"Chtěl Nobelovu cenu a také projednat cla." Jak Trump volal Stoltenbergovi

Několik zemí včetně Izraele, Pákistánu a Kambodže nominovalo Trumpa na Nobelovu cenu za zprostředkování mírových dohod nebo příměří. Šéf Bílého domu se nechal slyšet, že by si ocenění, které uděluje norský Nobelův výbor, zasloužil.
"Trump nečekaně zavolal ministrovi financí Jensi Stoltebergovi, který právě šel po ulici v Oslu," uvedl norský list s odkazem na nejmenované zdroje. "Chtěl Nobelovu cenu a také projednat cla," dodal deník.
Bílý dům, norské ministerstvo financí a Nobelův výbor na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly. Každoročně jsou na ocenění nominovány stovky kandidátů. Laureáty vybírá norský Nobelův výbor, jehož pět členů jmenuje norský parlament v souladu s odkazem švédského vědce Alfreda Nobela. Jména oceněných se obvykle oznamují začátkem října.
Podle deníku Dagens Naeringsliv to nebylo poprvé, co Trump při hovoru se Stoltenbergem, který je bývalým generálním tajemníkem NATO, začal mluvit o Nobelově ceně.
Stoltenberg podle deníku uvedl, že se červencový telefonát týkal cel a hospodářské spolupráce před chystaným telefonátem Trumpa s norským premiérem Jonas Gahr Störem Na otázku, zda Trump chtěl hovořit o Nobelově ceně, Stoltenberg odpověděl, že obsah rozhovoru nebude blíže komentovat. Hovoru se podle ministra zúčastnilo také několik členů Trumpovy administrativy.
Bílý dům 31. července oznámil, že zavede 15procentní clo na dovoz z Norska, stejně jako v případě EU. Stoltenberg ve středu uvedl, že Norsko a Spojené státy stále o clech jednají.