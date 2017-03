Trump chce znát názory Merkelové. Poradí se, jak pomoci na Ukrajině a jak vycházet s Putinem

před 4 hodinami

Washington - Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden s německou kancléřkou Angelou Merkelovou mluvit o jejím pohledu na řešení konfliktu na Ukrajině či o tom, jak vycházet s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters to novinářům řeklo několik činitelů Bilého domu, kteří je informovali o podrobnostech návštěvy kancléřky ve Washingtonu plánované na úterý. Půjde o první setkání obou státníků, mezi nimiž od Trumpova nástupu do funkce nepanují příliš přátelské vztahy.

Trump, který na adresu Německa a Merkelové po svém zvolení řekl několik ostrých výroků v souvislosti s vůdčí rolí Berlína v Evropské unii či vstřícným přístupem kancléřky k uprchlíkům, se podle zmíněných představitelů chce nechat zasvětit do jejích názorů. Zatímco až dosud se prezident vůči ústřední evropské velmoci vymezoval spíše negativně, nyní se podle svých lidí chce Merkelové zeptat, jak by podle ní Washington mohl pomoci vyřešit situaci na východě Ukrajiny či jak na vztahy s Putinem. Trump opakovaně prohlásil, že by rád zlepšil vztahy USA a Ruska, jeho ministři jej však odrazují od přílišné vstřícnosti či rušení sankcí.

Trump s Merkelovou dosud jednali jen telefonicky. V lednu po společném telefonátu vydali prohlášení, ve kterém zdůraznili význam Severoatlantické aliance a rovněž se zavázali ke společnému boji proti terorismu. Jen několik dní poté ale Berlín kritizoval Trumpovo prezidentské nařízení, které zablokovalo vstup do země obyvatelům sedmi převážně muslimských států. Platnost dekretu mezitím pozastavily americké soudy, Trump ale tento týden vydal nový.

Šéf Bílého domu hodlá s Merkelovou jednat rovněž o zvýšení příspěvků evropských zemí na obranu v rámci NATO. Německo by podle něho mělo jít příkladem a Trump je potěšen, že chce svého závazku na zvýšení obranných výdajů dosáhnout do roku 2024. Mluvit se má i o uprchlické krizi, na kterou mají oba zcela odlišný pohled.

autor: ČTK