve Stalingradu? Retro logo týmu spustilo lavinu, prý připomíná nacisty
Tým amerického fotbalu Atlanta Falcons ze slavné ligy NFL je na sociálních sítích terčem vtipů. Představil totiž retro logo, které mnohým připomíná symboliku nacistického Německa.
ŽIVĚ Rusové poslali na Dnipro a jeho okolí v noci nejméně 20 dronových útoků, trefili elektrárnu
Ukrajinské úřady hlásí zraněné po nočních ruských vzdušných útocích v Dněpropetrovské oblasti a ve městě Sumy. Terčem úderů se stala také tepelná elektrárna, což si vyžádalo přerušení výroby energie, uvedla v pátek ráno ukrajinská energetická společnost DTEK. Rusko oznámilo útoky na ukrajinský přístav Vylkove, loď v Černém moři a železniční depo v Poltavské oblasti.
To snad ne, nevěřili v přenosu. Čechovo strhující „trýznění“ ruské star je hitem sítí
Dlouhé měsíce herního trápení se snad chýlí ke konci. Tomáš Macháč ukázal na turnaji v kazašském Almaty záblesky své tenisové výjimečnosti a přestože po dramatu a pěti neproměněných mečbolech padl se semifinalistou US Open Karenem Chačanovem, byl to právě on, kdo v nadstandardním představení nejvíce pobavil tenisový svět.
"Pomsta vládní koalice." Sněmovna narychlo projedná zrušení poplatků pro rozhlas a televizi
Koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila v pátek ve Sněmovně přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku.
V České televizi a rozhlase připravují regulérní stávku. Vyprovokoval je Babiš
Zatímco vládní koalice ve sněmovně prosadila, že poslanci začnou o zrušení poplatků za televizi a rozhlas jednat už v pátek, v ČT a ČRo se chystá stávka. Zaměstnanci obou médií se s plánem vlády nemíní smířit. „Ve chvíli, kdy se budou její plány ve sněmovně posouvat do rozhodující fáze, budeme připraveni jednat,“ zdůrazňují.