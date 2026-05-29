Zahraničí

Trump se chce nechat zvěčnit na bankovkách. Zaskočil výběrem kontroverzní fotografie

Martin Sluka

Političtí nominanti Donalda Trumpa na americkém ministerstvu financí usilují o vydání nové 250dolarové bankovky s portrétem prezidenta. Podle deníku The Washington Post by měly nové bankovky vzniknout k příležitosti blížícího se 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA. Celou kontroverzi umocňuje fakt, že jeden z návrhů pracuje s Trumpovou fotografií z vězení. Plán navíc naráží na právní omezení.

Bankovka s podobiznou Donalda Trumpa.Foto: WP
Podoba nového platidla, jež se výrazně blíží k návrhu, který v lednu ukázal republikánský kongresman Andy Bar, podle zjištění The Washington Post vyvolala obavy z porušení federálního zákona, který zakazuje vyobrazování žijících osob na amerických platidlech.

Ministr financí Scott Bessent nicméně připustil možnost změny těchto omezení a uvedl, že na celé myšlence nevidí nic kontroverzního. Podle něj je logické, aby se na pamětní bankovce objevil prezident, který stojí v čele země v době takto významného jubilea.

Related

„V současnosti platí dvě základní pravidla: na americké měně nesmí být vyobrazena žádná žijící osoba a bankovky musí nést nápis ‚In God We Trust‘. Právě teď je v Senátu projednáván návrh, který by změnil první z těchto podmínek, aby se na dvousetpadesátidolarové bankovce mohl objevit Donald J. Trump,“ uvedl Bessent s tím, že dosavadní návrhy vznikají pouze pro případ, že legislativa Kongresem úspěšně projde.

Press briefing in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington
Americký ministr financí Scott Bessent během tiskové konference drží článek deníku The Washington Post o návrhu nové 250dolarové bankovky s portrétem prezidenta Donalda Trumpa.Foto: REUTERS

Přestože by návrh mohl bez větších problémů projít republikány ovládanou Sněmovnou reprezentantů, v Senátu by narazil na výrazně větší překážku. Ke schválení by totiž potřeboval nejméně 60 hlasů, zatímco republikáni mají pouze 53 senátorů.

Naposledy se portrét žijící osoby objevil na americké bankovce v 19. století. V roce 1866 však Kongres tuto praxi zakázal poté, co se na pěticentové bankovce objevil tehdejší úředník ministerstva financí, který byl zapleten do sexuálního skandálu.

Na bankovce může být i Trumpův policejní snímek

Sám Trump údajně podobu nové bankovky osobně konzultoval se svým oblíbeným britským umělcem Iainem Alexandrem, který je autorem vizuálního konceptu.

Trump věznice
Trumpův policejní snímek z roku 2023.Foto: X80001

Pozornost vzbudil především jeden z návrhů, který pracuje s Trumpovou policejní fotografií (tzv. mugshotem) z roku 2023. Tento dnes již ikonický snímek byl pořízen ve věznici Fulton County v Georgii v souvislosti s kauzou, kdy by Trump obviněn z pokusu zvrátit výsledky prezidentských voleb v tomto státě.

Velkolepé oslavy nezávislosti

Snaha o zavedení bankovky zapadá do širších excentrických plánů Trumpovy administrativy na oslavy 250. výročí americké nezávislosti, které mají začít už v červenci.

Plány Bílého domu na obří vítězný oblouk se zlatými akcenty, přezdívaný „Trumpův oblouk“, který chce Donald Trump postavit v hlavním městě USA, získaly předběžné schválení.Foto: Harrison Design

Kromě bankovky se chystá celá řada dalších kontroverzních projektů. Trump například navrhl vybudovat 76 metrů vysoký zlatý vítězný oblouk, který by v případě realizace převyšoval jak Kapitol, tak Lincolnův památník. Ministerstvo zahraničí mezitím oznámilo, že v rámci jubilea začne vydávat cestovní pasy s Trumpovým portrétem a podpisem.

V rámci oslav se má dále uskutečnit například automobilový závod Grand Prix v ikonickém washingtonském parku National Mall nebo turnaj bojové organizace UFC na jižním trávníku Bílého domu.

Kvůli incidentu s dronem si dnes také rumunské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance.

První trest za zásah dronem: Rumunsko vyhostí ruského diplomata a zavře konzulát

Kvůli dopadu ruského dronu na obytný dům na jihovýchodě Rumunska, při němž byli v noci na pátek zraněni dva lidé, se Bukurešť rozhodla uzavřít ruský generální konzulát ve městě Konstanca. Také označila generálního konzula Andreje Kosilina za personu non grata. Podle agentury Reuters to oznámil rumunský prezident Nicušor Dan.

"A co myslíte? Že mu to zatajili?" odpověděl Peskov ironicky na otázku, zda byl Putin o incidentu informován.

ŽIVĚ Putin o incidentu s dronem v Rumunsku ví, oznámil Kreml. K autorství se nemá

Ruský prezident Vladimir Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi. Později v pátek Rusko dodalo, že obvinění ohledně dronů v evropských zemích jsou nepodložená a že nebyly předloženy důkazy.

Marie Bouzková na French Open 2026

Bouzková v Paříži nestačila na nasazenou osmičku

Marie Bouzková do premiérového osmifinále Roland Garros neprošla. S nasazenou osmičkou Mirrou Andrejevovou prohrála 4:6, 2:6. Devatenáctiletá Ruska se může příště střetnout s Karolínou Muchovou, která hraje se Švýcarkou Jil Teichmannovou. Čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková z Polska v Paříži ve třetím kole porazila dvakrát 6:4 krajanku Magdu Linetteovou.

Mluvčí organizace Ricardo Pires označil tyto počty za šokující a zdůraznil, že mezinárodní humanitární právo vyžaduje, aby byly děti během ozbrojených konfliktů chráněny za všech okolností. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ V Libanonu navzdory příměří pokračují izraelské útoky. Za týden při nich zemřelo 15 dětí

V uplynulých sedmi dnech bylo v Libanonu zabito 15 dětí a 62 jich bylo zraněno, většina při vzdušných úderech. V pátek to podle agentury AFP uvedl Dětský fond OSN (UNICEF), který vycházel z údajů libanonského ministerstva zdravotnictví. V Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna.

