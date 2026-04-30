Trump ruší cla na skotskou whisky po návštěvě krále Karla III. v USA

Britský král Karel III. a jeho choť Camilla v poslední den návštěvy Spojených států vzdali na hřbitově ve státě Virginii hold padlým americkým vojákům. Ještě předtím se však společně s prezidentem Donaldem Trumpem zúčastnili rozlučkového ceremoniálu v Bílém domě. Trump později oznámil, že na počest krále a královny ruší cla na skotskou whisky.
Agentura AFP uvádí, že hlavním cílem čtyřdenní cesty po USA byla snaha o narovnání vztahů mezi oběma zeměmi po diplomatických roztržkách kvůli válce na Blízkém východě.
"Je to skvělý král – podle mě ten nejlepší," řekl Trump novinářům, když Karel III. a královna Camilla dorazili ráno za jasného počasí do Bílého domu. Když královský pár po podání rukou a krátkém rozhovoru odjížděl, Trump dodal: "Skvělí lidé. Potřebujeme v naší zemi víc takových lidí."
Prezident Trump dále na sociální síti Truth Social uvedl, že kromě cel ruší také omezení, která se týkají možnosti Skotska spolupracovat se státem Kentucky na výrobě whisky a bourbonu. "Lidé to chtěli udělat už dlouho, protože mezi zeměmi probíhal velký obchod, zejména v souvislosti s používanými dřevěnými sudy. Král a královna mě přiměli k něčemu, co nikdo jiný nedokázal, aniž by o to vůbec žádali!" dodal americký prezident s tím, že bylo poctou hostit královský pár.
Poté královský pár navštívil ve Virginii Arlingtonský národní hřbitov, nejvýznamnější vojenský hřbitov v USA, kde jsou pochováni vojáci padlí v amerických válkách, veteráni a některé významné osobnosti, a položil zde květiny k Hrobu neznámého vojína. Dvojice po vyjádření úcty navštívila přilehlou výstavní síň s vojenskými exponáty a artefakty.
Dalším bodem programu byla pouliční slavnost k uctění 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti na Británii a setkání s domorodými Američany v národním parku. Královský pár následně odcestoval na britské ostrovní území Bermudy v Atlantiku.
ŽIVĚ Letadlová loď USS Gerald R. Ford opustí Blízký východ, vydá se zpět do USA
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.
Brazilský Kongres snížil exprezidentu Bolsonarovi původně 27letý trest
Brazilský Kongres snížil bývalému prezidentovi Jairu Bolsonarovi původně 27letý trest vězení. Podle agentury AP ale není jasné, jakou dobu si bude muset konzervativní politik odsouzený za plánování pokusu o puč odpykat. Navíc je pravděpodobné, že posledním krokem Kongresu se bude zabývat nejvyšší soud.
Nehoda kamionu s herbicidy zastavila provoz na D1. Hasiči zasahovali ve speciálních oblecích
Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Informoval o tom mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka. Jeden řidič utrpěl těžká zranění, vrtulník ho přepravil do nemocnice. Z nákladního vozu, který převážel herbicidy, tedy chemické látky určené k hubení plevele, se vysypal náklad.
1. máj, lásky čas. Stihnete polibek pod rozkvetlou třešní? Ne všude, varují meteorologové
Ne každý rok mohou zamilované páry dodržet prvomájovou tradici a políbit se pod rozkvetlou třešní. Na vině je časný příchod jara, kdy stromy odkvetou ještě před začátkem měsíce. Meteorologové nyní vyřkli letošní verdikt.
Írán na MS v Americe bude. Sjednocujeme se, je to moje zodpovědnost, hlásí Infantino
Navzdory konfliktu na Blízkém východě se íránská fotbalová reprezentace zúčastní nadcházejícího mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Řekl to prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino při dnešním zahájení kongresu FIFA ve Vancouveru. Ujistil, že Írán odehraje tři zápasy v základní skupině v USA, jak bylo v plánu.