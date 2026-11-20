Ruský prezident Vladimir Putin chce ukončit válku na Ukrajině. V pátek to na tiskové konferenci ve Washingtonu prohlásil americký prezident Donald Trump. Řekl, že o Ukrajině s Putinem vedl na okraji summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v čínském Šen-čenu „velice dobrý“ rozhovor. Trump také pochválil svůj vztah s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který označil za skvělý.
„Měli jsme velmi dobrá jednání. Myslím, že existuje skutečně dobrá šance to uzavřít,“ řekl Trump o rozhovorech s Putinem o válce na Ukrajině. Ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu z Putinova rozkazu, Rusko tak v Evropě rozpoutalo největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války.
Trump se od svého návratu do Bílého domu v lednu 2025 snaží zprostředkovat ukončení války, průlom ale dosud nenastal. Rusko a Ukrajina ale tento měsíc obnovily za amerického zprostředkování mírové rozhovory, ke kterým se nyní chtějí připojit i zástupci Evropy.
Putin, Si a Trump po jednání v Šen-čenu vydali společné prohlášení nazvané Mírová deklarace. V dokumentu, který se ale Ukrajině nevěnoval, se mimo jiné píše, že nikdy nesmí začít jaderná válka.
Trojice zemí chce rovněž vést dialog o snížení jaderného nebezpečí. Téma nukleárních zbraní v pátek zmínil i Trump.
„Mluvili jsme o potřebě spolupráce při zastavení šíření jaderné hrozby na planetě. A zejména jsme široce hovořili o zajištění toho, že Írán nikdy nebude mít nukleární zbraň. Jsou šílení. Nedovolíme jim mít jaderné zbraně,“ řekl americký prezident.
V této souvislosti Trump hovořil o tom, jak skvělý má vztah s čínským prezidentem a jak na společné třístranné schůzce působila skvělá energie.
Šéf Bílého domu podle AP poznamenal, že velmi dobrý vztah má i s Putinem, ačkoliv nedokáže říct, zda ruský vůdce je i přítelem Spojených států.
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