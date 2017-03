Donald Trump chce o protiimigrační dekret tvrdě bojovat. Soud proti němu použil jeho vlastní slova

před 1 hodinou

Ani s druhým, upraveným protiimigračním dekretem nový americký prezident Donald Trump neuspěl. A to i přesto, že zákaz vstupu do USA pro lidi z převážně muslimských zemí jeho tým značně zmírnil a vyhnul se nejkontroverznějším opatřením. Podle havajského soudu, který zákaz v noci na čtvrtek zablokoval, může i přesto být Trumpův výnos protiústavní. Obsahuje podle něj náboženskou diskriminaci, protože míří explicitně proti muslimům. K podpoře svého zdůvodnění přitom soud na Havaji využil výroky Donalda Trumpa.

Washington - Jde o notoricky známé věty.

Někteří Američané je znají osobně, všichni ostatní z filmů.

"Máte právo nevypovídat. Všechno, co řeknete, může být použito proti vám."

Přesně tato slova se teď stala osudným novému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Jde o náboženskou diskriminaci

Federální soudce na Havaji pozastavil účinnost jeho výnosu, který měl s platností od uplynulé půlnoci zakázat do USA vstup občanům ze šesti převážně muslimských zemí.

Ze strany prezidenta šlo přitom už o druhou, upravenou verzi zákazu, který má podle Bílého domu ochránit USA před nebezpečím terorismu.

Havajský soudce Derrick Watson ale využil starší Trumpova prohlášení ke svému zdůvodnění, proč je podle něj zákaz patrně protiústavní. Podle Watsona totiž obsahuje náboženskou diskriminaci.

Ve svém výnosu napsal, že "každý rozumný, nezávislý posuzovatel" by měl vidět, že i upravený Trumpův zákaz "byl vydán se záměrem znevýhodnit konkrétní náboženství navzdory své deklarované náboženské neutralitě".

Soudce pak ve svém odůvodnění citoval například Trumpův výrok z března 2016: "Myslím, že islám nás nenávidí."

Nebo tiskové prohlášení jeho předvolebního týmu z prosince 2015, v kterém volal Trump po "totálním a úplném zákazu vstupu muslimů do USA".

Nic neplatí

Verdikt havajského soudu znamená, že zákaz Bílého domu je až do dalšího soudního rozhodnutí neplatný.

Lidé z dotčených zemí mohou do USA s platnými doklady dále přijíždět.

"Kvůli tomuto rozhodnutí vypadáme slabě. To už ale mimochodem není pravda, věřte mi," odmítl prezident Trump výrok soudu.

Během mítinku v Nashvillu prezident prohlásil, že bude proti verdiktu "bojovat, třeba až u Nejvyššího soudu".

Pro prezidenta už ale jde o druhou nepříjemnou porážku. Taky jeho první omezení imigrace do USA z konce ledna 2017 zastavily soudy.

Už tehdy Trump nejdřív vyhlašoval, že záležitost potáhne k vyšším soudním instancím. Pak ale ustoupil. Původní zákaz zmírnil a 6. března vydal nový.

Mírnější verze

Ze seznamu zákazem dotčených zemí tehdy vypadl Irák.

V upravené verzi Bílý dům na nejméně 90 dní zakazuje do USA vstup lidem z Íránu, Sýrie, Libye, Somálska, Jemenu a Súdánu. Na 120 dní se mělo zároveň zastavit přijímání uprchlíků.

Na rozdíl od původního zákazu se nová verze nevztahovala na osoby, které už mají platná vstupní víza do USA nebo tzv. zelené karty, opravňující k pobytu a práci v zemi.

Účinnost nového zákazu pak byla od jeho vyhlášení pozdržena o deset dní, aby se předešlo zmatkům na letištích, které vypukly v lednu po zveřejnění prvního prezidentského výnosu.

V novém dokumentu byla taky vynechána klauzule, která původně preferovala křesťany. Právě tím chtěl Bílý dům ještě víc podpořit tvrzení, že prezidentský výnos je nábožensky "neutrální".

Je to stejné

Federální soudce Derrick Watson tomu ale neuvěřil.

Ve svém rozhodnutí vyhověl žalobě státu Havaj. Ten podal soudní stížnost kvůli případu Ismaila Elshikha, imáma Havajské muslimské asociace.

Elshikh má americké občanství a za jeho rodinou na americkou Havaj mířila ze Sýrie jeho tchyně. I druhá verze prezidentského verdiktu by to znemožnila. Podle federálního soudce by zákaz Elshikhovu tchyni diskriminoval na základě jejího náboženství.

Verdikt havajského soudu má zatím charakter předběžného rozhodnutí. Pokud se vůči němu Bílý dům odvolá, bude kauzu řešit federální odvolací soud v San Francisku.

Tedy ten samý soud, který už jednou rozhodl v neprospěch Bílého domu - v případě původního protiimigračního výnosu prezidenta Trumpa.

Možný budoucí výrok sanfranciského soudu ale nejde odhadnout. Případ totiž můžou posuzovat jiní soudci.

Tak jako tak celá výbušná kauza s velkou pravděpodobností opravdu míří k Nejvyššímu soudu USA.

autor: Daniel Anýž