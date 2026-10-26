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Trump, Putin a Si mají plán. Chtějí ovládnout OSN. Vytáhli překvapivé jméno

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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„Pokud s něčím přijdou na Radu bezpečnosti společně USA, Rusko a Čína, tak to obvykle dostanou,“ píše americký deník Wall Street Journal. To „něco“ by v tomto případě měl být bývalý maďarský premiér Viktor Orbán na postu generálního tajemníka OSN. Moskva i Peking americký nápad podle listu podporují.

Hungary Election US
Bývalý dlouholetý maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) má dobrý vztah nejen s Donaldem Trumpem (vlevo), ale i s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem).Foto: John McDonnell – ČTK / AP / John McDonnell
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Podle zdrojů Wall Street Journal mají Američané už jistých osm hlasů z celkem 15 členů Rady bezpečnosti. A tipují, že získají nakonec deset. S tím, že nečekají, že Británie a Francie použijí své právo veta.

A jak přišli ve Washingtonu na Orbána? Když američtí představitelé přemýšleli o novém generálním tajemníkovi, často padala věta, že by to měl být „někdo jako Orbán“.  Až je podle deníku napadlo, že by to mohl být právě on.

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Bývalý dlouholetý maďarský premiér má dobrý vztah nejen s Trumpem, ale i s Putinem a s Číňany. Je zároveň pragmatik, který dobře vycházel i s Angelou Merkelovou. Pro Trumpa je ovšem důležité, že ho podpořil ve volbách a stál při něm i v době, kdy byl po porážce v roce 2020 mimo Bílý dům a pro většinu státníků byl toxický.

Ostatně v té době o něm například Petr Pavel řekl, že je to „odpudivá bytost“. Se současným Bílým domem přitom Orbán sdílí odpor vůči migraci, Evropské unii i snahám o dohodu s Ruskem.

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Orbán je také beze všech pochybností nesmírně schopný diplomat. Umí se pohybovat i v nepřátelském prostředí (jako když byl pravidelně v menšině na jednání Evropské rady) a je velmi dobrý (a tvrdý) vyjednavač. Podle představ Washingtonu by se nenechal jen tak vodit byrokraty z OSN, ale byl by schopen aktivně tvořit politiku světové organizace.

Současným generálním tajemníkem OSN je portugalský politik a diplomat António Guterres. Funkci vykonává od 1. ledna 2017. Jeho druhý pětiletý mandát mu končí 31. prosince 2026. Do soutěže o post lídra největší světové organizace se zatím oficiálně přihlásila diplomatka Lana Nusseibehová ze Spojených arabských emirátů.

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Viktor Orbán byl dlouholetým předsedou maďarské vlády – nejprve v letech 1998 až 2002 a pak znovu od roku 2010 do roku 2026. Svou politickou dráhu zahájil koncem 80. let jako protikomunistický aktivista a spoluzakladatel tehdy liberálního hnutí Fidesz, s nímž v roce 1998 poprvé sestavil vládu a přivedl Maďarsko do Severoatlantické aliance (NATO).

Po návratu k moci v roce 2010 prosadil novou ústavu, výrazné změny volebního i soudního systému a vymezení státu na základech národní suverenity a konzervativních hodnot, což sám označuje za model „neliberální demokracie“.

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Ve své zahraniční a hospodářské politice se zaměřoval na udržování pragmatických vztahů jak s členskými státy Evropské unie, tak s Ruskem a Čínou. Evropská unie ho kritizovala za korupci, stav právního státu a svobodu médií.

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