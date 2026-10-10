Trump se dohodl s Putinem o naftě. Nic dobrého to nepřinese, zuří Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Vladimirem Putinem. Nejde ale o mír ani příměří. Rusko má dodat na americký a světový trh miliony tun nafty. Washington zároveň vydal dočasnou licenci, která povoluje transakce spojené s prodejem, přepravou a dovozem ruské nafty do USA.
Podle Trumpova oznámení má Rusko okamžitě dodat více než 300 tisíc tun nafty, dalších 500 tisíc tun v listopadu a následně jeden milion tun. Další dodávky v objemu až tří milionů tun mají záviset na stavu ruských rafinerií. Trump tvrdí, že zvýšení nabídky pomůže rychle snížit ceny pohonných hmot, zejména pro americké zemědělce, dopravce a další spotřebitele. Americky prezident dokonce Putinovi poděkoval.
Trumpovo rozhodnutí pravděpodobně souvisí s rostoucím tlakem na americkou ekonomiku. Konflikt v Perském zálivu a narušení dodávek přes Hormuzský průliv vyhnaly ceny energií vzhůru, což představuje pro Bílý dům politický problém.
Válka je mezi Američany nepopulární a republikánům hrozí ztráta většiny v Kongresu, takže administrativa má silnou motivaci zmírnit ekonomické dopady konfliktu před doplňovacími volbami, které se uskuteční už za tři týdny, 3. listopadu.
Trump znovu vyjádřil znepokojení nad ukrajinskými útoky na ruské rafinerie. Podle něj tyto údery přispívají k růstu cen ropy.
Rozhodnutí Bílého domu představuje výrazný odklon od dosavadní praxe Washingtonu. Zatímco dosud USA využívaly sankce jako nástroj ekonomického nátlaku, nyní mají umožnit obchod s ruskou energetickou surovinou ve snaze zmírnit cenové tlaky.
Rozhodnutí amerického prezidenta hájil v rozhovoru pro americkou stanici FOX News i velvyslanec při OSN Mike Waltz. „Ukrajinci útočí na ruské rafinerie jako součást svého válečného úsilí, prezident jim však jasně řekl, aby s tím přestali," prohlásil Waltz.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svém účtu na sociální síti X krok opatrně odsoudil a prohlásil: „Dárky Putinovi nepřinesou mír ani nic dobrého civilizovanému světu. Rusko se za dodávky nafty ‚odvděčí‘ jen dalším terorem a proradností. Umožnit Moskvě prodávat ropné produkty znamená financovat válku, kterou je třeba ukončit, nikoli prodlužovat.“
Nejmenovaný představitel Zelenského užšího kruhu médiím sdělil, že tato dohoda nic nemění a ukrajinské ozbrojené síly budou bombardovat ruské rafinerie ještě intenzivněji.
Pochvalně se naopak o kroku vyjádřil šéf ruského investičního fondu a Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev, který uvedl, že tento krok je pozitivní pro obě strany. Krok prezidenta Trumpa odsoudili demokratičtí kongresmani.
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