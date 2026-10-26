Trump, Putin a Si mají plán. Chtějí ovládnout OSN. Vytáhli překvapivé jméno

„Pokud s něčím přijdou na Radu bezpečnosti společně USA, Rusko a Čína, tak to obvykle dostanou,“ píše americký deník Wall Street Journal. To „něco“ by v tomto případě měl být bývalý maďarský premiér Viktor Orbán na postu generálního tajemníka OSN. Moskva i Peking americký nápad podle listu podporují.
Podle zdrojů Wall Street Journal mají Američané už jistých osm hlasů z celkem 15 členů Rady bezpečnosti. A tipují, že získají nakonec deset. S tím, že nečekají, že Británie a Francie použijí své právo veta.
A jak přišli ve Washingtonu na Orbána? Když američtí představitelé přemýšleli o novém generálním tajemníkovi, často padala věta, že by to měl být „někdo jako Orbán“. Až je podle deníku napadlo, že by to mohl být právě on.
Bývalý dlouholetý maďarský premiér má dobrý vztah nejen s Trumpem, ale i s Putinem a s Číňany. Je zároveň pragmatik, který dobře vycházel i s Angelou Merkelovou. Pro Trumpa je ovšem důležité, že ho podpořil ve volbách a stál při něm i v době, kdy byl po porážce v roce 2020 mimo Bílý dům a pro většinu státníků byl toxický.
Ostatně v té době o něm například Petr Pavel řekl, že je to „odpudivá bytost“. Se současným Bílým domem přitom Orbán sdílí odpor vůči migraci, Evropské unii i snahám o dohodu s Ruskem.
Orbán je také beze všech pochybností nesmírně schopný diplomat. Umí se pohybovat i v nepřátelském prostředí (jako když byl pravidelně v menšině na jednání Evropské rady) a je velmi dobrý (a tvrdý) vyjednavač. Podle představ Washingtonu by se nenechal jen tak vodit byrokraty z OSN, ale byl by schopen aktivně tvořit politiku světové organizace.
Současným generálním tajemníkem OSN je portugalský politik a diplomat António Guterres. Funkci vykonává od 1. ledna 2017. Jeho druhý pětiletý mandát mu končí 31. prosince 2026. Do soutěže o post lídra největší světové organizace se zatím oficiálně přihlásila diplomatka Lana Nusseibehová ze Spojených arabských emirátů.
Viktor Orbán byl dlouholetým předsedou maďarské vlády – nejprve v letech 1998 až 2002 a pak znovu od roku 2010 do roku 2026. Svou politickou dráhu zahájil koncem 80. let jako protikomunistický aktivista a spoluzakladatel tehdy liberálního hnutí Fidesz, s nímž v roce 1998 poprvé sestavil vládu a přivedl Maďarsko do Severoatlantické aliance (NATO).
Po návratu k moci v roce 2010 prosadil novou ústavu, výrazné změny volebního i soudního systému a vymezení státu na základech národní suverenity a konzervativních hodnot, což sám označuje za model „neliberální demokracie“.
Ve své zahraniční a hospodářské politice se zaměřoval na udržování pragmatických vztahů jak s členskými státy Evropské unie, tak s Ruskem a Čínou. Evropská unie ho kritizovala za korupci, stav právního státu a svobodu médií.
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