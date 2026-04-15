Trump opět provokuje: Tentokrát se nechal zobrazit v objetí Krista

Americký prezident Donald Trump ve středu na sociální síti sdílel umělou inteligencí (AI) vytvořený obrázek, na němž ho objímá Ježíš Kristus. Před dvěma dny přitom šéf Bílého domu zveřejnil AI obrázek, na kterém v bílém rouchu s rudým pláštěm světlem léčí nemocného, což vyvolalo kritiku, že se připodobňuje k Ježíši. Prezident po odstranění příspěvku tvrdil, že na obrázku byl zobrazen jako lékař.
Na obrázku, který Trump přesdílel prostřednictvím své sociální sítě Truth Social, je republikánský prezident vyobrazen za mikrofonem se zavřenýma očima v objetí Krista, který má rovněž zavřené oči.
V popisku původního příspěvku uživatele Irish for Trump se uvádí: „Nikdy jsem nebyl příliš nábožensky založený muž... ale nezdá se vám, že s odhalením všech těch satanistických démonických netvorů obětujících děti... že Bůh možná hraje svou Trumpovu kartu!“
„Radikální levicovým šílencům se to asi nebude líbit, ale myslím, že je to docela hezké!“ napsal Trump k obrázku na svém profilu.
Trump tento týden kritizoval papeže Lva XIV., který je první hlavou katolické církve narozenou v USA. Vatikánu Trump vzkázal, že by mu Lev XIV. měl být vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že hlava katolické církve je „slabá vůči kriminalitě“, což je většinou Trumpova kritika adresovaná demokratickým starostům amerických měst. Prezident rovněž prohlásil, že papež je katastrofální pro zahraniční politiku.
Papež poté uvedl, že se Trumpovy administrativy nebojí a že bude nadále vystupovat proti válce a bude se snažit prosazovat mír. V rázném projevu v pondělí v Alžíru také odsoudil "neokoloniální" světové mocnosti, které podle něj porušují mezinárodní právo, aniž by jmenoval konkrétní země.
V úterý Trump svou kritiku papeže zopakoval. V dalším příspěvku na své sociální síti prezident uvedl, že by papeži měl někdo říct o zabíjení demonstrantů v Íránu a že je nepřijatelné, aby Írán měl jadernou zbraň. Teherán dlouhodobě tvrdí, že o atomovou bombu neusiluje.
Papeže v úterý kritizoval na akci konzervativní organizace Turning Point USA na Univerzitě v Georgii také americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj by papež měl být „opatrný, když hovoří o teologických otázkách“.
Křesťanští voliči tvoří významnou část Trumpovy politické základny. Trump, který pravidelně nechodí do kostela, v prezidentských volbách v roce 2024 získal značný počet hlasů od křesťanských Američanů, včetně katolíků, připomněla agentura Reuters.
Mohlo by vás zajímat: Donald Trump zveřejnil AI snímek, na němž je stylizován do podoby Ježíše.
Ivana Tykač odpověděla, zda se pokusí stát prezidentkou. Řekla, o co nejvíc usiluje
Ivana Tykač odpověděla, zda se pokusí stát prezidentkou. Řekla, o co nejvíc usiluje
ŽIVĚ Pardubice - Sparta 1:0. Vypjaté drama vrcholí, Dynamu už dvakrát pomohla tyč
Sledujte online přenos ze sedmého utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Spartou Praha.
Habermas a rozpad racionálního veřejného diskurzu
Odchod Jürgena Habermase (18. 6. 1929 – 14. 3. 2026), jednoho z největších evropských myslitelů a veřejných intelektuálů mnoha posledních desetiletí, nepochybně stojí za hlubší reflexi. A to ať už s jeho dílem názorově souzníme, nebo ne.
BBC chystá hromadné škrty, o práci přijdou tisíce zaměstnanců
Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců. Informovala o tom ve středu stanice na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.