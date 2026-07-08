"Trump roztrhá Evropu na kusy." Rusové napjatě sledují "vrtošivého dědečka"

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že Moskva pozorně sleduje summit Severoatlantické aliance v Ankaře a jeho možné důsledky. Novinářům také řekl, že žádné další dodávky zbraní Kyjevu ze Západu nezastaví ruskou vojenskou operaci na Ukrajině. Pozornost summit dostal také v ruských státních médiích, která si všímají hlavně Trumpa, Rutteho a Zelenského.
"Je to zcela jistě událost, která vzbuzuje velký zájem, včetně toho našeho. Budeme samozřejmě sledovat všechny zprávy a informace přicházející z Ankary," řekl v úterý mluvčí ruského prezidenta.
„V době před summitem jsme slyšeli mnoho prohlášení týkajících se naší země. Bohužel se nejednalo o prohlášení o konstruktivní angažovanosti a dialogu, ale spíše o prohlášení konfrontační povahy,“ prohlásil Peskov.
Ruského prezidenta Vladimira Putina nejspíš nenadchne ani jedno z hlavních témat summitu: výdaje na obranu členských zemí NATO, zbrojení a podpora Ukrajiny. Očekává se podepsání mnoha zbrojních zakázek za miliardy a Kyjev bude chtít rakety protivzdušné obrany či navazovat protidronová partnerství.
I k tomu se vyjádřil zmíněný Peskov: „Neustálé požadavky Kyjeva na nové typy zbraní nezabrání Rusku v pokračování speciální vojenské operace, dokud nebudou dosaženy jeho cíle,“ prohlásil mluvčí, podle kterého Ukrajina pravidelně požaduje nové typy obranných i útočných zbraní.
V hledáčku médií
Kromě ruského vládce a jeho týmu summit sledují i ruská média. Například deník Moskovskij Komsomolec (MK) se směje ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a poukazuje na to, že se v Ankaře shromáždili jeho nejspolehlivější i nejnespolehlivější přátelé, partneři a spojenci.
„Za Trumpova prezidentství je transatlantická rodina NATO skutečně svým vlastním způsobem nešťastná,“ píše deník s odkazem na „vrtošivého a hašteřivého dědečka jménem Trump“.
Noviny si všímají neshod mezi evropskými státy a USA. Všichni jsou podle deníku „už dlouho znechuceni dědečkovými kousky“. Komplikujícím faktorem podle novin je, že „dědeček“ údajně nesnáší „adoptovaného vnuka NATO“ - tím je podle Moskevského Komsomolce právě Zelenskyj. Ten se má s šéfem Bílého domu setkat ve středu.
Nakonec se Rusové vysmívají i generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttovi. „Oficiální současný titul tohoto bývalého nizozemského premiéra je generální tajemník NATO. Ale když budeme upřímní, mnohem výstižnější by bylo nazývat ho generálním pochlebovačem NATO,“ tvrdí deník.
Ruttemu se věnuje i Komsomolskaja Pravda, která si všímá jeho nevděčné role ve snaze urovnat vztahy mezi Zelenským a Evropou na straně jedné a na USA na straně druhé.
Roztrhat Evropany na kusy
O americkém prezidentovi v podobném duchu jako MK píše i týdeník Argumenty i fakty, podle kterého je hlavním cílem jeho cesty do turecké metropole ponížit Evropu.
„Trump se zúčastní summitu NATO pouze z úcty k Erdoganovi. Protože chápe, že potřebuje podporu Turecka ve válce s Íránem. To je jediný důvod, proč tam Trump jede,“ cituje týdeník politologa Vasilije Vakarova. Ten také poznamenal, že americký vůdce v Ankaře „roztrhá Evropany na kusy“.
Mohlo by vás zajímat: Ukrajinci chtějí z okupovaného poloostrova Krym udělat ostrov
ŽIVĚ Babiš s manželkou mluvili s Trumpem. Na úterní večeři seděl vedle Zelenského
Český premiér Andrej Babiš při úterní neformální pracovní večeři na summitu NATO v Ankaře seděl ve společnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, dánské premiérky Mette Frederiksenové, litevského prezidenta Gitanase Nausédy a bulharského premiéra Rumeny Radeva. Novinářům to ve středu ráno sdělil šéf odboru komunikace Úřadu vlády Martin Vodička.
To tu ještě nebylo, obdivují slavní Američané Noskovou. „Češka z lesa“ je fascinuje i vizáží
V absolutní tenisové špičce je jednou z nejvíce nenápadných hráček. To se ale po letošním Wimbledonu může dramaticky změnit. Linda Nosková je ve čtvrtfinále londýnského grandslamu a poutá stále výraznější pozornost, nejen svými sportovními výkony. Vyloženě nadšené jsou z mladé české ranařky osobnosti amerického tenisu.
ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán. Teherán je obvinil z porušování mírové dohody
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf ve středu podle agentury Reuters obvinil Spojené státy ze zásadního porušování mírové dohody, kterou znepřátelené země podepsaly teprve před několika týdny. Americká armáda podnikla sérii útoků proti Íránu. Jde podle ní o odpověď na íránské údery proti třem komerčním plavidlům, která proplouvala Hormuzským průlivem. Informují o tom agentury.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, zasáhlo také Charkov
Rusko v úterý krátce před půlnocí znovu zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Oznámila to ukrajinská armáda a úřady. Ruská armáda zasáhla také Charkov. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že podle současných informací utrpěli zranění dva lidé, z nichž jeden skončil v nemocnici.
„Bylo to až komické.“ Český talent vládl na kempu v NHL, opatrně se předvídá senzace
Mohlo zklamat, že v uplynulém draftu NHL šel na řadu „až“ z 24. místa. Vždyť predikce ho zpravidla řadily asi o deset míst výše. Hokejový Vancouver si však propad útočníka Adama Novotného pochvaluje. Zvlášť poté, co svou novou naději viděl v akci na rozvojovém kempu.