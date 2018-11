Trump se brání transgenderovým vojákům, obrátil se na soud

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek požádala Nejvyšší soud USA, aby prověřil verdikty soudů nižší instance, které zablokovaly vyloučení části transgenderových osob z armády. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž tak chce prezident předejít federální odvolací soudy, které se věci nyní věnují. Trump chtěl původně zabránit vojenské službě všem transgenderovým osobám, později začal usilovat o zákaz pro ty, kteří podstoupili nebo vyžadují operativní změnu pohlaví.

Trump již v březnu vyslovil podporu plánu ministra obrany Jamese Mattise, který nechce v armádě osoby s genderovou dysforií, což je totální rozpojení psychického a fyzického pohlaví. Světová zdravotnická organizace (WHO) až do letošního roku označovala genderovou dysforii za duševní poruchu, ale už ji za ni nepovažuje.

Trump také až na výjimky, které by mělo posoudit ministerstvo obrany, nesouhlasí, aby v armádě sloužili vojáci, kteří podstoupili operativní změnu pohlaví, případně takovou operaci vyžadují.

Trend přijímání osob se změněným pohlavím do armády, který započal za vlády předchozího demokratického prezidenta Baracka Obamy, se Trump poprvé pokusil zastavit loni. Federální soud mu ale zakázal měnit pravidla armádní služby, neboť by to popíralo práva transgenderových osob zaručená ústavou.

Podle amerických studií působí v americké armádě v aktivní službě 2500 až 7000 transgenderových osob, v armádních zálohách pak dalších 1500 až 4000.

Nejznámější transgenderovou osobou v americké armádě byla Chelsea Manningová, která ještě jako vojín Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks tajné armádní a diplomatické dokumenty. Odpykala si sedm let vojenského vězení a loni v květnu byla propuštěna.