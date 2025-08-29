Trump ruší ochranu pro Harrisovou. Biden ji tajně protáhnul o rok

Harrisová měla mít původně ochranu ještě půl roku poté, co skončí ve funkci, ale tehdejší prezident Joe Biden ji nařízením, o němž se dosud nevědělo, prodloužil o další rok.
CNN se ve svém zpravodajství odvolává na kopii Trumpova čtvrtečního dopisu pro ministerstvo vnitřní bezpečnosti, kterým prezident povoluje zrušení Bidenova nařízení o prodloužené ochraně pro Harrisovou. Původní půlroční lhůta stanovená zákonem vypršela už 21. července, nyní šedesátiletá politička musí počítat s tím, že ji tajná služba nebude chránit od 1. září.
Ukončení ochrany přichází v době, kdy se Harrisová chystá na knižní turné se svými memoáry 107 dní (107 Days), které vyjdou 23. září. Stane se tak podle CNN terčem větší pozornosti veřejnosti, než se jí dostávalo od lednového konce ve funkci. Od té doby se zúčastnila jen několika veřejných akcí.
Bílý dům zatím Trumpovo rozhodnutí nekomentoval, poradkyně Harrisové, Kirsten Allenová, v prohlášení uvedla, že viceprezidentka je vděčná Tajné službě Spojených států amerických (USSS) za její profesionalitu, oddanost a neochvějný závazek k bezpečnosti.
Tajná služba loni čelila tvrdé kritice kvůli dvěma pokusům o atentát na tehdejšího prezidentského kandidáta Trumpa. Při jednom ho dokonce zasáhla kulka do ucha.