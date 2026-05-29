Trump se chce nechat zvěčnit na bankovkách. Zaskočil výběrem kontroverzní fotografie

Političtí nominanti Donalda Trumpa na americkém ministerstvu financí usilují o vydání nové 250dolarové bankovky s portrétem prezidenta. Podle deníku The Washington Post by měly nové bankovky vzniknout k příležitosti blížícího se 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA. Celou kontroverzi umocňuje fakt, že jeden z návrhů pracuje s Trumpovou fotografií z vězení. Plán navíc naráží na právní omezení.
Podoba nového platidla, jež se výrazně blíží k návrhu, který v lednu ukázal republikánský kongresman Andy Bar, podle zjištění The Washington Post vyvolala obavy z porušení federálního zákona, který zakazuje vyobrazování žijících osob na amerických platidlech.
Ministr financí Scott Bessent nicméně připustil možnost změny těchto omezení a uvedl, že na celé myšlence nevidí nic kontroverzního. Podle něj je logické, aby se na pamětní bankovce objevil prezident, který stojí v čele země v době takto významného jubilea.
„V současnosti platí dvě základní pravidla: na americké měně nesmí být vyobrazena žádná žijící osoba a bankovky musí nést nápis ‚In God We Trust‘. Právě teď je v Senátu projednáván návrh, který by změnil první z těchto podmínek, aby se na dvousetpadesátidolarové bankovce mohl objevit Donald J. Trump,“ uvedl Bessent s tím, že dosavadní návrhy vznikají pouze pro případ, že legislativa Kongresem úspěšně projde.
Přestože by návrh mohl bez větších problémů projít republikány ovládanou Sněmovnou reprezentantů, v Senátu by narazil na výrazně větší překážku. Ke schválení by totiž potřeboval nejméně 60 hlasů, zatímco republikáni mají pouze 53 senátorů.
Naposledy se portrét žijící osoby objevil na americké bankovce v 19. století. V roce 1866 však Kongres tuto praxi zakázal poté, co se na pěticentové bankovce objevil tehdejší úředník ministerstva financí, který byl zapleten do sexuálního skandálu.
Na bankovce může být i Trumpův policejní snímek
Sám Trump údajně podobu nové bankovky osobně konzultoval se svým oblíbeným britským umělcem Iainem Alexandrem, který je autorem vizuálního konceptu.
Pozornost vzbudil především jeden z návrhů, který pracuje s Trumpovou policejní fotografií (tzv. mugshotem) z roku 2023. Tento dnes již ikonický snímek byl pořízen ve věznici Fulton County v Georgii v souvislosti s kauzou, kdy by Trump obviněn z pokusu zvrátit výsledky prezidentských voleb v tomto státě.
Velkolepé oslavy nezávislosti
Snaha o zavedení bankovky zapadá do širších excentrických plánů Trumpovy administrativy na oslavy 250. výročí americké nezávislosti, které mají začít už v červenci.
Kromě bankovky se chystá celá řada dalších kontroverzních projektů. Trump například navrhl vybudovat 76 metrů vysoký zlatý vítězný oblouk, který by v případě realizace převyšoval jak Kapitol, tak Lincolnův památník. Ministerstvo zahraničí mezitím oznámilo, že v rámci jubilea začne vydávat cestovní pasy s Trumpovým portrétem a podpisem.
V rámci oslav se má dále uskutečnit například automobilový závod Grand Prix v ikonickém washingtonském parku National Mall nebo turnaj bojové organizace UFC na jižním trávníku Bílého domu.
