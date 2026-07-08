Přeskočit na obsah
Benative
8. 7. Nora
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

"Trump roztrhá Evropu na kusy." Rusové napjatě sledují "vrtošivého dědečka"

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že Moskva pozorně sleduje summit Severoatlantické aliance v Ankaře a jeho možné důsledky. Novinářům také řekl, že žádné další dodávky zbraní Kyjevu ze Západu nezastaví ruskou vojenskou operaci na Ukrajině. Pozornost summit dostal také v ruských státních médiích, která si všímají hlavně Trumpa, Rutteho a Zelenského.

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Russian Export Centre Director General Veronika Nikishina in Moscow
Zatímco lídři 32 členských zemí NATO se v úterý a ve středu sjeli do turecké Ankary, ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu setkal s generální ředitelkou Ruského exportního centra Veronikou Nikishinou. Moskva, 7. července 2026.Foto: Reuters – Gavriil Grigorov
Reklama

"Je to zcela jistě událost, která vzbuzuje velký zájem, včetně toho našeho. Budeme samozřejmě sledovat všechny zprávy a informace přicházející z Ankary," řekl v úterý mluvčí ruského prezidenta.

„V době před summitem jsme slyšeli mnoho prohlášení týkajících se naší země. Bohužel se nejednalo o prohlášení o konstruktivní angažovanosti a dialogu, ale spíše o prohlášení konfrontační povahy,“ prohlásil Peskov.

Ruského prezidenta Vladimira Putina nejspíš nenadchne ani jedno z hlavních témat summitu: výdaje na obranu členských zemí NATO, zbrojení a podpora Ukrajiny. Očekává se podepsání mnoha zbrojních zakázek za miliardy a Kyjev bude chtít rakety protivzdušné obrany či navazovat protidronová partnerství.

Související

I k tomu se vyjádřil zmíněný Peskov: „Neustálé požadavky Kyjeva na nové typy zbraní nezabrání Rusku v pokračování speciální vojenské operace, dokud nebudou dosaženy jeho cíle,“ prohlásil mluvčí, podle kterého Ukrajina pravidelně požaduje nové typy obranných i útočných zbraní.

Reklama
Reklama

V hledáčku médií

Kromě ruského vládce a jeho týmu summit sledují i ruská média. Například deník Moskovskij Komsomolec (MK) se směje ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a poukazuje na to, že se v Ankaře shromáždili jeho nejspolehlivější i nejnespolehlivější přátelé, partneři a spojenci.

„Za Trumpova prezidentství je transatlantická rodina NATO skutečně svým vlastním způsobem nešťastná,“ píše deník s odkazem na „vrtošivého a hašteřivého dědečka jménem Trump“.

Noviny si všímají neshod mezi evropskými státy a USA. Všichni jsou podle deníku „už dlouho znechuceni dědečkovými kousky“. Komplikujícím faktorem podle novin je, že „dědeček“ údajně nesnáší „adoptovaného vnuka NATO“ - tím je podle Moskevského Komsomolce právě Zelenskyj. Ten se má s šéfem Bílého domu setkat ve středu.

Související

Nakonec se Rusové vysmívají i generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttovi. „Oficiální současný titul tohoto bývalého nizozemského premiéra je generální tajemník NATO. Ale když budeme upřímní, mnohem výstižnější by bylo nazývat ho generálním pochlebovačem NATO,“ tvrdí deník.

Reklama
Reklama

Ruttemu se věnuje i Komsomolskaja Pravda, která si všímá jeho nevděčné role ve snaze urovnat vztahy mezi Zelenským a Evropou na straně jedné a na USA na straně druhé.

U.S. President Trump arrives in Turkey for the NATO summit
Amerického prezidenta Donalda Trumpa přivítal turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan po příletu na palubě speciálu Air Force One na leteckou základnu Etimesgut, kam přijel na summit NATO v Ankaře v Turecku, 7. července 2026.Foto: Reuters – Jonathan Ernst

Roztrhat Evropany na kusy

O americkém prezidentovi v podobném duchu jako MK píše i týdeník Argumenty i fakty, podle kterého je hlavním cílem jeho cesty do turecké metropole ponížit Evropu.

„Trump se zúčastní summitu NATO pouze z úcty k Erdoganovi. Protože chápe, že potřebuje podporu Turecka ve válce s Íránem. To je jediný důvod, proč tam Trump jede,“ cituje týdeník politologa Vasilije Vakarova. Ten také poznamenal, že americký vůdce v Ankaře „roztrhá Evropany na kusy“.

Mohlo by vás zajímat: Ukrajinci chtějí z okupovaného poloostrova Krym udělat ostrov

„Uděláme z Krymu ostrov,“ hrozí Ukrajinci. Podívejte se, jak se toho snaží dosáhnout | Video: @nexta_tv, Euromaidan Press
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Turkey NATO Summit
Turkey NATO Summit
Turkey NATO Summit

ŽIVĚ Babiš s manželkou mluvili s Trumpem. Na úterní večeři seděl vedle Zelenského

Český premiér Andrej Babiš při úterní neformální pracovní večeři na summitu NATO v Ankaře seděl ve společnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, dánské premiérky Mette Frederiksenové, litevského prezidenta Gitanase Nausédy a bulharského premiéra Rumeny Radeva. Novinářům to ve středu ráno sdělil šéf odboru komunikace Úřadu vlády Martin Vodička.

Iranian missiles are launched from a location given as Tehran
Iranian missiles are launched from a location given as Tehran
Iranian missiles are launched from a location given as Tehran

ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán. Teherán je obvinil z porušování mírové dohody

Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf ve středu podle agentury Reuters obvinil Spojené státy ze zásadního porušování mírové dohody, kterou znepřátelené země podepsaly teprve před několika týdny. Americká armáda podnikla sérii útoků proti Íránu. Jde podle ní o odpověď na íránské údery proti třem komerčním plavidlům, která proplouvala Hormuzským průlivem. Informují o tom agentury.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, zasáhlo také Charkov

Rusko v úterý krátce před půlnocí znovu zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Oznámila to ukrajinská armáda a úřady. Ruská armáda zasáhla také Charkov. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že podle současných informací utrpěli zranění dva lidé, z nichž jeden skončil v nemocnici.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama