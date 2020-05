Trump hájil užívání antimalarik: Lék má špatnou reputaci, protože ho propaguji já

Americký prezident Donald Trump se v úterý bránil proti kritice řady politiků i zdravotnických expertů, jež následovala po jeho oznámení, že kvůli pandemii covidu-19 preventivně bere antimalarikum hydroxychlorochin. Podle odborníků by jeho slova mohla vést ke zneužívání této látky, jež může mít za určitých okolností až smrtelné vedlejší účinky, napsala agentura AP.

"Pokud se podíváte na jeden výzkum, jediný špatný výzkum, tak v tomto (hydroxychlorochin) dávali lidem ve velice špatném stavu," řekl Trump pravděpodobně s odkazem na studii provedenou ministerstvem pro záležitosti veteránů. Při ní lékaři podávali látku stovkám pacientů, z nichž jich více zemřelo, než se uzdravilo. "Byli velice staří. Téměř mrtví," dodal. "Bylo to nepřátelsky zaměřené prohlášení proti Trumpovi," pokračoval prezident. Později dodal, že se přípravku dostává špatné reputace jen kvůli tomu, že jej propaguje on.

Agentura AP však poznamenává, že hydroxychlorochin neprokázal účinnost při léčbě covidu-19 ani v několika dalších výzkumech. Dvě velké pozorovatelské studie provedené na asi 2800 pacientech v New Yorku nedávno nepřišly na přínos antimalarika u pacientů s koronavirem. Dvě nové studie publikované v prestižním vědeckém časopise British Medical Journal dospěly ke stejnému závěru.

Účinek hydroxychlorochinu při prevenci či léčbě covidu-19 nadále zkoumá řada dalších vědeckých projektů nicméně "v tuto chvíli nejsou absolutně žádné důkazy, že tato strategie funguje," řekl specialista na infekční nemoci Carlos del Rio z univerzity v Atlantě. "Moje obava je, že má prezident velkou možnost nastolovat debatu… možná si lidé budou myslet, že existují nějaké dosud nezveřejněné důkazy, že lék funguje, protože se jej Trump rozhodl užívat," řekl del Rio. "Vytváří to konspirační teorii, že něco funguje, ale oni mi o tom zatím neříkají," dodal lékař.

Odborníci varují před možnými vedlejšími účinky přípravku, mezi něž patří například srdeční arytmie, jež může vést až k úmrtí. Americké tísňové linky přitom podle AP přijaly za letošní duben téměř dvakrát více hovorů souvisejících s požitím hydroxychlorochinu, než v dubnu loňského roku. Mezi popisovanými problémy volajících byl například nenormální srdeční rytmus, záchvaty, závratě či zvracení.

Trump však zprávy o nežádoucích vedlejších účincích odmítá. "Došlo se k tomu, že vám to neublíží. Velice silný lék, řekl bych, ale neublíží vám," poznamenal prezident s tím, že na sobě žádné vedlejší efekty přípravku nepozoruje.

Trump se rovněž opřel do jedné ze svých hlavních politických rivalek Nancy Pelosiové, která prezidenta zrazovala od užívání přípravku, protože je "chorobně obézní". Trump pak prohlásil, že je nejvýše postavená demokratka v Kongresu nemocná žena, která má řadu mentálních problémů.

Prezidentův postoj k antimalariku kritizoval i jeho pravděpodobný vyzyvatel opozičních demokratů v listopadových volbách Joe Biden, podle něhož se Trump chová nezodpovědně. "Co to dělá? Co to proboha dělá?," řekl někdejší viceprezident USA. "Slova prezidenta mají svou váhu," dodal.