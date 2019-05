Trump: Rád ponechám v platnosti cla na čínské zboží, přivádějí miliardy dolarů

Donald Trump rád ponechá v platnosti cla na čínské zboží, protože jej těší, že podle jeho slov Spojeným státům ročně přivádějí do státní pokladny více než 100 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč). Americký prezident zároveň varoval Čínu, jejíž delegace bude ve Washingtonu ve čtvrtek a v pátek pokračovat v obchodních jednáních, ať se vzdá nadějí, že se dokáže o obchodních vztazích lépe dohodnout s případným vítězem prezidentských voleb z řad demokratů. "To se nestane," napsal ve středu Trump na Twitteru.

"Důvodem couvání Číny a jejího pokusu vyjednat změny v obchodní dohodě je upřímná NADĚJE, že budou moci ´vyjednávat´ s Joem Bidenem nebo s nějakým jiným slabošským demokratem," napsal současný šéf Bílého domu.

Spojené státy dnes potvrdily, že od pátku zvednou cla na čínský dovoz v ročním objemu 200 miliard dolarů na 25 ze stávajících deseti procent. Vyplývá to ze záznamu ve vládním federálním registru. Trump krok avizoval již v neděli.

Čínské ministerstvo obchodu v reakci uvedlo, že pokud USA dovozní cla skutečně zvýší, sáhne k "nutným odvetným opatřením". Pokud Washington cla zvedne, bude to podle Pekingu "hluboce politováníhodné", protože vystupňování obchodního sporu není ani v zájmu Číny, ani v zájmu celého světa.

Podle zdrojů agentury Reuters obeznámených s průběhem rozhovorů se Čína snaží změnit dříve dohodnutá ustanovení, která určují, jak by se na jejich základě měly upravit čínské zákony. To by předpokládalo změny v téměř každé z již uzavřených kapitol skoro 150stránkové obchodní dohody mezi Washingtonem a Pekingem. Podle agentury Reuters změny požadované Čínou významně komplikují uzavření konečné dohody v následujících dvou dnech, tedy před ohlášeným zvýšením amerických cel.

Čínský vývoz se v dubnu podle středečních údajů čínské celní správy nečekaně snížil, zatímco dovoz překvapil prvním růstem za pět měsíců. Export klesl meziročně o 2,7 procenta na 193,5 miliardy dolarů (4,45 bilionu Kč), import se zvýšil o čtyři procenta na 179,6 miliardy dolarů.

Intenzivnější byla obchodní výměna s Evropou, naopak obchod s USA klesl o 15,7 procenta, informovala agentura DPA. Za první čtyři měsíce se čínský vývoz do Spojených států snížil o 9,7 procenta, zatímco dovoz amerického zboží poklesl o 30,4 procenta.