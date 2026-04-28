Trump s manželkou přivítali v Bílém domě krále Karla III. s chotí Camillou

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co bývalá kolonie vyhlásila nezávislost na britském impériu a letos oslavuje toto významné výročí.
Dlouho plánovaná čtyřdenní oficiální návštěva má upevnit vztahy mezi oběma zeměmi v době, kdy Trump kritizuje britského premiéra Keira Starmera mimo jiné za to, že odmítá podpořit USA ve válce s Íránem.
Oba páry se po přivítání odebraly do Bílého domu na společný šálek čaje. Poté je čekala prohlídka nového včelího úlu, který v podobě zmenšeniny Bílého domu v zahradě prezidentského sídla minulý týden otevřela Trumpova žena. Královský pár následně zamíří na recepci na britské ambasádě ve Washingtonu, uvedla televize CNN.
Monarcha dorazil do USA v době, kdy se Trump ostře vymezuje vůči svým evropským spojencům v NATO včetně Británie kvůli tomu, že se odmítli aktivně zapojit do války s Íránem vedené USA a Izraelem. Trump ministerského předsedu Starmera opakovaně kritizoval s tím, že „není Winston Churchill“ a že zničil historicky blízké spojenectví.
Trump také kritizoval britskou dohodu s Mauriciem o předání svrchovanosti nad Čagoskými ostrovy, kde se nachází strategicky důležitá americko-britská letecká základna Diego García. Británie následně pozdržela její uvedení do praxe.
Královský pár podle amerických komentátorů může díky Trumpově pozitivnímu vztahu k britským panovníkům a obecně symbolům monarchie za pomoci „měkké diplomacie“ přispět ke zlepšení aktuálně napjatých vztahů.
Karlova cesta je první státní návštěvou britského panovníka v USA od roku 2007, kdy jeho matka, královna Alžběta II., absolvovala čtvrtou státní návštěvu Spojených států během své vlády.
