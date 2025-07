"To bylo před pěti lety." Trump chtěl zase ostrou show, ale šéf Fedu ho suše uzemnil

Donald Trump nepřestává útočit na předsedu Federálního rezervního systému. Tentokrát ho obvinil, že příliš utrácí za rekonstrukci budovy centrální banky (Fed). Jerome Powell se však nenechal americkým prezidentem rozhodit a před novináři Trumpovu invektivu suverénně vyvrátil.

Při návštěvě rekonstruované centrální banky ve Washingtonu se Trump zastavil před novináři a začal tvrdit, že náklady na renovaci se zvýšily z 2,7 na 3,1 miliardy dolarů. Powell si to však nenechal líbit.

"To jsem od nikoho z Fedu neslyšel," prohlásil šéf Fedu a donutil Trumpa vytáhnout papír s částkou.

Powell prozkoumal údaje a Trumpovi řekl, že do svého součtu zahrnul třetí budovu Fedu, která přitom není součástí současné opravy.

"Je to budova, která se staví," zkoušel to stále Trump. "Ne, byla dostavěna před pěti lety. Budovu Martin jsme dokončili před pěti lety," trval neochvějně na svém Powell.

"Je to součást celkové práce," chtěl mít poslední slovo Trump. "Není to nic nového," nedal se šéf Fedu, který na prezidentův poslední dotaz, zda očekává další zvyšování nákladů, odvětil, že ne.

Fed podle agentury AP tvrdí, že náklady na současnou renovaci činí 2,5 miliardy dolarů, což je nárůst z 1,9 miliardy dolarů. Zástupce šéfa personálu Bílého domu James Blair později upozornil, že rozdíl 600 milionů dolarů je obrovské překročení nákladů, i když Trump mylně vycházel z vyšší částky.

Powell je dlouhodobě Trumpovi trnem v oku, protože se odmítá podvolit prezidentovu přání, aby razantně snížil úrokové sazby. Šéfovi Bílého domu by se líbila základní úroková sazba kolem jednoho procenta. Aktuálně je cílový rozsah 4,25 až 4,50 procenta. Podle agentury Reuters se očekává, že takový zůstane i po nejbližším zasedání centrálních bankéřů.

Americký prezident je přesvědčený, že se americké ekonomice daří skvěle a prakticky jediné, co teď potřebuje, je snížení úrokových sazeb, aby pak byla jako "raketa". Také by to podle něj vedlo k výrazně menším výdajům na obsluhu amerického dluhu a usnadnilo lidem nakupovat bydlení.

Trump se měsíce snažil přimět Powella k odstoupení. Šéf Fedu však prohlásil, že dokončí svůj mandát. Ten mu vyprší příští rok v květnu.

Powella nominoval do čela americké centrální banky právě Trump, a to v listopadu 2017, funkce se pak ujal v únoru 2018. Na druhé funkční období ho navrhl Trumpův nástupce Joe Biden.

