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Zahraničí

Trump se chce po Íránu zaměřit na KLDR, řekl jihokorejský prezident

ČTK

Americký prezident Donald Trump se chce po dohodě s Íránem začít věnovat Severní Koreji, uvedl v pátek jihokorejský prezident I Če-mjong. Oba se podle něj shodli na tom, že krátkodobým cílem by mělo být zastavení jaderného programu KLDR, informují tiskové agentury.

G7 summit in Evian-les-Bains
Americký prezident Donald Trump, generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman, generální ředitel společnosti Google DeepMind Demis Hassabis a jihokorejský prezident Lee Jae Myung se účastní pracovního oběda s lídry zemí skupiny G7Foto: REUTERS – Evelyn Hockstein
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"Prezident Trump prohlásil, že nastal čas věnovat pozornost otázce Severní Koreje," uvedl jihokorejský prezident na tiskové konferenci, kde informoval o podrobnostech své schůzky s Trumpem na summitu skupiny G7. "Řekl jsem mu, že sankce a nátlak proti KLDR jsou neúčinné," pokračoval I Če-mjong. "Účinnost sankcí se snížila kvůli vojenské spolupráci mezi Severní Koreou a Ruskem, která vyplynula z války na Ukrajině," dodal.

Jihokorejský prezident však podle agentury Reuters naznačil, že Trump zřejmě nevidí žádné jasné a vhodné řešení problému, který představuje jaderný arzenál KLDR.

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Jihokorejský lídr také informoval, že všechny komunikační kanály mezi KLDR a Jižní Koreou jsou nyní přerušeny. Podle něj se vztahy mezi oběma zeměmi nacházejí v patové situaci a nepřátelský postoj Pchjongjangu vůči Soulu by mohl ještě nějakou dobu trvat.

KLDR v posledních letech uplatňuje vůči Jižní Koreji nepřátelštější politiku a odmítá opakované nabídky dialogu od jihokorejského prezidenta I Če-mjonga, napsala agentura AFP. Oba sousedé jsou navíc technicky stále ve válce, jejich konflikt skončil v roce 1953 příměřím, nikoli mírovou smlouvou.

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