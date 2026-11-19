Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Číně, informují tiskové agentury. Ze schůzky může vzejít spousta úžasných věcí, prohlásil Trump na úvod jejich prvního setkání od loňského srpna. Setkání trvalo zhruba 40 minut, napsala agentura AP.
„Myslím, že z toho může vzejít spousta úžasných věcí, nebo alespoň začít, ale já myslím, že z toho vzejdou,“ řekl Trump před televizními kamerami na začátku neformálního jednání s Putinem. Řekl také, že oba „mají mnoho let skvělý vztah“. Ruský prezident mu sdělil, že je setkáním potěšen a poděkoval mu v angličtině, uvedla ruská agentura RIA.
Putinův zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov po skončení schůzky prohlásil, že se dá říct, že jejím hlavním tématem byla Ukrajina. Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz rozpoutalo válku proti sousední zemi. Putinův zahraničněpolitický poradce dodal, že na jednání s Trumpem „žádná zvlášť závažná prohlášení nezazněla“, šlo podle něho hlavně o přípravu na pozdější třístrannou schůzku, k níž se připojí ještě čínský prezident Si Ťin-pching. Putin však z rozhovoru se šéfem Bílého domu odešel „ve skvělé náladě“, uvedl také Ušakov.
Trump se dlouhodobě snaží o ukončení války na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko na Putinův povel. Loňské osobní jednání prezidentů na Aljašce zásadní posun nepřineslo a letošní schůzka přichází poté, co Trump zmírnil ekonomický tlak na Moskvu a kvůli vysokým cenám energií se dohodl na nákupech ruské nafty. Rusko si však stále klade pro potenciální mírovou dohodu územní požadavky nepřijatelné pro Ukrajinu.
Komentátoři západních médií vidí ve čtvrteční schůzce, která je pátým setkáním obou lídrů během Trumpova působení v Bílém domě, vítanou příležitost pro Trumpa i Putina bez ohledu na výsledek jednání. Trump si podle nich může od setkání s Putinem i čínským lídrem Si Ťin-pchingem slibovat odvrácení pozornosti médií i veřejnosti od domácích problémů, kterým čelí po prohraných kongresových volbách zejména kvůli vysokým cenám na americkém trhu. Putin zase podle nich může prezentovat schůzky jako důkaz toho, že jej navzdory pokračující válce a tlaku Západu berou lídři největších světových velmocí jako rovného partnera.
Ruští, ukrajinští a američtí představitelé minulý týden v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech poprvé po devíti měsících vedli jednání zaměřené na ukončení války. Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner se poté v Moskvě setkali s Putinem a v Dublinu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Následně uvedli, že dalšího kola rozhovorů se zúčastní i evropští zástupci.
Schůzka Trumpa s Putinem předchází jejich trojstrannému jednání s čínským lídrem Si Ťin-pchingem, které by se měla podle médií odehrát v nejbližších hodinách. Bude mu však ještě předcházet bilaterální schůzka Trumpa a Siho, uvedla stanice BBC.
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