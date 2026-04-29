Trump se nechá zvěčnit i na pasech. Podle experta jde o varovný signál

Po mincích, vstupenkách do národních parků či plánovaném zlatém oblouku přichází další projekt s podobiznou Donalda Trumpa. Americký prezident se nově nechá zvěčnit i na speciální edici pasů. „Jakmile člověk začne pojmenovávat věci ve svém okolí sám po sobě, stojí za to si všimnout, kdo to v minulosti dělal,“ zkritizoval záměr amerikanista.
Plány na nové pasy s portrétem Donalda Trumpa a jeho typickým zlatým podpisem oznámilo americké ministerstvo zahraničí v úterý. Doklady mají být vydány ku příležitosti 250. výročí založení Spojených států amerických.
Podle mluvčího ministerstva Tommyho Pigotta půjde o omezený počet speciálně navržených pasů, které budou k dispozici každému občanovi, který si o ně požádá ve washingtonské pasové agentuře, a to do vyčerpání zásob. Kolik kusů bude celkem vyrobeno, zatím úřady neupřesnily. Za pasy s trumpovským motivem se podle ministerstva nebude nic připlácet.
Nové pasy jsou součástí oslav s názvem America250. V jejich rámci se má uskutečnit například automobilový závod Grand Prix v ikonickém washingtonském parku National Mall nebo turnaj bojové organizace UFC na jižním trávníku Bílého domu.
Trump je všude
Speciální pasy jsou zároveň součástí širšího trendu, kdy se americký prezident po sobě snaží zanechávat svůj symbolický otisk ve veřejném prostoru. Jeho tvář se letos objevila například na vstupenkách do národních parků po boku prezidenta George Washingtona.
Americká mincovna rovněž zveřejnila návrhy jednodolarové mince s Trumpovou podobiznou a komise pro výtvarné umění letos schválila návrh pamětní mince z 24karátového zlata, na níž je zachycena prezidentova typicky přísná tvář.
Celkový obraz doplňuje i plán na vybudování 76 metrů vysokého Trumpova zlatého vítězného oblouku, který by v případě realizace převyšoval jak Kapitol, tak Lincolnův památník. Projekt tento měsíc získal předběžné schválení navzdory převážně negativním reakcím veřejnosti.
„Jakmile člověk začne pojmenovávat věci ve svém okolí sám po sobě, stojí za to si všimnout, kdo to v minulosti dělal. A nejsou to zrovna dobré paralely,“ říká pro Aktuálně.cz amerikanista Kryštof Kozák.
Podle něj není nutné sahat k extrémním historickým srovnáním, samotná tendence umisťovat své jméno, portréty a symboly do veřejného prostoru je ale varovným signálem. „Těm, kdo to sledují delší dobu, je to zřejmé už dávno. Pro ostatní je to další připomínka, že tohle není úplně normální,“ dodává.