Trump prý rozhodl o uvalení nových cel na čínské zboží. Peking varoval USA před odvetou

Washington - Americký prezident Donald Trump splnil své hrozby a rozhodl o uvalení cel na čínské zboží. Seznam, který by se měl zaměřit na zboží, jehož roční objem obchodu činí až 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč) a obsahuje 800 kategorií produktů, by mohl prezident oficiálně představit ještě v pátek, podle jiných zdrojů příští týden.

Informovala o tom v noci na pátek média s odvoláním na informované zdroje. Peking nedávno varoval, že pokud se Washington rozhodne zvýšit obchodní napětí, je připraven reagovat.

Zatím není jasné, kdy začnou cla platit. Podle obchodního zákona z roku 1974, na který se Trump při zavádění cel odvolává, může jejich aktivaci odložit o 30 dní. Poté může cla odložit o dalších 180 dní, pokud úřad amerického obchodního zástupce zjistí, že jednání s Čínou pokročila. Trump tvrdí, že cla jsou odvetou za postup Číny v oblasti duševního vlastnictví.

Očekává se, že po jejich oznámení Čína zavede odvetná cla na dovoz amerického zboží, jako sóji, hovězího, automobilů, chemikálií a letadel. Tento seznam Čína představila na počátku dubna.

Rozhodnutí o uvalení dalších cel na čínské zboží přichází po jednání mezi zástupci USA a Číny zaměřená na zvýšení nákupů amerických zemědělských a energetických komodit Pekingem a snížení obchodního deficitu s Čínou. Americký ministr obchodu Wilbur Ross se tento měsíc setkal s představiteli Číny, kteří mu předložili návrh na koupi dalších komodit a průmyslového zboží za zhruba 70 miliard USD. Podle zdrojů však Trump nabídku nepřijal, napsala agentura Reuters.

Obchodní politika Trumpa by se také mohla dostat do kolize se snahou zbavit Korejský poloostrov jaderných zbraní, upozornila agentura AP. Trump dlouho slibuje, že splní své předvolební sliby a zasáhne proti tomu, co označuje za nekalé čínské obchodní praktiky. Cla však mohou zkomplikovat jeho snahy zajistit si podporu Číny při jednáních se Severní Koreou.

Americká vláda také pracuje na návrhu omezení čínských investic, který by měl být hotov do konce června. Trump zatím nenaznačil, že by chtěl od tohoto záměru ustoupit.

Trump učinil ze snížení deficitu obchodu s Čínou jeden z klíčových bodů své předvolební kampaně. Čínu viní z nekalých obchodních praktik, mimo jiné z krádeží amerického duševního vlastnictví. Loni deficit obchodu USA s Čínou činil 336 miliard USD. Trump již dříve žádal Čínu, aby svůj obchodní přebytek s USA snížila až o 200 miliard USD.